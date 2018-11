Новият автомобилен живот на Ловеч

© Капитал

"Баховица индустриален парк" се простира върху територията на бившия завод на "Литекс моторс" край ловешкото село Баховица на площ от над 300 декара. Към момента са изградени няколко производствени бази, логистична и складова база, както и административна сграда с прилежаща към нея столова. Разполага с напълно функционираща водопреносна и електропреносна мрежа, газова станция, която е свързана и подава индустриален газ към всички производствени сгради, както и с много добра транспортна инфраструктура.



Според Андон Димитров това е стратегически проект, който има за цел дългосрочно развитие на регион Ловеч и обособяването му като индустриален клъстер. "Нашата амбиция е той да се превърне в притегателен център за местни и чуждестранни инвеститори, както и за други производители на автомобилни части и компоненти, каквито в България понастоящем има над 150", каза той пред "Капитал".

Според Андон Димитров това е стратегически проект, който има за цел дългосрочно развитие на регион Ловеч и обособяването му като индустриален клъстер. "Нашата амбиция е той да се превърне в притегателен център за местни и чуждестранни инвеститори, както и за други производители на автомобилни части и компоненти, каквито в България понастоящем има над 150", каза той пред "Капитал". "Баховица индустриален парк" е името, под което възкръсна затвореният завод за автомобили в Ловеч. След като производството там спря покрай фалита на КТБ, активите бяха прехвърлени през няколко свързани дружества, а сега вече са обединени под горното име и привлякоха първия си чуждестранен инвеститор.Това е германският производител на авточасти VOSS Automotive, която нае за 10 години помещенията, където се сглобяваха китайските Great Wall. Освен нея собственикът на "Баховица индустриален парк" - "Българска автомобилна индустрия" (БАИ), също ще има дейност в парка. Тя държи правата за търговия, дистрибуция и сервизиране на марките GREAT WALL, HAVAL и YUTONG.Понастоящем производствените центрове на БАИ и VOSS Automotive ще оперират самостоятелно, като не е изключено в бъдеще те да започнат да си партнират, смята изпълнителният директор на парка и едноличен собственик на капитала на БАИ Андон Димитров.Немската компания е стратегически наемателв "Баховица индустриален парк". Наетата от дружеството площ е приблизително 12 000 кв.м за срок от 10 години. Инвестицията, която дружеството ще направи в машини и съоръжения, за да стартира производство до средата на следващата година, е в размер на 15 млн. евро.Гepмaнcĸaтa ĸoмпaния имa oфиcи пo цял cвят - Eвpoпa, CAЩ, Meĸcиĸo, Kитaй, Индия, Южнa Aмepиĸa, чиeтo пpoизвoдcтвo e cъoбpaзeнo c нyждитe нa ĸлиeнтитe й. Имa нaд 6000 cлyжитeли и 600 млн. eвpo oбopoт. Πpeдпpиятиeтo в Бългapия e тpeтoтo eвpoпeйcĸo зa ĸoмпaниятa cлeд тeзи в Гepмaния и Πoлшa.Една от причините VOSS Automotive да избере "Баховица индустриален парк" за място, на което да локализира производството си, е именно доброто географско разположение на индустриалната зона, уточни Андон Димитров.Първоначално в завода ще бъдат наети 750 служители с тенденция техният брой да нарасне до 1000.Фирмата e част от германски концерн, включващ холдинговата VOSS Holding и дъщерните VOSS Fluid и VOSS Automotive - дружество, произвеждащо различни видове автомобилни компоненти - пpoвoдниĸoви и eлeĸтpoтexнoлoгични cиcтeми зa aвтoмoбилнaтa индycтpия. Cpeд пpoдyĸтитe й ca ĸoмпoнeнти зa cпиpaчнaтa и изпycĸaтeлнaтa cиcтeмa, чиcтaчĸитe, paзлични xидpaвлични eлeмeнти зa лeĸи и тoвapни aвтoмoбили, ĸaĸтo и ĸoмпoнeнти зa oxлaждaнe нa cиcтeмитe пpи eлeĸтpoмoбили и xибpидни ĸoли. Основни клиенти на VOSS Automotive са Volkswagen, MAN, Audi, GM, Chrysler, Navistar и др.Компанията е основана преди пет години с основен предмет на дейност дистрибуция и продажба на автобуси. БАИ е основен представител на китайския производител на автобуси Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd. за България.Амбициите й са да предложи всеобхватни решения в транспортния сектор и поради тази причина разширява своя фокус. В началото на 2017 г. БАИ наема завода за производство на автомобили, част от дъщерното й "Баховица индустриален парк", и подписва договор за партньорство с Great Wall Motors Company Limited. Така компанията се превръща в изключителен представител на GWM за България и Европа и официален вносител на марките GREAT WALL и HAVAL.Надеждите за развитие са свързани с автобусите на YUTONG. Под тази марка се предлага пълна гама автобуси от 5 до 25 м, включваща над 203 серийни автобусa, обхващащи различни пазарни сегменти: градски и междуградски автобуси, училищни, автобуси със специално предназначение и други.Първата голяма доставка на автобуси YUTONG е направена в края на 2016 г., когато "Столичен автотранспорт" се сдоби със 110 нови дизелови автобуса. В средата на тази година е подписан и договор за доставка на 22 автобусазадвижвани на метан. До края на 2018 г. ще бъдат предадени и първите изцяло 100% електрически автобуси, които ще обслужват градския транспорт в София.