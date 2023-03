Въвеждаме най-съвременните методи за диагностика и лечение

Визитка Проф. д-р Добромир Димитров е завършил "Медицина" в МУ - Плевен. Той е лекар със специалност "Обща хирургия" с интереси в областта на онкологията, лапароскопската и роботизираната хирургия, фокусираната ултразвукова хирургия. Бил е зам.-председател на студентския съвет, секретар и председател на организационните комитети на Първата, Втората и Третата международна научна конференция за студенти и млади лекари, превърнала се в емблема на университета. Бил е зам.-декан на факултет "Медицина". Има 15-годишен опит като преподавател. Инициатор е за въвеждане на нова дисциплина в учебния план за специалност "Медицина" - "Минимално инвазивна хирургия".



Проф. Димитров е член на Българското хирургично дружество, на ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metobolism), на управителния съвет на International Society of Minimally Invasive and Non- Invasive Medicine, на European Society of Surgical Oncology (ESSO), на Society of Laparoendoscopic Surgeons SLS. Той е главен редактор на Journal of Biomedical and Clinical Research и рецензент в списание Journal of the Pancreas.



Носител е на множество награди - "Млад учен" на МУ - Плевен, стипендия "Джон Бризби", DAAD стипендия на Германското академично дружество и "Млад медик на България" за 2015 г. Печели първо място в конкурса "Иновации и добри практики в здравния сектор" 2021 на "Капитал". Проф. Димитров е почетен професор на Chongqing Medical University, Китай.