Д-р Антоанета Томова: Геномното профилиране е ключът за персонализираното лечение на онкозаболяванията

Визитка Д-р Антоанета Томова е началник на Отделението по медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията в Комплексен онкологичен център - Пловдив, където работи от 1988 г. до момента. Завършила е Медицинския университет - София. Има специалности по вътрешни болести и онкология, специализирала е палиативни грижи и симптоматичен контрол в Оксфорд, Англия, медицинска онкология в "Чаринг Крос" - Лондон, медицинска онкология в Медицинския университет - Виена, Австрия, както и в Гърция и в Манчестър - "Кристи хоспитал", Англия. Участвала е в над 30 обучения по линия на Европейското училище по онкология за лечение на солидни тумори и в конгресите на европейската и на американската асоциация по онкология. От 2002 до 2010 г. е член на Централната комисия за разпределение на скъпоструващи лекарства и експерт на Министерството на здравеопазването. Член на управителния съвет на Българското онкологично дружество и на лекарската комисия към него. Член на BUON, ESMO, ASCO. Автор на публикации в Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology; Annals of Oncology; Breast Cancer Research and Treatment; Journal of Thoracic Oncology; Lung Cancer - Elsevier; Oncologos на БОД; European journal of cancer и др. Носител на наградата "Лекар на годината" на Националната пациентска организация за 2009 г. Носител на наградата "Лекари, на които българите вярват" от 2011 г. досега ежегодно. Съавтор на две публикации в JCO - журнал по клинична онкология.