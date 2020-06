Не може да има икономика без здравеопазване

Член-кореспондент проф. д-р Асен Гудев, дмн, е началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" от 2004 г. и преседател на Съюза на българските медицински специалисти, който обединява 70 дружества на специалистите от всички медицински дисциплини. Проф. Гудев има специалности по вътрешни болести и кардиология, специализирал е вътрешни болести и спешна кардиология във Великобритания, Австрия и Германия и обществено здраве във Великобритания.



Избран председател е на Дружеството на кардиолозите в България, член на УС на Българската лига по хипертония, секретар на Научното медицинско дружество по вътрешни болести, секретар на Българския липиден комитет, рецензент на списание Heart, BMJ Publishing Group London; Fellow of European Society of Cardiology. Изследователските му интереси са в областите на нарушенията в липидната обмяна, превантивната кардиология, свободнорадикалните процеси в медицината, съдово-адхезивни молекули и остър коронарен синдром.

През 2003 г. сър Дейвид Браилсфорд е назначен за директор на британския отбор по колоездене, който по това време e затънал в посредственост със само един спечелен олимпийски златен медал за близо век. Това, което отличава сър Браилсфорд от предшествениците му, e неговата стратегия, която той нарича the aggregation of marginal gains, или казано с други думи, философия за търсене на малки непрекъснати подобрения във всичко, което правите. Сър Браилсфорд казва: "Целият принцип произтича от идеята, че ако разгледате поотделно всеки един елемент в карането на велосипеда и го подобрите с 1%, ще получите значително подобрение, когато съберете всички елементи отново заедно." Отборът променя спортните си екипи, за да бъдат по-леки и по-аеродинамични, въвежда нови гуми с подобрено сцепление и подобрява екипировката за оптимална мускулна температура. Променят и начина на пътуване и почивка за по-голям комфорт. Отборът "търси навсякъде възможни малки подобрения и открива безброй възможности". Пет години по-късно британският отбор печели 60% от златните медали на олимпийските игри в Пекин през 2008 г. На олимпиадата в Лондон през 2012 г. те поставят 9 олимпийски и 7 световни рекорда. Между 2007 и 2017 г. британските колоездачи печелят 178 световни титли, 66 олимпийски и параолимпийски златни медала и печелят Тур дьо Франс 5 пъти, отбелязвайки едно от най-успешните представяния в колоездачната история...

Кризата с COVID-19

ни показва нещо подобно. Големите дефинитивни решения липсват, а ситуацията е толкова динамична, че се налагат постоянни промени във всичко, свързано с кризата, от медицинска, социална, икономическа, административна, дори от чисто човешка гледна точка. Разглеждането на цялостния проблем като сбор от множество малки елементи и тяхното постоянно подобряване стъпка по стъпка е напът да се окаже може би най-успешната стратегия за справяне с подобни кризи. Тема за "иновациите по време на пандемия" поставя и големият визионер Бил Гейтс още през 2018 г. на страниците на The New England Journal of Medicine и сякаш предвижда и проблемите, и решенията.