Оръжията срещу новия коронавирус

На първо място в него безспорно попада придобилият бързо световна популярност антивирусен препарат

Remdesivir

За момента той е единственото лекарство, за което има стабилни научни доказателства, че има благотворен ефект върху болните от COVID-19. Данните за това бяха обявени от вирусолог номер едно на САЩ Антъни Фалучи, а в края на май бяха публикувани и в престижното научно издание The New England Journal of Medicine. За съжаление този ефект за момента е доста скромен: съкращаване на боледуването средно с около 31% от 15 на 11 дни. На пръв поглед това може да звучи незначително, но, от друга страна, позволява много по-бързо освобождаване на ресурси в спешните отделения на болниците и позволява по-ефективна защита на здравните системи срещу евентуално претоварване при евентуална втора вълна на заразата. Според данните от клиничните тестове върху 1090 пациенти обаче намаляването на смъртността при прилагането на Remdesivir е незначително и е в рамките на статистическата грешка. Въпреки това обаче медикаментът вече е одобрен за използване при спешни случаи в САЩ, а също така и в Япония и ЕС.

Remdesivir е създаден от щатската фармацевтична компания Gilead Sciences. По принцип той е синтезиран, за да лекува смъртоносната африканска болест ебола. Впоследствие обаче демонстрира потенциал при борба с "роднините" на настоящия коронарвирус - заболяванията SARS и MERS, предизвикали по-малки епидемии през 2003 и 2012 г. Изпълнителният директор на Gilead Даниел О'Дей обеща, че до юни компанията ще е произвела 140 хил. курса на лечение с медикамента, които ще бъдат предоставени безвъзмездно. До края на годината фармацевтичната фирма обещава да има капацитет за синтезиране на "милиони дози", като за целта сключи договор с пет производителя на генерични лекарства - Mylan, Cipla, Ferozsons Laboratories, Hetero Labs и Jubilant Lifesciences. Те ще могат да произвеждат Remdesivir в 127 страни.