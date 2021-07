Създателят на веригата "На тъмно": Деля хората на приемачи и ПРЕДприемачи

Николай Тодоров-Ник е основател на търговската верига "На тъмно". От 16-годишен се занимава с организирането на музикалните партита "На тъмно" във Варна, а на 18 години отваря първия си обект със същото име. Освен с веригата "На тъмно" Ник се занимава с още редица дейности - организира фестивали, концерти, ревюта и др. С неговата подкрепа се случват Spirit of Burgas, Hills of Rock, Spice Mucis Festival, Wake Up, Street Food Fest, Национален графити фестивал, Беглика фест и др. От 2014 до 2020 г. издава безплатното месечно културно-информационно издание "Ти си Варна". Завършил е висше образование в Икономически университет - Варна. Семеен, с едно дете.