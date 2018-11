Инвестиция в развитие

Гергана Николова, директор събития в "Икономедиа"



Събитията се превръщат във все по-търсен канал за комуникация



Събитията се превръщат във все по-търсен канал за комуникация, защото позволяват на компаниите да покажат дълбочина и експертиза в областта, в която оперират, както и да представят решения на конкретни проблеми. Те са отлична възможност компаниите да асоциират брандовете си с позитивни каузи и да създават и развиват общности около определени теми. През събитията те достигат до по-широк и различен кръг аудитории, които след това могат успешно да конвертират в клиенти и партньори.



Събитията на "Икономедиа" следват пулса на бизнеса. Организираните от нас конференции покриват секторите от икономиката, които са активни и растат. Основните цели, които си поставяме, са да информираме и свързваме собствениците и мениджърите от различен тип компании, така че те да са още по-успешни в това, което правят. Наред с утвърдените вече форуми като HR and Leadership, DigitalK, Retail in Detail, Investment Summit и Годишната среща на бизнеса с правителството всяка година се стремим да стартираме нови проекти, които да са в унисон с новите теми от глобалната бизнес сцена. "Капитал" вече организира FinTech форум, Blockchain and Cibersecurity, Eccomerce Forum и предстои първото издание на Smart Cities Forum. Аудиторията на събитията ни са хората, които вземат решенията в бизнеса - участници са както собствениците на малки и средни компании, създатели на стартъпи, така и C-level мениджъри от различен тип корпорации, до изпълнителните директори на най-големите предприятия в България, които формират 2/3 от БВП на страната ни.