Пазарът на събития през 2018 г. отчита увеличаване на бюджетите и проявите

Ако трябва да опишем с една дума събитийния сектор в България през изминалата година, тя несъмнено ще бъде изживяване. В желанието си компаниите да изградят силна връзка с потребителите си, да бъдат по-близо до тях и да им дадат допълнителна стойност те все повече се насочват към т.нар. experiential marketing, или маркетинг на преживяванията, около който изграждат събитията си.



Това може да бъде постигнато чрез използване на нови технологии като VR и AR (виртуална и обогатена реалност), избор на нестандартни локации, фокус върху креативно съдържание или вплитане на неочаквани участници в събитието. Всичко това обаче би загубило част от стойността си, ако не бяха социалните мрежи, които освен платформа за разпространение на покани до многобройна аудитория са и ценна част от популяризирането на събитието чрез споделяне на информация от първо лице, а именно от посетителите му.

Играчите на пазара са категорични, че първото полугодие на 2018 г. е едно от най-силните за пазара на събития. Основателите на SEG (Special Events Group) Невена Тодорова и Калоян Тодоров разказват, че в началото на годината очакванията им са били по-скоро за спад откъм провеждането на големи събития вследствие на председателството на Съвета на ЕС и запълнения капацитет на хотелите. "Изненадващо обаче имаше много корпоративни събития заради многото гости в България по това време. Покрай европредседателството държавата става атрактивна за всички видове съпътстващи бизнеси и стотици организации в ЕС. Заявките при нас пристигаха буквално седмица преди провеждането на събитие, заради което и имаше момент, в който бяхме наели техника от цяла Европа, за да можем да ги обслужим", коментира Невена Тодорова.От SEG отчитат ръст от 40% за първите 6 месеца на 2018 г. в сравнение със същия период 2017 г., като уточняват, че през последните години този ръст обичайно е варирал между 10 и 15%.Годината е динамична и за "Интер експо център", където се провеждат редица локални и международни събития. По думите на директора "Събития и MICE (MICE Мeetings, Incentives, Conferences and Events)" Йоан Младенов, ако предходни години центърът е отчитал традиционно ръст между 20 и 30% в броя на проведените събития, през 2018 г. ръстът надхвърля този от всички предходни години.От 121 agency също са категорични, че през 2018 г. събитийният пазар осезаемо се е разраснал, като според управляващите партньори в агенцията Теодора Бунчева и Геновева Андреева много брандове на пазара пренасочват комуникационните си бюджети към събития и преживяване, най-често за сметка на инвестициите им във външна, печатна и банер реклама.Въпреки ръста на пазара все пак преобладаващи остават малките нишови професионални събития, докато по-мащабните такива остават на заден план. В портфолиото на SEG например малките събития заемат 50%, средните 35-40%, а големите едва 10%. "Нарастването на броя на събития на пазара е обусловено от разрастването на значението на общностите, за които се организират специфични събития", коментира Ружа Загорска, изпълнителен директор на Site Media Consultancy.Малките събития обаче според Александър Христов, управляващ директор на PR агенциятa "Параграф 42", част от The Smarts, дават възможност за по-добро таргетиране и достигане до най-ценните потребители.Моника Симеонова, стратегически директор в NEXT-DC, очертава и няколко типа профилирани събития за различните сектори и публики, които са набрали популярност през последната година. Това са музикални събития, дигитални или технологични, кулинарни и културни, семейни, спортни, образователни и социални събития. Според нея малките брандове все още не инвестират в събития, а достигат чрез традиционните медии до потребителите си.Компании от големите сектори като фармацията, цигарената индустрия, IT и банковия сектор традиционно инвестират най-големи бюджети в провеждането на събития. "За компаниите в някои от тези сектори част от рекламните канали подлежат на рестрикции и съвсем логично те разпределят по-голям дял от годишните си бюджети към събития", казва Загорска. Поради тази причина и в допълнение на силната конкуренция всяка година компаниите се стараят да надградят събитията си и да предложат нещо ново на гостите.По думите на Невена Тодорова средно между 10 и 15% увеличение в бюджетите има в банковия и IT сектор, a във фармацевтичната индустрия ръстът в инвестиции достига 30%. По наблюденията на 121 agency на пазара ни по-ниските бюджети обикновено варират около 20 хил. лв. и 30 хил. лв., а високите между 150 хил. лв. и 250 хил. лв.Христо Петков, акаунт директор в NEXT-DC и управляващ директор в The Kontakt, пък забелязва и друга тенденция на пазара, а именно бюджетите за единично събитие на компаниите намаляват за сметка на организирането на повече събития през годината."По-внимателни сме, когато предлагаме събития. Дали е значимо, дали ще доведе до желаните резултати, има ли алтернатива на това събитие, с която ще постигнем по-добри или същите резултати с по-малък ресурс, както финансов и човешки, така и времеви", коментира Мария Гергова-Бенгтссон, собственичка и управляващ директор на PR агенцията United Partners."Брандовете все повече виждат желанието на потребителите да имат one-to-one преживяване с марката, това е и най-лесният начин един бранд да потопи потребителите си в своя свят и да им разкаже от първо лице историята си", е мнението на Христо Петков, което до голяма степен се припокрива с това на останалите специалисти от събитийния бранш. Ключовата дума на 2018 г. е преживяването и по всичко личи, че това няма скоро да се промени.Според проучването EventTrack на EventMarketing през 2018 г. събитията и преживяванията са основна част от интегрираните кампании при 84% от брандовете, a 65% от потребителите купуват продукт, след като са присъствали на събитие или преживяване, свързано с марката."Все по-често говорим за преживяване, за създаване на уникални моменти с марките. Заради социалните медии и интернет днес едно интересно и вълнуващо събитие може да бъде споделено и видяно от много повече от присъстващите там. Това мотивира рекламодателите да организират повече и по-интересни събития, като основна цел при тях е създаването на преживяване, което може да бъде споделено със снимка, видео, пост", обяснява Гергана Иванова, управляващ партньор в The Smarts.Създаването на близка връзка с потребителите, въвличането им в тематиката на събитието и обогатяването на преживяването им е възможно и благодарение на новите технологични решения в бранша. Специалистите са единодушни, че технологии като виртуална (VR) и добавена реалност (AR), използването на холограми, 3D принтери и дигитални ефекти стават все по-търсени от клиентите им. "AR и VR са отлична възможност реалният и дигиталният свят да се слеят така, че потребителите да се потопят в историята, която марката разказва. 3D принтирането дава възможност за персонализация и позволява на потребителите да творят и да се забавляват", разяснява Геновева Андреева от 121 agency.По думите на Калоян Тодоров сред иновациите в бранша са и холограмният тип презентации, както и дигиталният брандинг.Според Владимир Стефанов, управляващ директор в All Channels Activation, компаниите целят да реализират събития, които изглеждат възможно най-малко брандирани. "Като подход това често се случва в колаборации с различни артисти, изпълнители и организации. Така събитието е по-близко и интересно за публиката, а шансът да влезе в медийния микс на деня се увеличава многократно", допълва още той.Нестандартните локации също са възможност за компаниите да привлекат вниманието на потребителите и да ги подтикнат към споделяне на съдържание през социалните платформи. "Преди време имаше тенденция сред предпочитаните локации да са моловете и залите там, сега има оживление около кафенета и фреш барове. Това като че ли е свързано и с една по-обща тенденция – движението от по-формални към по-неформални събития", обяснява Александър Христов и добавя, че особено при медийните събития от формат пресконференция компаниите се ориентират към неформални срещи с интерактивни елементи. Събитията за масова аудитория пък използват открити и лесно достъпни локации, за да могат в тях да се включат и минувачи.В зависимост от вида събитие и повода компаниите си поставят и различни цели. По думите на Ружа Загорска при корпоративните събития обаче крайните цели си остават едни и същи – позициониране на продукт, услуга, бранд или компания. "Само подходите се променят, тъй като с навлизането на социалните медии потребителите са "бомбардирани" ежедневно с хиляди послания", допълвя тя.Тази година например един от най-големите рекламодатели на българския пазар А1 заложи на редица събития по повод ребрандирането на телекома, което логично е довело и до увеличение на бюджетите им. "Официалното представяне на А1 беше разделено на две, за да покрие две важни за нас публики – медии и служители. В него бяха вплетени технологии и визуални ефекти. Използвахме например холограма на огромен екран", разказва Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации" в А1.Основните типове събития на телекома са насочени към медиите, клиентите и служителите им. "За медиите понякога търсим отразяване на нов продукт или услуга, от една страна, подобряваме разпознаваемостта на нашия бранд, от друга, или просто неформално общуване. За клиентите обикновено работим в посока отново комуникиране на нови продукти и услуги, но и нетуъркинг с лоялните ни клиенти. Сред целите на събитията, организирани за нашите служители, са да ги поставят в различна от работната среда, да ги вдъхновят да следват ценностите на А1 Group, да отличат най-добрите в работата и др. ", обяснява Захариева.Вътрешните събития от A1 си организират сами, а за медийните си партнират с PR агенция. По-големи корпоративни или BTL проекти пък организират с помощта на агенции с голям опит в сферата.За IKEA пък най-важният фактор при организирането на събитие е да поднесат интересно и ангажиращо съдържание на гостите. "Разбира се, проследяваме обема на публикациите, споделянията и достигнатата аудитория в онлайн каналите, както и обратната връзка от гостите ни, която е много важна за нас", казва още Йоана Цонева, маркетинг мениджър в IKEA. Тя допълва, че за всички събития компанията разчита на комуникационните агенции, които избират подизпълнителите съобразно проектите, идеите и целите на кампаниите им.Въпреки устойчиво нарастващия пазар според специалистите едно от най-големите предизвикателства в бранша за поредна година остава липсата на квалифицирани кадри. Този проблем от SEG решават с организирането на вътрешна академия за техници и дизайнери, които, след като бъдат обучени, започват работа в дружеството.Въпреки че локацията е сред най-важните елементи за организиране на събитие, по думите на управляващия директор на All Cahnnels Activation Мария Николова в София има твърде малко пространства, в които може да се организира събитие за голям брой хора. "Съществуващите такива са познати и изтъркани до болка, а в същото време ползването на нестандартно пространство е свързано с по-голяма инвестиция от страна на клиентите, което винаги е от решаващо значение", допълва тя.Според Моника Симеонова пък заради нарастващия брой събития на пазара има опасност брандовете да се объркат и загубят в категорията. "Това би се случило, ако нямат ясни критерии и стратегия защо участват на дадени събития независимо от мащаба им. В тази връзка всеки бранд трябва ясно да дефинира вътрешно своята мисия и стратегия, както и всички таргети, които си поставя, за да има ясна преценка кое събитие е подходящо и кое не за него. Безразборното спонсорство и присъствие не е препоръчително", съветва тя.Като предизвикателство на българския пазар Гергана Иванова очертава и привличането на гости за събитията, които стават все повече, а хората – все по-взискателни.Браншът е единодушен, че събитията ще продължат да бъдат предпочитан комуникационен формат от компаниите за достигане на аудиторията им, а броят и разнообразните им формати ще се увеличават и през следващата година. Нещо повече - през следващите две години на пазара ще се появят и два нови хотела от веригите Hyatt и Mariot, което ще увеличи избора за локации при провеждане на събития. "Появата на нови играчи ще доведе до промяна в статуквото, което предполага размествания на пластовете в събитийния сектор. Тази тенденция важи както за сегмента на локации и доставчици на услуги, така и в сегмента на клиентите с фокус в организиране на сериозни събития", казва Йоан Младенов от "Интер експо център". Той допълва, че центърът през 2019 г. ще инвестира в изграждането на по-атрактивна за клиентите услуга чрез предоставяне на допълнителни и модерни технически средства и съоръжения.Ружа Загорска е категорична, че пазарът ще расте като брой събития и като общи бюджети. "Значението на съдържанието и преживяването ще нараства, защото те привличат истинските общности и градят лоялните последователи", казва още тя.По думите на Гергана Иванова през 2019 г. ще продължи тенденцията на периодично повтарящите се събития, което дава възможност за натрупване на ползи за бранда или компанията. "Така събирането на гости и участници става също все по-лесно, именно защото събитието вече е познато и е добило някакъв собствен авторитет."Ключовата част от комуникационния микс очаква да останат събитията и Мария Гергова-Бенгтссон. "Те са една от малкото възможности в един доста дигитален живот, който живеем, за създаване на преживявания и срещи на живо с целевите групи на една марка или организация", допълва тя.Според Мария Николова street food културата, както и нестандартните фестивални формати щe заемат все по-голямо място в сектора. "Освен за масовата публика те са интересни и за клиентите, тъй като дават възможност за таргетирана комуникация и присъствие, което отива отвъд стандартния подход", казва тя."С всяка изминала година хората, които организират събития, мислят не само за опаковката, но и за съдържанието. Професионалистите си научиха урока и знаят, че ако нямат да кажат нещо важно, не е нужно да харчат луди пари за помпозни церемонии и конференции – има много канали за комуникации и събитията са само част от тях", казва в заключение Илияна Захариева.