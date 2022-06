"ФЬОНИКС Фарма" - доставчикът на здраве

Откриването на нашия IT Hub е част от новата дигитална стратегия и управление на IT Групата, която предвижда преструктуриране в няколко основни подразделения. По този начин ние, като компания, ще отговорим на нарастващата нужда от висококвалифицирани IT ресурси, а компетенциите на новите служители ще бъдат, както в сферата на разработка на софтуер и модерни дигитални решения, така и в поддръжката на сървъри и инфраструктура.