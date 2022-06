Истината за затлъстяването

При отслабване неминуемо настъпва момент, когато загубата на тегло спира за известно време. Това се нарича "плато" и е възможно да доведе до разочарование и обезсърчаване. Платото е резултат от естествената адаптация на организма към загубата на тегло. Тялото увеличава приема на храна и забавя разхода на енергия, за да се справи със загубените килограми. В този момент лечението продължава да работи зад кулисите, за да "укроти" бушуващата биология, дори и да не виждате непрекъснато подобряващи се резултати. В този случай е необходима консултация с лекар, за да се прецени дали индивидуалният план за лечение има нужда от промяна.

1. Wadden TA et al. Overview of the Treatment of Obesity in Adults. In: Thomas A. Wadden & George A. Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018;283-308. 2. Kushner RF & Kahan S. The Emerging Field of Obesity Medicine. In: Thomas A. Wadden & George A. Bray(eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018;413-452. 3. American Association of Clinical Endocrinologists. Empower your health: Guide to physical activity: https://www.empoweryourhealth.org/sites/all/files/EmPower-Physical-Activity-Guide.pdf [Accessed July 2019]. 4.Gomez-Rubalcava S, Stabbert K & Phelan S. Behavioral Treatment of Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018. 5. Forman E & Butryn M. Effective Weight Loss: An Acceptance-Based Behavioral Approach - Treatments ThatWork (Workbook Ed.). New York: Oxford University Press 2016. 6. Butryn ML, Webb V & Wadden TA. Behavioral treatment of obesity. Psychiatric Clinics 2011; 34(4):841-859. 7. Li M & Cheung BMY. Pharmacotherapy for obesity. British Journal of Clinical. Pharmacology 2009; 68:804-810. 8. Wharton Set al. CMAJ 2020;192:E875-91 9. Stefanidis A & Oldfield BJ. Neuroendocrine mechanisms underlying bariatric surgery: Insights from human studies and animal models. Journal of Neuroendocrinology 2017; 29:e12534. 10. Schwartz A & Doucet . Relative changes in resting energy expenditure duringweight loss: a systematic review. Obesity Reviews. 2010; 11:531-547. 11. Hall KD & Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity. Medical Clinics of North America 2018; 102(1):183-197.

ДВИЖЕНИЕТО СЪЩО Е ВАЖНО

Редовната физическа активност повишава настроението, регулира апетита, подобрява функционирането на мозъка, намалява заболяванията и повишава способността ви да извършвате ежедневни дейности. 1 - 4

Дори и малко допълнителна физическа активност може да даде голям резултат. Най-лесният начин за по-голяма активност е да има повече движение в ежедневните рутинни дейности. Здравословното хранене и движението са най-силните оръжия в битката за контрол на килограмите.