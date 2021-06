HOMO ADDICTUS на изпитанието на COVID-19

Здравните и икономическите последици от епидемията са свръхмедийно експонирани, но тази криза има и

По-дълбоко психологическо отражение

върху засегнатото население. По-трудна епидемиологически за демонстриране, но може би по-съществена заради потенциалната опустошителна за индивида и обществото сила, последвалата "психична вълна" е обект на загриженост и тревога за професионалистите от областта на общественото и психичното здраве във Франция.

Резултатите от проекта COCLICO 1 (Coronavirus containment policies and impact on the population's mental health), или с други думи - интернет (on line) анкета, част от Европейското здравно проучване (EHIS), проведена между 3 и 14 април 2020 сред населението, са показателни. Отговорите на 3200 французи показват значително повишен риск от психологически дистрес при наличие на следните рискови фактори: женски пол, наличие на хронична патология, консултация със специалист по психично здраве през предходните 12 месеца, наличие на ниска социална подкрепа, затруднено финансово състояние, прекомерно използване на социалните мрежи, битова пренаселеност. Заключението на авторите на анкетата е, че ограничението за придвижване (затварянето) задълбочава предшестващите социални и здравни неравенства.