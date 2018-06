Музиката идва във Варна

[Shutterstock]

MTV Presents Varna Beach, ще се състои на 12 август. След минологодишното му първо издание местната администрация вече го определи като едно от най успешните рекламни събития за промотирането на града като дестинация за младежки туризъм. За това тази година той ще бъде субсидиран със 150 хил. лв. от бюджета за култура на Варна.

Рита Ора. Обявената сет листа за нейния концерт

MTV Presents Varna Beach ще бъде построена на южния плаж в града близо до пристанището и вълнолома, а местата за публиката ще обхващат терен от близо 20 дка.

Под проливния дъжд над стадиона в Каварна на 6 юли 2005 г. група варненски рокаджии скандираха "Сега в Каварна – догодина кмет на Варна". Поканата летеше към Цонко Цонев, който за по-малко от две години, след като спечели изборите през 2004 г., успя да превърне буренясалия градски стадион в една от най-живите рок сцени в България. Тринайсет години по-късно Цонев вече не е кмет на Каварна, но рок фестивалът, който организираше там в продължение на десет години, акостира във Варна.

Първото пилотно издание на "Варна мега рок" ще се състои на 18 и 19 август. Звездите на събитието ще са музикантите от финландската симфоник метъл група Nightwish, обяви още в средата на февруари Цонко Цонев.



На 18 август на сцената, която ще бъде построена за събитието на варненската Морска гара, ще свирят БТР и легендата Глен Хюз. Сет листата на концерта ще включва класически парчета на знаменитата рок група от 70 години на миналия век Deep Purple. Същата вечер на сцената ще излязат и българските "Крос файър" и "Кикимора".

Втората вечер на фестивала ще включва изпълнения на групите "Бендида" и "Конкурент". Преговорите с останалите чуждестранни участници във фестивала все още не са приключили.

Концертът на Nightwish във Варна ще бъде единственият от турнето на групата в Източна Европа. Преди това те ще свирят пред публиката си в Прага.

Концертите, включени в двете фестивални вечери, ще започват около 17.30 ч. и ще продължават до 23 ч. Варна няма да финансира провеждането им, но според кмета на града Иван Портних група като Nightwish би трябвало да привлече публика и от съседни държави в разгара на туристическия сезон. Най-голям брой чуждестранни зрители на шоуто се очаква да пристигнат от Румъния. В средата на май промоутърската компания вече тества пазара за "внос" на публика от северната ни съседка като организира единия от двата концерта на британско-американската рокгрупа "Foreigner" в русенската "Булстрад арена".

Още в началото на март за "Варна мега рок" бяха пуснати в продажба между 15 и 18 хиляди билета, които се продават в пакет за двата дни на фестивала. Цената им в момента е 90 лева, а след 18 юли пакетите ще струват вече 120 лева.

В информацията, разпространена от промоутърската компания ROQU Media, която е организатор на шоуто, звездата на тазгодишното му издание ще бъде Рита Ора. Сет листата включва най-известните й хитове, сред които Anywhere, Body On Me, For You и Black Widow. Преговорите преди миналогодишното, първо издание на фестивала са продължили повече от две години, твърди организаторът му – ирландският продуцент Робърт Куърк. "Тайно идвах на мисии под прикритие във Варна, разговарях с общински съветници, с туристически бордове", каза Куърк. През лятото на миналата година фестивалът се състоя отново в разгара на лятото - на 15 юли, и продължи близо 12 часа. Спектакълът на варненския плаж беше посетен от над 30 хил. души, като по данни на ROQU Media близо половината от тях са купили билетите си онлайн през платформи в Германия, Великобритания, Румъния, Австрия и Швейцария. Телевизионната версия на концерта беше излъчена многократно няколко месеца по-късно по каналите на музикалната телевизия. Както преди година, така и сега през август, сцената на MTV Presents Varna Beach ще бъде построена на южния плаж в града близо до пристанището и вълнолома. "Тази година вдигаме стандарта, казва Куърк. Сцената ще е по-голяма от тази, която използвахме миналата лято и ще бъде оборудвана с последното поколение аудио и видео апаратура".