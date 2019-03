Бегачите на Русе") е създадена през 2016 г. от Велизар Ташев. "Целта ми бе

да се "изсветлят" бягащите хора в града"

бягането на дълги и ултрадълги разстояния, което никога преди не се е радвало на популярност тук. Младата бегаческа общност в града започва да се консолидира, организира редица интересни състезания в изключително живописни локации, привлича интереса на бегачи от цялата страна и чужбина и в крайна сметка става източник на со

ки става пистата на градския стадион, парковете в града, както и пресечени местности извън града. Възрастовият диапазон е между 10 и 70 години, а спортната форма варира от "национален състезател" до "нова година - нов късмет", разказва Велизар.

Но апетитът идва с яденето и чистите тренировки стават недостатъчни за русенските бегачи. През последните две години

и няколко други организации, измежду които се отличават Сдружение "Поломие" и клубът по спортно ориентиране "Компас-Крос", започват да организират редица състезания, които привличат бегачи от цялата страна, а и от чужбина.

Ултрамаратонът Canyon Creek, който преминава през каньона на река Русенски Лом, е един от най-разпознаваемите формати, организиран от русенските бегачи

Фотограф: CanyonCreek Ultra

Безспорно обаче най-голямото и престижно състезание, което се организира от част от екипа на

е ултрамаратонът Canyon Creek, който преминава през каньона на река Русенски Лом. Чавдар Черников, организатор на събитието, започва работа по него в края на 2016 г. и през ноември 2017 г. дава старт на първото ултрасъстезание за региона с дистанции 10, 20 и 50 км. То привлича около 320 участници, а след изключителния му успех последва второ издание през 2018 г., където се добавят дистанции от 90 км и велосъстезание на 50 км, които привличат почти 400 души. "Състезанието преминава покрай каньона на река Русенски Лом, който е заобиколен от 60 - 70-метрови скали през цялото време", разказва организаторът му.



Дългогодишен участник и доброволец в състезания из цялата страна, в разговори с други бегачи на дълги разстояния установява, че те изобщо не са идвали в региона. "Почти никой не се е сблъсквал с тези красоти", казва Чавдар. Така след няколко месеца усилен труд, намирането на над 30 спонсори и партньори и координация с управата на природния парк и общината в Русе състезанието става факт. През 2018 г., то е предшествано от "Бирена миля" в центъра на града, по време на която състезатели и любители на бирата правят четири обиколки на площ

10% от участниците на последния

са румънци. В партньорство между общините Русе и Гюргево през 2016 г. започва да се организира "Пробегът на свободния дух" - 15-километрово трасе, което започва от централния площад на единия град, преминава през Дунав мост и завършва в центъра на втория град, като старт-финишът се разменят всяка година.

Л

Runners of Ruse (от англ. ", разказва той за началото нагрупата, която става основата на наскоро създадено сдружение с идеална цел. В последната година то организира ежеседмична отворена тренировка, наречена "Надбягай се!", която привлича между 15 и 30 човека в началото, а в топлите месеци – до над 40 души, които загряват организирано в рамките на половин час, а след това се заемат с бегова тренировка. "За 2018 г. над 20 гост-треньори доброволно водиха загрявка и упражненията, като сред тях има национални състезатели, инструктори и треньори от различни спортове, като целта бе да запознаем участниците с различни спортове и възможности да бъдат активни", разказва Велизар.Благодарение на усилията на Ташев Русе става част от тенденция, която напоследък обзема България: интерес къмциален капитал.Едно от най-хубавите неща на бягането е, че можеш да го практикуваш навсякъде и Runners of Ruse се възползват от това – терени за техните тренировПрез последната година над 250 човека са посетили поне една от тренировките и организираните бягания на клуба, като в топлите месеци идват цели семейства с деца от 3 до 16 г. "Това е едно от най-големите постижения на "Надбягай се!" - да изгради траен спомен у децата, как родителите им са отговорни за собствената си, а и тяхната двигателна култура и им дават добър личен пример, който да следват и предават", споделя Велизар.Runners of RuseПрез 2018 г. клубът организира две любителски състезания - Mushroom Trail Run (с дициплини от 5 и 10 км), което се провежда в парк "Текето", на няколко километра извън града, както и Srebarna Trail Run (с дистанции от 3, 7, 13 и 21 км), а също и първо издание на Victory Run (1, 3, 5 км) - масово градско бягане с времеизмерване. "И трите прояви бяха адресирани предимно към локална аудитория, като за почти половината от 100 участници на Mushroom Trail Run това бе първо любителско състезание по бягане в живота", казва Велизар. Макар организирано за едва три седмици обаче, то привлича гости от Варна, Плевен, Разград и София. Другото състезание, Srebarna Trail Run, събира още повече участници от цяла България и Румъния, които не само се надпреварват в едно от малко познатите, но изключително красиви кътчета на България – резерватът "Сребърна", но и честват 70 години от обявяването му за поддържан резерват.Runners of Ruse,ад "Свобода", като на всяка трябва да изпият малък кен бира.И в случая на бегачите близостта до Румъния и развитието на подобни общности там водят до плодотворни партньорства. ОколоCanyon CreekБегачите обаче не само създават условия за водене на по-здравословен начин на живот. "юбителското бягане става все по-популярно, но освен очевидните ползи нашето занимание създаде социална почва, на която поникнаха нови приятелства и социални кръгове", разказва Велизар. Това си проличава особено след трагичната смърт на журналистката и бегач Виктория Маринова, която през октомври миналата година беше убита по време на тренировка. Бегачите инициират подписка за облагородяването на мястото, където тя е убита. За четири дни се събират 2000 подписа и в крайна сметка локацията край Дунава веднага започва да се обновява. Както казва Велизар, "обединението на хора около каузи, свързани със спорт, култура, наука и социална дейност, които целят да помогнат, приобщят или облагородят, могат само да са от полза".