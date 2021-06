Чл.-кор. проф. д-р Асен Гудев: Няма директор, уволнен за лоши лечебни показатели

Визитка Проф. Асен Гудев, дмн, член-кореспондент на БАН, е роден през 1960 г. в София. Завършил медицина в Медицинския университет - София, през 1986 г., специалист по вътрешни болести и кардиология. Специализирал във Великобритания, Австрия и Германия. Доктор на медицинските науки (2006 г.), професор по кардиология (2008 г.), Fellow of Europen Society of Cardiology, FESC, Fellow of American College of Cardiology, FACC. Председател на дружеството на кардиолозите в България 2010 - 2012 г. и за мандата 2020 - 2022 г.



Ръководител на клиниката по кардиология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", национален консултант по кардиология 2014 - 2019 г.