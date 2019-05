Море и музика

Роби Уилямс на финалния Spirit of Burgas

© Георги Кожухаров

В продължение на няколко години за хиляди хора беше ясно какво ще правят в средата на август. Фестивалът Spirit of Burgas беше ценен за три типа хора – тези, които с години са чакали да видят определени имена и идват изцяло заради тях, онези, които досега не са имали възможност да посетят фестивал извън България и виждат най-сетне еквивалент у нас, и умерено любопитните, които виждат възможност за преживяване, без да се обвързват твърде много с програмата.През годините из сцените на Централния плаж гостуваха Sisters of Mercy, Deftones, Korn, Faith No More, имена в електронната музика като The Prodigy, Армин ван Бюрен, Benga и Пол Оукенфолд, хип-хоп легендите Грандмастър Флаш, Бъста Раймс и Wu-Tang Clan, по-съвременни изпълнители като Editors, ZAZ, Тайни Темпа. Понякога за лошо, но по-често за добро, Spirit of Burgas винаги беше еклектичен, без да е твърде ретро, твърде съвременен, твърде жанров. Към днешен ден Spirit-a остава най-близкият пример в България за сравнително голям градски фестивал, който да привлича както алтернативни, така и мейнстрийм имена.Затова и смъртта му дойде така изненадващо.Последното издание на фестивала се проведе през 2015 г. след нулева 2014-а. Присъствието на Роби Уилямс се оказа нож с две остриета – имаше само още едно широко разпознаваемо име, и то за по-младите (Kasabian), което създаде рефлекса в публиката, че отиват на самостоятелен концерт. Натрупаните през годините финансови загуби до голяма степен сложиха край на фестивала.Междувременно в средата на десетилетието се появиха още два за кратко просъществували формата – фестивалът Sea Garden с едно-единствено издание през 2014 г. и ориентираният към по-тежката музика Summer Chaos, който между 2015 и 2017 г. доведе Таря Турунен, The Exploited, Kreator, Bullet For My Valentine и стана причина за последното изпълнение на The Prodigy в България.През всичките години различни промоутъри цитираха подобен набор от проблеми, с които се сблъскват: нетрайни партньорства, недостатъчна държавна и общинска подкрепа, липса на дългогодишен план. Междувременно слушателите се оказаха силно фрагментирана група – някои искат добре познатото старо, други не искат да имат общо с него, а при малкия избор на фестивали в България трудно тези две групи могат да се съчетаят хармонично.Междувременно музикалните фестивали около страната станаха все повече и все по-достъпни финансово.Част от екипа на Spirit of Burgas сега работи по Hills of Rock в Пловдив - фестивал, който се провежда с успех и има предстоящо издание на 28-30 юни с групи като Whitesnake, Disturbed и Garbage като хедлайнери.Опитът от Spirit of Burgas се предава в още един летен фестивал, който ще бъде най-голямото събитие в Бургас през лятото – Spice Music. Той ще се проведе на пристанището в града на 9 и 10 август и ще предложи носталгично връщане към 90-те години с имена като East 17, 2 Unlimited, Dr. Alban, Sonique, Haddaway. Засега продажбите са окуражаващи.Свиването на концепцията до определен жанр и конкретна публика ограничава максимално риска. "В Бургас съм работил през годините като част от екипа на Spirit of Burgas и до някаква степен познавам града и условията за работа там", казва организаторът Николай Тодоров, основател на марката "На тъмно" и множество културни събития през годините, основно в родната му Варна. Сцената на "На тъмно" беше основна част от програмата на Spirit of Burgas през годините.Вече екипът обсъжда евентуални имена за издание през 2020 г. и прави условни планове за разширяване, но първо ще се изчака да се види как ще мине дебютнотo. Тодоров има идеята да съчетава не само море, но и храна с музика. Миналата година е започнал фестивала "Кино и храна" във Варна, който през 2019 г. ще се разшири до още два града – Пловдив (1 – 7 юли) и Бургас (7 – 11 юли). Той е в основата и на още едно събитие в града - Европейски стрийт фууд награди, които ще се проведат на 11 август. "Истинската работа тепърва предстои, за да оправдаем доверието и очакванията, най-вече на феновете." Това е в основата и на Spice Music."В концепцията ни е заложена комбинацията на различни елементи от съвременната градска култура - музика, изкуства, храна, напитки, забавления. Слоганът ни също е тематичен - "Опитай вкуса на музиката". Или с други думи, комбинацията на музикален формат със street food фестивал на брега на морето в разгара на лятото е предпоставка за готино преживяване." Звучи като рецепта.