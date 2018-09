По-важният мост на Видин

Михаил Стефанов е душата на фестивала The Bridge, който раздвижва Видин през лятото

тъй като не покрива почти никакви разходи на организаторите. Тази година бюджетът на фестивала е около 19 хил. лв. "Това е чисто финансовият аспект, но ако трябва да сметнем доброволния труд и онова, което общината дава като локации, бюджетът надхвърля 60 хил. лв.", казва Стефанов. Тук се крие един много важен аспект на The Bridgе – армията от доброволци, с която фестивалът разполага и без която никоя подобна инициатива не оцелява. За някои от тях работата е само една седмица в годината, но други участват в цялостната организация, която е около половин година. "Това е много труд, почти денонощен, за който ние не плащаме."



Общината също помага на The Bridge, макар и не под формата на директно финансиране. При първите издания има проблем с почти всичко – от водоснабдяването до сигурността, но през последните години общината е прокарала инфраструктура и е уредила охрана. Освен това помага за разпространението на събитието по училищата.

Днес Стефанов е на 34 години. Първото издание на The Bridge съвпада и с раждането на първата му дъщеря, което го плаши. "Миналата година имаше хлапета, родени през 2005 г. За децата, когато чуят, че някой е на 34 години, той е на същата възраст, на която е и Лили Иванова."



Това, че тази година е деветото издание на The Bridge, значи и още нещо – скоро Стефанов ще се оттегли от основната си дейност и ще остане само с надзорни функции. Решението е взел отдавна. "Аз съм си казал, че ще го направя до десетото издание, тоест до догодина. След това ще предам щафетата на по-младите", казва той. Без значение от кого точно ще бъде поета тя, The Bridge ще – и трябва да – продължи да съществува. Дори и само заради младите хора от Видин, които, както разказва Стефанов, често казват, че "живеят за този фестивал".

Не е кръстен на Дунава



При първите издания на The Bridge мостът над Дунава все още не е завършен. Въпреки това от общината смятат, че фестивалът е кръстен именно на него, но историята е по-различна. "Общината беше решила, че ние сме го кръстили, за да почетем новия мост, но не беше така", казва Стефанов. Всъщност организаторите просто харесват моста като символ, защото смятат, че това, което изграждат, е мост към по-младите. "Изграждаме на децата мост към живота, даваме им умения и знания. Вярно е, че сме близо до моста, но не оттам идва името."

Мостът над Дунава не е единственият мост във Видин, който заслужава внимание. В града, който се бори с рязко намаляващото и застаряващото си население, всяка година има една седмица, в която той рязко се подмладява. Тази седмица е през юли, когато се провежда младежкият фестивал The Bridge ("Мостът").The Bridge е фестивал за тийнейджъри и както казва главният му организатор Михаил Стефанов, той е особен. "Особен е, защото всичко, което е за тийнейджъри, е особено", казва Стефанов. Тази година бе деветото издание на фестивала, като в него участват 180 деца от цяла България.Фестивалът е свежа глътка въздух за града. Показателно е, че макар във Видин да се сменя вече трети кмет, откакто The Bridge съществува, всяка управа помага с каквото може на организаторите и начинанието се разраства успешно. Нещо повече – броят на участниците всяка година се увеличава и съвсем скоро организаторите очакват да се сблъскат с проблема, че не всички деца с желание ще могат да намерят свободно място.The Bridge е и в контраст с повечето културни събития във Видин. В голямата си част те са насочени към народни танци или попфолк. За контекст: фестивалът на изкуствата за деца например често се провежда само седмица след фестивала... на скарата.The Bridge се заражда като идея преди десет години. "Фестивалът представлява една седмица, в която тийнейджъри спят на палатки на брега на Дунава, всеки от тях си е избрал по една творческа работилница и работи здраво", казва Стефанов. Тази година фестивалът се проведе между 15 и 22 юли и имаще 12 работилници в различни направления – китара, барабани, композиране, рисуване, илюстрация, архитектура и други. Според Стефанов фестивалът е уникален не само за района, но и за цяла България. "Ние взехме идеята от един фестивал в Унгария. Когато се върнахме тук, си казахме, че трява да направим нещо подобно. Обичайно фестивалите за младежи са игри и забавления, докато при нас има интензивна работа, която учи децата."В началото The Bridge се организира от екип от 15 души, който се занимава с изкуство. Интересното е, че организаторите не са от Видин, а от София. Стефанов заедно със свои приятели музиканти, художници и поети решават да направят български фестивал на изкуствата за деца, но нямат идея къде да се случи. "Тогава се сетих, че познавам една дама от общината във Видин. Обадих ѝ се, а тя ми каза да не предлагам идеята на друг. След три дена имах среща с кмета на Видин", разказва той. И така от идея The Bridge се превръща в реалност. Дори в момента няма много хора от самия град, които да се занимават със същинската част на фестивала – като изключим доброволците, които също се увеличават с всяка година.През първите години е трудно да се намерят деца. Стефанов, заедно с музикалната си група Good Music Society, решава да направи импровизирана маркетингова кампания чрез концерт в голямото междучасие във видинско училище. "Мислехме, че това е много яко, но там никой не слизаше в голямото междучасие. Гледаха ни през прозорците и ни сочеха с пръст. Беше направо сюрреалистично", казва той. Така организаторите разбират, че не знаят много за манталитета в северозападния край на България и трябва да спрат да мислят "със софийски прийоми".През първата година се записват около 80 деца от цялата страна. През тази година регистрациите за всички работилници затварят едва три дни след като са отворили. Някои работилници – като например театралната – запълват бройките си за под 30 минути. Във всяка от 12-те работилници има по 15 деца и общо тази година има 180 деца.The Bridge има проблеми с финансирането през първите години, което едва не води до край на инициативата. "Правехме го на мускули и беше неприятно. Когато решихме да се откажем, се появиха "Америка за България", които искаха да подкрепят дейности в този район, защото там нищо не се случва", разказва музикантът. От фондацията организаторите получават микрогрант, който обаче е достатъчен, за да може фестивалът да продължи да живее.За участниците има малка такса – 25 лв. за цялата седмица, като в нея се включва и обядът. Тя е до голяма степен символична,Общината всъщност е и причината фестивалът да достигне подобни мащаби, защото първоначалната идея е много по-скромна."Когато преди десет години се видях за пръв път с кмета на Видин, за да му разкажа за идеята, която в първоначалния си вид беше за творчески уикенд за 20-ина деца, той хареса идеята, но каза, че ако го направим една седмица, а не два дни и за 200, а не за 20 деца, получаваме ключа от града", разказва Стефанов. "Аз бях в шок, но се съгласих. Когато излязох от стаята, другите организатори ме попитаха дали съм луд. Ние нямахме нищо и никога не бяхме правили нещо подобно."