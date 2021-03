Сдружение "Тацитус" помага на децата с аутизъм с индивидуални програми

*Анна Цатири Емануил завършва бакалавърска степен по ерготерапия в Университета в Атина. От 2014 г. Анна Цатири Емануил се включва като основен терапевт в работата с групи от деца със синдром на Аспергер и ADHD. От 2016 г. е сертифициран поведенчески терапевт от International BACB Council, а 3 години по-късно и сертифициран Assistant Behavior Analyst от International Commission for the Certification of Behavior Analysts. Благодарение на съвместяването на двете специалности - ерготерапия и ABA - Емануил има задълбочен поглед върху нуждите, затрудненията и същевременно силните страни на децата с аутизъм.

Мина Енева, създател на Център за работа с деца с аутизъм "Тацитус":

Травмите от изолацията на децата ще бъдат сериозни

Визитка Мина Енева е психолог, ерготерапевт, директор на Защитено жилище "Св. Рафаил" и създател на Център за работа с деца с аутизъм "Тацитус". Жилището осигурява място за живеене и подкрепа за пълнолетни хора с психични страдания и е нова за страната ни възможност за предоставяне на комплексна помощ за тази изключително уязвима група от хора. Мисията на Мина като директор на жилището е да работи за по-доброто качество на живот на хората с психични страдания. Тя е майка на три деца, първото от които е дете с аутизъм. Това е и причината да създаде място, където децата с аутизъм да се чувстват обичани, обгрижвани, да получават индивидуално внимание и обучение. През 2009 г. създава Център за работа с деца с аутизъм "Тацитус".

Какви са психологическите и социално-икономическите пречки пред интеграцията на децата с аутизъм в българското общество?