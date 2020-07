Щефан Ошман, изпълнителен директор на Merck KGaA, Германия: 5 стъпки за справяне с пандемии

Д-р Ана Цакова, изпълнителен директор на "Мерк България" ЕАД Продуктите на "Мерк" са на българския пазар от дълго време, но първоначално представени от компания посредник. В края на миналата година Мерк България отбеляза своя 10-годишен юбилей от основаването на самостоятелно дъщерно дружество на Мerck KGaA, Германия. С гордост можем да кажем, че за този относително кратък 10-годишен период постигнахме значително развитие на компанията, подобрявайки резултатите си, както като позиция на българския фармацевтичен пазар, така и като корпоративни процеси и развитие на екипа. Компанията ни ежегодно расте с темпове над средните за българския фармацевтичния пазар. Постигането на резултати, инвестирането в развитието на нашите служители и иновациите, които оказват положителна промяна в живота на пациентите, са стълбовете на нашия успех.

We are Merck, a vibrant science and technology company. Науката е в сърцето на всичко, което правим. Тя е движещата сила за нашите открития и технологиите, които създаваме. Всеки ден ние променяме живота на милиони хора към по-добро. Неутолимото ни любопитство и експертният ни подход движат партньорствата ни и дават живот на нови идеи. От усъвършенстването на технологии за редактиране на гени и откриването на уникални терапии за трудно лечими заболявания до разработването на интелигентни устройства - "Мерк" е навсякъде. Вдъхновение за нашия труд е вярата ни, че науката е сила, която твори добро. Ние работим, за да помогнем на хората да живеят по-пълноценно, с повече радост и сигурност. Хората могат да разчитат на нас във всеки етап от жизнения си път - ние помагаме за създаване, подобряване и удължаване на живота. Предоставяме персонализирани терапии за сериозни заболявания. Помагаме на бъдещи родители да осъществят мечтата си за дете. Ние създаваме възможности за научната общност. Нашите инструменти, услуги и дигитална платформа правят научните изследвания по-лесни и по-прецизни, и помагат за по-бързо постигане на пробиви в науката. Нашите решения ускоряват достъпа до здраве, като гарантират точността на изследванията и надеждността на лекарствените продукти. Ние правим света около нас по-светъл. Нашите научни разработки са в основата на технологии, които променят начина, по който възприемаме и показваме информацията. Целим в бъдеще мобилността да стане по-безопасна, домовете и устройствата - по-умни, а технологиите - по-устойчиви. Вярваме, че научните изследвания и отговорното предприемачество са от ключово значение за постигане на технологичен напредък и иновативни научни достижения, които са от полза за всички. Така "Мерк" успява да съхрани своята виталност и бележи успехи от 1668 година досега. И ние ще продължаваме да разширяваме границите на възможното, за да създаваме нови възможности за всеки. Това ни мотивира и вдъхновява. За това работим. Това е нашето бъдеще. Ние сме неутолимо любопитни и отдадени на човешкия напредък!

