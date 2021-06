Д-р Алона Зер: Геномното профилиране и таргетното лечение направиха революция в грижата за пациенти с рак на белия дроб

ПРОФИЛ: Д-р Алона ЗЕР е ръководител на онкологичното отделение, специализирано в диагностиката и лечението на рака на белия дроб и саркоми към Davidoff Cancer Center, Rabin Medical Center, Израел. След завършване на медицина в Университета в Тел Авив д-р Зер специализира в областта на онкологията и радиологията към Rabin Medical Center. Впоследствие тя приключва последователно две научни специализации към Princess Margaret Cancer Centre/University of Toronto: Thoracic Oncology and Sarcoma (2013 - 2015), където се фокусира върху KRAS и ALK молекулярни подвидове при недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД) и разработване на лекарства за мекотъканни саркоми.



Д-р Зер е главен изследовател в множество международни и местни клинични проучвания. Нейните интереси са разнородни и включват серумни и радиологични биомаркери за проследяване и оценка на отговора към имунотерапията при НДРБД и заболяванията, свързани с НДРБД. Тя е преподавател в Медицинския университет в Тел Авив и член на множество международни научни дружества като ASCO, IASLC, ESMO и EORTC.



От 2020 г. тя е член на факултета за рак на белия дроб към ESMO (European Society for Medical Oncology) и научния комитет на годишната конференция на ESMO (метастатичен рак на белия дроб).