Как Бургас си направи IT гимназия

© Надежда Чипева

Затова Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас, където стои надписът, е различна. Гимназията бе открита миналата есен и сега ще приключи първата си учебна година.



Да хванеш вълната

Създаването на такова училище е идея на кмета Димитър Николов. Целта му е да отговори на необходимостта от ново професионално образование, което да е ориентирано към потребностите на бизнеса. Новото ИТ училище е донякъде и сигнал за бъдещето на града - настанено е в сградата на бившия техникум по корабостроене и машиностроене, който през последните години трудно намираше достатъчно кандидат-гимназисти.

Директорката Димитрина Тодорова.



Фотограф: Надежда Чипева

По думите на Тодорова доверието на родителите и учениците се печели с ясна концепция и план за обучението, както и с възможностите, които предоставя базата. В случая ИТ гимназията е оборудвана с разнообразни модерни технологии. Лабораторията разполага с промишлени тренировъчни роботи и собствен хуманоиден робот (модел Pepper). Във всяка класна стая се работи с огромни интерактивни тъчскрийн дъски, съвместими с операционната среда на Android и Windows. Учениците пък се обучават по дигитални учебници и онлайн платформа, разработена от технологични компании като Microsoft и Google.

В дова има не само футболен терен с изкуствена трева, но и модерно баскетболно и волейболно игрище.



Фотограф: Надежда Чипева

Четири от петте сгради в училищния кампус са напълно обновени и модернизирани съобразно нуждите на ИТ гимназията. Тя разполага с нов физкултурен салон, нови кабинети и компютърни зали в училищния корпус, "учебна фирма" с лекционна зала, помещения за самоподготовка и високотехнологична лаборатория по роботика. Старата столова е превърната в нещо като интернет ресторант, по стените на който са написани фрази в бинарен код, които учениците трябва да разгадаят.

Общесжитието се ползва дори от местни ученици.



Фотограф: Надежда Чипева

С подкрепата на бизнеса

Подкрепа оказват и двата университета в града – "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски свободен университет.

Това има и недостатък. Както директорката, така и учителите получават по-ниско възнаграждение от колегите си в другите общински училища, тъй като заплатите им се определят според броя на учениците. А в случая с новата гимназия те са само 108 - един випуск осмокласници. Тази есен ще бъдат приети още толкова, а след 4 години общия брой ученици ще стигне 540. Това значи, че едва тогава училището ще заработи с пълния си капацитет и ще има достатъчно голям бюджет, за да се издържа и модернизира само. Дотогава ще трябва да разчита на оптимизма на работещите тук и на партньорите си.

Във всички класни стаи има интерактивни дъски.



Фотограф: Надежда Чипева

Това не е единственото предизвикателство пред Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Продължават ремонтите в базата, от есента ще има ново попълнение от 108 осмокласници, а настоящият випуск ще започне професионалното си обучение, което е свързано с нови технологии, учители.

Роботите в клас



Хуманоидният робот Pepper е продукт на SoftBank Robotics. Той е висок 120 см, тежи 28 кг и може да бъде програмиран да говори на 15 различни езика, включително и на български. Това е първият робот, който благодарение на изкуствения интелект разпознава човешки емоции и адаптира поведението. Той говори, слуша, жестикулира, движи ръцете и тялото си.



Хуманоидът е свързан с различни облачни услуги, бази от данни и обекти с Bluetooth, Ethernet и Wi-Fi, чрез които може да предостави информация в реално време. Целта му е да подпомага обучителния процес в часовете по компютърно програмиране, роботика и изкуствен интелект. "Младите програмисти разработват софтуер, с който направляват действията на робота и изпълняват различни задачи", обяснява Димитрина Тодорова. Освен Pepper учениците се обучават и с Dobot Robot, който представлява прецизен и интелигентен индустриален тренировъчен робот. В училището има три такива, които могат да отпечатват различни 3D изображения, да режат материали, да рисуват големи графични обекти, да се движат, въртят и преместват предмети, които след това да сортират или сглобяват. Програмирането им се извършва чрез програмни езици като Python и JavaScript, с които децата реално започват обучението си. "Задачата, която сме поставили на децата, е да използват трите Dobot-а, за да постигнат изработването даден продукт", казва Тодорова.



[[img:3518339]]В часовете по мехатроника учениците работят с хардуерната платформа Arduino. Системата е базирана на микроконтролери, които се програмират с отворен код и на практика позволяват да се правят електронни проекти с множество сензори, двигатели и електромеханични елементи. С "Ардуино" например може да се направи устройство за измерване на температура, влажност, въглероден диоксид или пък за управлявате на различни релета, лампи и уреди. Много от съвременните електроуреди се управляват от такива контролери.

Think outside the box*. Това не е надпис, който обикновено може да видите в някоя класна стая на общинско училище. Българското образование отдавна прилича на кутия - твърди рамки за учебната програма и за поведението на самите ученици. Всеки опит за излизане от тях се порицава - било от родителите, учителите, директорите или дори от самото министерство.Там мисленето извън рамки е задължително."Макар да тръгнахме от нулата, без никаква история, успяхме да запълним всички обявени свободни места на първото класиране, което е показателно за интереса на родители и ученици към новите специалности", разказва директорката Димитрина Тодорова. Освен от Бургас тук учат деца от Добрич, Варна, Приморско, Несебър и дори София.Отвън базата също е впечатляваща - футболно игрище с изкуствена трева, тенис корт, баскетболно и волейболно игрище, фитнeс на открито, напълно озеленен двор и т.н.Най-голямата изненада обаче е в това, че новият облик на стария техникум по корабостроене е постигнат със скромната инвестиция от 800 хил. лева. Скромна, защото напоследък свикнахме дори за дребни ремонти да се харчат милиони, при това със спорен ефект, заради който след това се налагат допълнителни разходи. Тук обаче е различно може би защото не са ползвани европейски средства, а собствени - на общината, и контролът очевидно е бил по-стриктен."Уникалното е в създадената дигитална среда, малък модел на корпоративна мрежа, в която е включена всяка дейност от учебния процес", посочва Тодорова. Училището е толкова привлекателно, че дузина осмокласници от Бургас са избрали да живеят в общежитието на гимназията вместо при родителите си. Това надали е свързано с по-големите възможности за излизане и нощен живот .- училището е разположено в самия край на отдалечения от града кв. "Меден рудник". Именно това според директорката осигурява възможност за създаването на обучителна среда с висока степен на концентрация към учебния процес.Моделът, по който е изграден новият бургаски техникум, е публично-частно партньорство. За техниката са допринесли фирми от IT сектора като "Булпрос консултинг", "ЕПАМ системс България", "Скейл Фокус", "Империя онлайн", "Мусала Софт", "ТехноЛогика", "Дева броудкаст", "Вистеон", Българската аутсорсинг асоциация, Българската асоциация по информационни технологии, както и Фондация "Америка за България".Голяма част от преподавателите също идват от бизнеса. "Те са комбинация от успешни обучители и млади амбициозни хора, пожелали да работят с деца. Идеята за създаване на гимназия с технологичен профил привлече оптимистите, мечтателите и смелчаците в това училище", казва Тодорова.Следват развитието на системите за обучение по роботика и програмиране на роботизирани елементи и изкуствен интелект, участие в състезания и създаване на малки тренировъчни фирми с дейности в ИТ сферата. Лабораторията трябва да бъде разширявана със закупуване на нови компоненти, а сътрудничеството с международни университети трябва да се задълбочи, за да бъде обогатена учебната програма по роботика. Това, което Тодорова си пожелава, е децата да успяват да стартират първия си бизнес още от тези стаи.