Годината на по-малките фармацевтични сделки

Топ 10

CSL-Vifor Pharma

Merck & Co.-Acceleron

Jazz Pharma - GW Pharma

Pfizer - Arena Pharmaceuticals

Novo Nordisk - Dicerna

Sanofi - Translate Bio

Horizon Therapeutics - Viela Bio

Pfizer - Trillium Therapeutics

Perrigo - HRA Pharma

Amgen - Five Prime Therapeutics

Sanofi - Kadmon Holdings

Трябваше да се изчака почти до края на годината, за да бъде сключена най-голямата сделка - австралийската биотехнологична компания CSL купи за 11.7 млрд. долара швейцарската компания Vifor Pharma, специализирана в бъбречните заболявания и дефицита на желязо. Сделката е най-голямата транзакция в историята на CSL и ще позволи на четвъртата по големина компания в Австралия да диверсифицира бизнеса си, който беше под натиск по време на пандемията.Поглъщането на Acceleron Pharma от Мerck & Co за 11.5 млрд. долара беше не само една от най-големите сделки за годината, но и една от най-спорните. През ноември Merck най-накрая успя да преодолее съпротивата на инвеститорите. Основната цел на поглъщането беше sotatercept, водещият клиничен кандидат на Acceleron. Това е потенциална първокласна терапия за белодробна артериална хипертония, която според някои анализатори може да се превърне в продукт с продажби от 2 до 3 млрд. долара. Лекарството е във фаза 3 на изпитания и ако са положителни, може да се очаква одобрение от регулатора през 2024 г.Някои от акционерите на Acceleron се противопоставиха на сделката с аргумента, че тя предлага премия, значително по-ниска от предишните сделки в сектора, и сериозно подценява компанията. Merck обяви сделката като начин за възстановяване на своето портфолио от лекарства за сърдечно-съдови заболявания, което някога се гордееше с продукти като лекарствата за понижаване на холестерола Zetia и Vytorin.GW Pharma беше един от първите участници на пазара на лекарства, получени от канабис, и беше в добра позиция за либерализацията. И това предимство я направи цел за поглъщане. От скромното си начало в края на 90-те години базираната във Великобритания GW започна да продава Sativex за лечение на спастичност, свързана с множествена склероза, през 2011 г. в Европа. Перспективите й се подобриха с пускането на пазара на Epidiolex (канабидиол) за трудни за лечение форми на епилепсия, като продажбите на лекарството достигнаха 511 млн. долара през 2020 г. То остава единственото одобрено от FDA лекарство на базата на канабис. Това накара ирландската Jazz да отправи оферта, която беше одобрена, и така компанията добави трето важно лекарство в портфолиото си. Jazz Pharma направи поредица от сделки през последните няколко години, фокусирани върху онкологията, докато се оттегля от основния си бизнес с нарушения на съня.Благодарение на средствата от успешната и печеливша ваксина срещу ковид Pfizer не крие плановете си да инвестира в своето портфолио и миналата година направи няколко достатъчно големи придобивания. Най-голямата сделка беше тази за Arena Pharmaceuticals, като по този начин компанията подсили основното си портфолио за заболявания, свързани с възпалителни процеси.Водещото лекарство на Arena е етрасимод, което е във фаза 3 на изпитване. Американската банка Wells Fargo прогнозира пикови продажби за 2.5 млрд. долара, като приема, че ще получи одобрение на своите ключови показания и се окаже по-добро от конкурентите. Сделката се очаква да приключи през първата половина на 2022 г.Главният изпълнителен директор на Novo Nordisk Ларс Йоргенсен обещава да направи голяма сделка, откакто пое поста през 2017 г. През миналата година това му се удаде с придобиването на Dicerna Pharmaceuticals за 3.3 млрд. долара. След като загуби от Sanofi наддаването за Ablynx през 2018 г., сега датската компания беше на печелившата страна. Novo Nordisk работи заедно с Dicerna от 2019 г. по лекарства, базирани на RNAi, за редица заболявания, включително неалкохолен стеатохепатит, диабет тип 2, затлъстяване и редки заболявания.Sanofi имаха партньорски отношения с Translate Bioи преди сделката, която дойде, след като иРНК ваксините имаха трансформиращ ефект върху пандемията от ковид-19. Усилията на Sanofi за ваксина срещу коронавирус, използвайки традиционна технология, не доведоха до желания резултат. В крайна сметка френската компания купи Translate, за да може тя да служи като ядро на нейния нов mRNA Center of Excellence и да ускори преминаването си в този сектор. По времето, когато сделката беше обявена, анализатори от Leerink казаха, че макар технологията на Translate да няма същото признание като тази на Moderna и BioNTech, които реализираха огромни печалби от ваксината си срещу ковид, това е клинично валидирана платформа с широка полезност при белодробни, чернодробни и интрамускулни приложения. Sanofi има амбиции да разшири платформата в области като имунология, онкология и редки заболявания.Базираната в Ирландия Horizon Therapeutics беше активна на пазара и направи три придобивания през 2021 г. Целите бяха няколко - подобряване на възможностите за научноизследователска и развойна дейност и портфолиото от лекарства, както и нови производствени съоръжения, за да има достатъчен капацитет да се справи с пускането на нови лекарства. Придобиването на Viela Bio, която през 2018 г. се отдели от AstraZeneca, е най-голямата сделка за Horizon досега. Тя й осигурява одобрено лекарство за редки заболявания, както и сериозен резерв от кандидати за клинична фаза за възпалителни и редки заболявания плюс по-широки възможности за научноизследователска и развойна дейност. Придобиванията са напът да осигурят годишни продажби за Horizon за над 3 млрд. долара - повече от два пъти постъпленията през 2019 г. и над 10 пъти по-високи в сравнение с 2014 г.Втората по големина придобивка на Pfizer през 2021 г. - след поглъщането на Arena Pharma, беше тази на Trillium Therapeutics, която е на пазара на нови терапии за онкологични заболявания. Сделката за 2.26 млрд. долара се фокусира върху инхибиторите на Trillium в ранна фаза на контролната точка на макрофагите CD47. Лекарствата са предназначени да отприщят вродената имунна система срещу рак. Поглъщането на Trillium от Pfizer е третото голямо с участието на специализирана компания по CD47 в рамките на няколко години.През 2020 г. Gilead Sciences плати 4.9 млрд. долара, за да закупи Forty Seven, а малко по-късно AbbVie влезе в стратегическо партньорство с китайския биотехнологичен производител I-Mab срещу 2.9 млрд. долара. Други играчи в тази по-нова категория са подкрепяната от Roche ARCH Oncology, ALX Oncology, Innovent Biologics, Surface Oncology и Zai Lab. Някои от тези компании също са определени като потенциални кандидати за поглъщане.Трансформацията на Perrigo в компания за грижа за потребителите започна с продажбата на нейния бизнес с генерични лекарства на частна инвестиционна група за 1.55 млрд. долара в началото на 2021 г. Тя набра скорост по-късно през годината, когато използва приходите за закупуване на френската компания HRA Pharma за 1.8 млрд. евро (близо 2.1 млрд. долара). За базираната в Ирландия Perrigo сделката ще добави три продуктови линии и ще засили присъствието й в Европа.HRA Pharma, известна още като Héra SAS, притежава марката продукти на Compeed за лечение на мехури и напукана кожа по петите, кремове и гелове Mederma за лечение на белези и херпеси, както и контрацептиви.За Perrigo, която купи френския бизнес от инвестиционните компании Astorg и Goldman Sachs Asset Management, този ход изглежда "привлекателен стратегически и финансово", смятат от инвестиционната банка Jefferies. Анализаторите от финансовата институция прогнозират здравословен растеж на продуктовите линии на HRA през следващите години и излизането на пазара на редица нови лекарства и очакват, че ръководството на Perrigo може да преодолее скорошните препятствия, включително нарастващи разходи и прекъсвания на веригата за доставки.Amgen не е бил активен играч в M&A при главния изпълнителен директор Боб Брадуей и като цяло е разчитала на лицензирането на лекарства. Миналата година обаче компанията не можа да устои и направи оферта за базираната в Сан Франциско Five Prime Therapeutics и нейното портфолио от терапии за рак. Придобиването за 1.9 млрд. долара е първото, направено от Amgen, откакто тя купи Onyx Pharma за 10 млрд. долара преди почти 9 години.Sanofi дори не беше приключила изкупуването на Translate Bio за 3.2 млрд. долара, преди да придобие за 1.9 млрд. долара американската биотехнологична компания Kadmon, за да засили бизнеса си с лекарства за трансплантация. Когато сделката приключи през ноември, тя даде на Sanofi достъп до наскоро одобрения инхибитор Rezurock (belumosudil) на Kadmon. Инвестиционната банка Jefferies прогнозира, че допълнителни предимства могат да помогнат на лекарството да достигне глобални пикови продажби от 1 млрд. долара, като 650 млн. са от САЩ.