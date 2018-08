Тихомир Кръстев е сред първите завършили "Враца софтуер общество", а днес вече е програмист и лектор

казва Емилиян Кадийски.



Академията работи и по разширяване на кампанията си, за да идват хора от цялата област. Дори в момента има курсисти, които са от други общини, като Оряхово и Козлодуй. "Всяка година за общо 60-те места се борят 150 души. От тези 60 души завършват около 15. Курсовете са структурирани на нива и обикновено след първото ниво отпадат хората, които са се записали от любопитство, а след второто – тези, които не могат да намерят достатъчно време", казва Кръстев.



"Враца софт" вече се разглежда като основен източник на кадри за IT компаниите, които работят в региона – освен Inveitix,

завършили курсисти на академията работят и в местните PetrovSoft

Освен разширяването на програмите "Враца софт" има и други амбициозни планове за бъдещето си.

Може би най-интересната от тях е отварянето на

Влизането в сградата, където се помещава "Враца софтуер общество" (накратко "Враца софт"), е странно изживяване. Обучителният център за програмисти, чиято цел е да превърне града в малък IT хъб, се намира в превантивно-информационния център по наркотичните вещества на общината. Това едва ли е най-подходящото място за разполагане на подобен тип академия. И все пак помещението е добре дошло за организацията, тъй като е безвъзмездно дадено за ползване. Вътре се чува шумно тракане по клавиатурите, което идва от едва няколко души."Всички тук сме завършили "Враца софт". Хората в другата стая са бивши курсисти и настоящи програмисти", казва Тихомир Кръстев, който е част от първия курс по програмиране, започнал през 2015 г. По-късно той успява да си намери работа в IT сферата и от ученик се превръща в учител – в момента той е един от лекторите на "Враца софт". Кръстев е и перфектен пример за философията на академията, че всеки може да стане програмист, стига да има страстта за това. Преди да стане един от първите ученици на "Враца софт", той работи като екскурзовод, но още по средата на обучението си за програмист разбира, че програмирането е истинското му призвание."Враца софтуер общество" се ражда като идея през 2013 г. в главите на трима души: Емилиян Кадийски, Теодор Костадинов и Илиян Димов. И тримата днес работят за базираната във Враца IT компания Inveitix. "Това, което ни мотивира, беше голямото търсене на IT специалисти в България, както и липсата на достатъчно възможности за добре платена работа във Враца", казва Кадийски.Още през 2013 г. двамата с Костадинов започват да организират безплатни курсове по програмиране за начинаещи. В началото те са само през уикендите, защото през седмицата двамата работят в София. Към края на 2014 г. техният проект печели конкурса "Промяната", организиран от "Нова телевизия", и получават финансиране на стойност 30 хил. лв. По-късно Кадийски напуска работата си в София и се отдава изцяло на развитието на "Враца софт". Днес това не е така – Кадийски все още се занимава с "Враца софт", но голяма част от всекидневните задачи се движат от трима бивши курсисти и настоящи лектори (сред които и Тихомир Кръстев), както и един координатор. Така с финансиране от "Промяната", сграда, предоставена безвъзмездно от общината, и осигурена част от нужното оборудване от фирма "Адеко" "Враца софтуер общество" преминава от идея към реалност.Малко след това "Враца софт" печели финансиране и от още едно място – Google, след като участва в конкурса Google RISE Awards. Въпреки че размерът на финансирането не е публично известен, наградите варират между 10 и 25 хил. долара. Днес дейността на "Враца софт" е подсигурена от 110 хил. лв. за периода 2018–2020 г., които идват от фондация "Америка за България".В началото "Враца софт" предлага безплатни уроци в две направления – разработване на приложения за мобилната операционна система Android, както и езика за програмиране PHP. Днес освен тях има и курсове по дигитален маркетинг, както и "кодър доджо", насочено към деца между 5 и 7 клас. Курсовете продължават общо 11 месеца, в които влиза и двумесечна лятна ваканция. "Нашите курсове се съобразяват с търсенето на пазара. Миналата година бяхме наблегнали на уроците по Java, защото това се търсеше. Сега има нов бум на Android приложения и се насочваме отново натам", казва Кръстев. "Стараем се, когато нашите курсисти завършат, техните знания да са актуални за случващото се на пазара и лесно да си намерят работа."Основната цел на "Враца софт" в момента е да се създаде стабилен модел на курсовете. Скоро те няма да бъдат напълно безплатни, но ще са на ниски цени. Планът на "Враца софт" и "Америка за България" е всяка година центърът да получава все по-малко финансиране, като същевременно започне да генерира сам приходи – от такси от курсисти и от фирми, които използват организацията за извор на кадри. "Целта е след 2020 г. "Враца софт" да бъде устойчива организация, която не се нуждае от външно финансиране за извършване на основната си дейност",която е и най-голямата IT фирма в града,и "Уеб дизайн Враца", както и софийската BGO. Скоро в града трябва да отвори офис и друга софийска компания – HyperAspect, която също ще разчита на "Враца софт" като извор на таланти.споделено пространство за работа. "Така ще създадем условия за малки компании, които нямат ресурсите за цял офис. Те ще имат програмисти на различни нива и ще могат да обменят опит", казва Кръстев. В оптимистичния вариант това пространство ще бъде готово до края на 2019 г. и ще бъде на същото място, като "Враца софт" ще запълни и останалата част от етажа на общинската града. Освен плюсове за програмистите и предприемачите в града пространството ще даде и нов паричен поток на организацията по нейния път към самодостатъчност. Част от парите за ремонт на общинската сграда, за да се превърне тя в споделено пространство, ще дойдат от "Америка за България", а останалата – от спонсори.Но сред бъдещите планове на "Враца софт" има и един по-важен – след разширяването на дейността на организацията всяка година да излизат по 30 програмисти, които да започват работа в различни компании. Това значи тройно увеличение - в момента бройката е около 10 души на година. Голямата надежда – не само за "Враца софт", но и за целия град и дори област, е да се утрои не само броят на готовите кадри на академията, но и размерът на софтуерната индустрия в региона.