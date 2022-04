Вакуум асистирана биопсия – иновативен подход за диагностика на заболявания на млечната жлеза

Предимство също е, че може да се вземе повече материал за хистология, сравнено с други подобни биопсии, и може да бъде "изсмукана" цялата лезия и ако се окаже, че не е злокачествена, процедурата се превръща и в лечебна. За сравнение - конвенционалната биопсия на непалпируемите лезии и микрокалцификатите се прави чрез отбелязване на лезията с маркировъчна игла (метална нишка) под мамографски или ехографски контрол, след което под обща анестезия с разрез на кожа няколко сантиметра суспектната за злокачествена лезия или зона се отстранява по оперативен път.

Профили: Д-р Ивелина Петрова завършва Медицински университет - Плевен, през 2011 г. Специализира обща хирургия и придобива специалност през 2018 г. Част е от екипа на Клиниката по онкологична хирургия в УМБАЛ "Д-р Г. Странски" и е асистент по хирургия към МУ - Плевен. Интересите й са в областта на онкологичните заболявания, пластичната хирургия, минимално инвазивната хирургия. Задълбочено се занимава със заболяванията на млечната жлеза и онкопластичния подход. Провела е специализации и курсове за повишаване на квалификацията в България и чужбина. Съавтор е в редица научни статии.



Проф. д-р Добромир Димитров е възпитаник на МУ - Плевен, лекар със специалност "Обща хирургия" с интереси в областта на онкологията, лапароскопската и роботизираната хирургия, фокусираната ултразвукова хирургия. По пътя на професионалното си развитие е бил част от реализацията на значимите иновационни проекти на висшето училище - въвеждане на проблемно базирано обучение (ПБО), сентинелна лимфна биопсия, минимално инвазивна хирургия, роботизирана хирургия, ХАЙФУ хирургия, изграждане на Центъра за компетентност "Леонардо да Винчи", на Телекомуникационния ендоскопски център и много други. Проф. Димитров е член на Българско хирургично дружество, на ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metobolism), на European Society of Coloproctology, на управителния съвет на International Society of Minimally Invasive and Non- Invasive Medicine, на European Society of Surgical Oncology (ESSO), на Society of Laparoendoscopic Surgeons SLS. Той е асоцииран редактор на Journal of Biomedical and Clinical Research и рецензент в списание Journal of the Pancreas.