Д-р Антоанета Томова: 42% от случаите на рак са предотвратими

Това е също част от въпроса доколко апаратурно и кадрово е обезпечена България да посрещне тези най-големи предизвикателства на модерното в медицината. Надявам се, че всичко в плана е възможно. Антираковият план е така структуриран, че включва 4 стълба - превенция и профилактика, скрининг и иновативна диагностика, иновативно лечение и палиативни грижи, качество на живот. На хартия всичко е разписано. По най-холистичния начин е гледано от всички страни как през промоция на здравето, през превенция, през ранно откриване, през скринингови програми, ние можем много рано да хващаме раковите заболявания, да изкореняваме болестта, а вече дори да ги намерим в някакъв среден или последен стадий през новите лечения отново да дадем достатъчно шанс на пациентите. Над 40-42% от болестите, от рака, могат да бъдат предотвратени. И обществото трябва да го научи от лекарите и да предприеме някакви стъпки в посока да промени поведението си - чрез спиране на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, през ваксиниране за заболявания, които са индуцирани от доказани вируси като човешкия папиломен вирус, хепатит В или като изкоренят хеликобактер пилори от стомаха. Чрез тези прости стъпки, ако се работи повече и за чиста околна среда, чист въздух, чиста вода, правилна храна, могат да постигнат 42% редукция на риска от рак. Има много какво да се прави и искрено се надявам този антираков план на България да проработи.

Какви са бариерите пред съвременното лечение?

- Добрата новина е, че у нас разполагаме с почти всички иновативни лекарства. Проблемът е, че те идват с известно закъснение от 1, 2 до 3 години средно. Можем да работим по ускоряване на този процес.

Необходима е прецизна, теоретична подготовка и грамотно трупане на клиничен, практичен опит. Затова е ключово важно медицинският екип да е образован и да не спира да учи през целия живот. Тези лекарства са доказали статистически значимо предимство пред стандарта при приемлив и управляем профил на поносимост. И като лекар с над 30 години практика, и като главен изследовател над 25 години в клинични проучвания мога да твърдя, че доказателствата, които получаваме в клиничните проучвания, се потвърждават, даже се надхвърлят в реалния живот и затова има такъв прогрес за толкова кратък период от време.

От подхода one size for all през последните 25 години се премина към персонализирана терапия, базирана на по-добро познаване на молекулярната биология, генетика, епигенетика, микробиом и така нататък. Направи се опит да се намали прилагането на химиотерапия при пациентите, където това е подходящо. Намаля обемът на оперативното лечение при част от случаите на базата на анализ на опита, оптимизира се лъчелечението чрез линейни ускорители, иновативни добавки към тях и квалификацията на самите лъчетерапевти. Изминат е дълъг и отговорен път. От нас, онколозите, се изисква да поддържаме високо ниво на компетентност и да работим по медицински стандарт.

Какви са очакванията ви за близкото бъдеще на терапията в онкологията?

Работи се върху много кандидат-лекарства. Част от тях ще докажат предимства и ще ги включим в нашата практика и ще ни насочат към прецизирана терапия.

Някои от лекарствата, в чиито клинични изпитвания съм участвала, вече са регистрирани в САЩ.