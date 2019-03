Професия: Софтуерен бизнес анализатор (Software Business Analysis)

IT индустрията има доста професии, които произлизат от стандартни позиции, но са пречупени значително през призмата на процесите при създаването на софтуер. Такъв е случаят със софтуерния бизнес анализатор. Неговата роля е малко по-специфична от традиционните инженерни длъжности, защото се изисква да поддържа непрекъсната комуникация с клиентите, да разбира и да вниква в техните нужди, възможности, проблеми и да предлага проактивно решения за тях. За разлика от проектните мениджъри, които управляват целия процес от началото до края, бизнес анализаторите разглеждат заданието в детайли и обмислят сценарии, за които клиентът не се е сетил, а такива почти винаги има. Идеята е той да предложи как да изглежда най-добре и функционално един продукт, създаден специално за дадена компания.



В контекста на софтуерната разработка това изисква не само добри познания за даден пазар и бизнес практики, но и разбиране на основния инструментариум в IT сферата, за да може да се "облече" даден проект с правилните технологии и решения. Като допълнение към всичко софтуерният бизнес анализатор трябва да може да общува доста добре с хора, за да извлече максимално информация от клиентите при съставянето или изпълнението на задачата.



Затова и определението "софтуерен" в началото на позицията е също толкова важно, както и "бизнес анализатор". Комбинацията от всички тези качества прави професията дефицитна, особено предвид общия недостиг на квалифицирани кадри в IT сферата в България. Но тя изисква и време, за да се "развие" от самите професионалисти. Един от начините това да стане е, когато някой програмист с бизнес образование реши да се върне към нещата, които е учил, и да ги прилага в софтуерната индустрия. Практиката в тези две различни области не винаги е задължителна, но определено помага. Подобно на редица съвременни професии самообучението от уебинари, специализирани сайтове и следене на тенденциите в сектора е нещо обичайно за софтуерния бизнес анализатор.

Визитка



Силвия Петрова работи в сферата на бизнес анализа повече от 10 години. Завършва Природо-математическа гимназия с профил математика. След което придобива бакалавърска степен по информатика и магистърска степен по електронен бизнес в Софийския университет. Кариерата си започва през 2003 г. като програмист в IT отдела на ОББ. През 2007 г. става бизнес анализатор в Competence Center, част от NBG Group. От 2013 г. е част от екипа на "МенторМейт България", като започва на позиция старши бизнес анализатор. От 2016 г. ръководи отдела по бизнес анализ на "МенторМейт България".

Търсени умения



- добри комуникационни умения;

- аналитично мислене;

- някакъв опит в компания, разработваща или използваща един или повече големи софтуерни продукти;

- отлично владеене на един или повече чужди езици;

- техническо или друго образование, релевантно за бизнеса на потенциалните клиенти.

Професията "Софтуерен бизнес анализатор" дава възможност за кариерно развитие в IT индустрията, като за разлика от по-популярните позиции като програмист и QA (специалист за проверка на качеството – бел. ред.) фокусът е поставен по-силно върху общуването с хора. Ролята на бизнес анализатора в един проект е да вникне в проблема на даден клиент и да работи проактивно за създаване на ефективно решение. Обикновено това се случва, като изискванията на клиента се обсъждат на поредица от срещи, в които бизнес анализаторът проактивно задава въпроси, търси сценарии, непредвидени от клиента, и предлага алтернативни подходи. В задълженията му също влизат и документирането и формализирането на тези изисквания, така че екипът от разработчици да може да се съсредоточи върху реализацията им.Професията е отворена за хора с различно образование и не е ограничена до тесен набор от специалисти. От голямо значение е занимаващите се с нея да имат добри комуникационни умения, аналитично мислене, както и отлично владеене на езикa на клиента.Самата аз имам бакалавърска степен по информатика и магистърска степен по електронен бизнес. Това обаче не беше достатъчно за практикуването на професията на бизнес анализатора и започнах да посещавам курсове като Business Analysis Foundation и Eliciting and Writing Effective Requirements. Не на последно място - голяма част от знанията ми са придобити от практически опит.Започнах кариерата си като програмист и по-късно бях поканена да се присъединя към екип от други бизнес анализатори. Занимавах се основно с внедряването на счетоводен софтуер в банкови институции.Преди повече от шест години се присъединих към екипа на "МенторМейт" - компания, специализирана в разработката на уеб и мобилни решения. Оттогава съм участвала в разнообразни проекти от различни сфери. Натрупаният ми опит е свързан с работа с чуждестранни клиенти - от стартиращи компании до големи корпорации. В момента ръководя екип от бизнес анализатори и отговорностите ми включват подбор и обучение на нови кадри с подобни компетенции.Ежедневната ми работа е изпълнена със срещи. През голяма част от времето съм в ролята на основен посредник между клиента и екипа от разработчици. По време на срещите с клиенти трябва да се опитам да събера максимално количество информация за времето, което клиентът може да си позволи да отдели, и да съм сигурна, че ще мога да отговоря на въпросите, които колегите програмисти ще имат след това. Много е важно комуникацията да е оптимизирана в посока на това да намали времето, през което екипът не може да продължи своята работа поради неясни или противоречиви изисквания.Общуването с клиенти е ключов момент от работата на софтуерния бизнес анализатор, затова добрите комуникационни умения за подобни специалисти са задължителни. По същата логика и отличното владеене на един или повече чужди езици е предимство предвид факта, че голяма част от българската IT индустрия работи с чуждестранни клиенти. Следва аналитичното мислене, с което се определят нуждите и параметрите за всеки проект. Специалистите също така трябва да имат опит в компания, която разработва или използва един или няколко големи софтуерни продукти, за да може да е запознат с процесите при имплементирането на подобни решения. Техническото, бизнес или друго образование, релевантно за бизнеса на потенциалните клиенти, също може да помогне на специалиста на тази позиция.Предизвикателствата в ежедневната работа са свързани основно с извличането и управлението на бизнес изискванията. Бизнес анализаторите работят с различни заинтересовани лица в рамките на един проект. Често пъти това включва боравене с неясни или противоречиви изисквания, които бизнес анализаторът трябва да анализира и след това да комуникира по подходящия начин.Бизнесът на повечето клиенти е доста динамичен, което води до смяна на приоритета на изискванията. Бизнес анализаторът трябва да е гъвкав, да може да оцени рисковете от всяка промяна и да предложи оптимално решение.Не по-малко предизвикателство е и отговорността, която софтуерният бизнес анализатор носи. Тя е свързана с влиянието, което той или тя има върху изхода на проекта. Бизнес изисквания, документирани по подходящия начин, са предпоставка за успешен проект и доволни клиенти и, от друга страна, пропуснатите изисквания струват скъпо и могат да доведат до неуспех.Удовлетворението идва най-вече от това, че ние като бизнес анализатори помагаме както на нашите клиенти, така и на екипите от разработчици. Също така удовлетворение носи да видиш крайния продукт от няколкомесечна работа, който в нередки случаи спасява човешки животи или улеснява живота на хора, страдащи от сериозни заболявания.В течение на работата софтуерният бизнес анализатор изгражда не само добри работни взаимоотношения с клиентите, но с някои от тях дори стават приятели.Заплащането е обвързано със сферата, в която работи бизнес анализаторът, и необходимата квалификация. Някои са тясно специализирани, което изисква висока квалификация, и съответно и заплащането е по-високо.Работата на бизнес анализатора изисква постоянно следене на развитието на новите технологии и придобиване на нови знания. Моите интереси в момента са насочени в областта на изкуствения интелект (AI).Основен източник на информация са онлайн материали. Отправна точка би могъл да бъде сайтът на International Institute of Business Analysis и българското му подразделение. Други източници, които ползвам, са базирани на уебинари и сайтове като Modern Analyst, BA Times и др.