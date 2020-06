Изборът между океана и морето

През изминалите месеци фенове споделяха таланта си от своята тераса по време на кампанията "Балкон артист", а екипът на ИКЕА неуморно се подготвяше за отварянето на магазин във Варна с изцяло нов концептуален формат. Той ще бъде разположен на 3 нива с търговска площ близо 5400 кв.м в Delta Planet Mall. Посетителите ще могат да открият мебелен салон с разнообразни предложения и вдъхновяващи интериори, зала за аксесоари, складова част със зона за получаване на поръчки, както и бистро Swedish on the go със зона за хранене, което ще предлага прочутите шведски кюфтенца.

Предстоящото откриване в края на лятото е част от стратегията на компанията за развитие, чиято основна цел е създаването на магазини, обединени от нова философия, които се различават от познатите магазини ИКЕА и скъсяват дистанцията между компанията и потребителите.

Общо 120 служители ще се грижат за обслужването на жителите на морската столица и гостите на града, а отговорната роля на управител на новия магазин е поверена в ръцете на Александър Васков, който не спира да опознава ИКЕА през последните четири години, в които заема мениджърска позиция в компанията. В момента той и екипът му трескаво преобразяват трите нива в Delta Planet Mall и се подготвят да посрещнат високите очаквания на клиентите за качество, надеждност и дизайн.