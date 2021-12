Важно ли е изследването на D-dimer при и след COVID-19

Заключение

D-dimer-ът е един от ключовите, но не и единственият инструмент в практиката на съдовия специалист. Неговото интерпретиране е необходимо и полезно в контекста на лечение и профилактика на съдово болните пациенти. Изолираното проследяване на D-dimer, както и на други отделни лабораторни показатели, не е достатъчно информативно и пълноценно изследване, на базата на което да се правят изводи и да се определя системната терапия на пациентите.

