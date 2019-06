Да живееш в талян

Проекти, реализирани в "Таляна":

Галерия на открито - Talyana Street Art Fest

за улични арт проекти за съживяване на градската среда.



Иноватор

творческо пространство за млади хора.



Ре-Анимирай площада

проект, който трансформира площад "Мусала" в градска сцена за срещи и арт събития на млади хора във Варна.



Опит за гнездене

мащабна арт инсталация от светещи гнезда, които са "анимирани" чрез видеопрожекция и са оставени върху дърветата, подложени на санитарна сеч по ул. "Преслав".



Get involved fall in love with Varna

предизвиква гражданите и гостите на Варна да влязат в ролята на творци в споделеното създаване на поредица от артистични инсталации.



Съедини точките

проект на екип от студенти по сценография, архитектура, мултимедия и компютърни технологии, който чрез светещи нишки "навигира" минувачите към арт инсталации на неочаквани места.



Загадките на Варна

гатанки, гравирани и изрисувани с мозайка на централно място в "Таляна", които описват обекти, достъпни на пешеходно разстояние.



Inspire Points

мобилна апликация с интерактивно съдържание и функционалности, свързани с "Таляна".