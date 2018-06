Лятна програмна схема

Субура"

Какво да правим до есента извън търсенето на най-добрия плаж, ресторант с градина, коктейл или просто приятно изживяване навън? Няма проблем, уплътняваме времето за трансфери, пътуване и нежелана скука с малко (поп)културни забавления, с които да наваксаме до началото на септември.Титулярният режисьор Дени Вилньов и актрисата Емили Блънт са прекалено заети с блокбастъри, за да участват в продължението на най-добрия екшън трилър на 2015. Сценаристът на първия "Сикарио" Тайлър Шеридън и двойката Джош Бролин и Бенисио дел Торо обаче са на линия за нова война с мексиканските наркокартели, специализирали се и в трафик на джихадисти. Феновете се страхуват и от отсъствието на оператора визионер Роджър Дийкинс, но, съдейки по трейлърите, Дариуш Волски (повечето филми на Ридли Скот) се е справил достойно. Режисьор на продължението е Стефано Солима ("и тв сериалът "Гомора").По кината от 29 юниТом Круз заслужава медал за всички контузии, получени по време на заснемането на наистина невероятните и визуално феноменални каскади в поредицата за тайния агент Итън Хънт. Изхождайки от заглавието и споделените досега детайли, сюжетът на шестата невъзможна мисия на героя на Круз вероятно ще се върти около глобална катастрофа с ядрено оръжие и негативните последствия от неуспешна операция, подтикнала ЦРУ да започне да се съмнява в лоялността на Хънт и като добър партньор и работодател да изпрати най-добрите си убийци по петите му. Освен Круз и познатия му екип от Ребека Фъргюсън, Винг Реймс и Саймън Пег към филма се присъединяват и Хенри Кавил, Алек Болдуин и Анджела Басет. По кината от 27 юлиАмериканският стрийминг гигантпродължава експанзията си на локално ниво с инвестиране в привлекателно регионално съдържание, което надскача националните граници с добър сценарий, атрактивна история и достатъчно добра визия въпреки езика. След успеха на френския "Марсилия" и най-вече на мистериозната немска продукция "и феноменаNetflix представя нови два обещаващи трилър сериали. Индийската тв адаптация на романа на Викрам Чандра "е полицейска история за преследването на прословут престъпен бос в опасните и мрачни улици и подземия на стария Мумбай. Израелският хит "Фауда" пък е красиво заснет и доста противоречив екшън за противопоставянето между елитен израелски отряд и палестинските им опоненти в опасните и знойни извити улици на окупираните територии. "Свещени игри" излиза на 6 юли. Двата сезона на "Фауда" са онлайн вTom Clancy’s Jack Ryan е поУспехът на миниантологията "Патрик Мелроуз" е съвсем логичен. Бенедикт Къмбърбач винаги е искал да изиграе ролята на изтормозения и много зависим автобиографичен герой на Едуард Обина брилянтната тв адаптация на Дейвид Никълс му позволява да докаже още веднъж невероятния си актьорски талант и разбиране на конкретната роля. Проникновеното изследване на един привилегирован живот със зависимост и трудно детство е интелигентен триумф със саркастичен диалог, страхотна режисура на Едуард Бергер () и едно от онези актьорски превъплъщения, които остават верни на оригинала, очароват с дълбочина и плачат за награди.Мишеш Уолфбетонира статута си на изгряваща звезда на американската политическа комедия с брутален и широко дискутиран монолог по време на традиционната вечеря на кореспондентите в Белия дом, който е идеална подготовка за нейното сатирично предаване по Netflix. Бившият сценарист на Сет Майерс и Тревър Ноа обаче не смята да задълбава прекалено в сериозните теми и политика на вечерните комедийни токшоута в собственото си предаване– лежерна кръстоска между студийни сегменти и интервюта на бюро а ла предишните й работодатели и феминистка стендъп комедия и скечове без пропаганда, освен ако не е много смешна.Всяка неделя поЛегендарният епицентър на 70-арския нюйоркски хедонизъм е място, което променя представите за това какво трябва да представлява всеки нощен клуб, и мимоходом става символ на една цяла епоха. Тридесет и девет години след откриването на "Студио 54" се сдобиваме с още един документален филм, който се опитва да разкрие истинската история зад най-великия клуб на всички времена. Режисьорът Мат Търнауер разказва за знаменитото творение на собствениците Стийв Рубел и Ян Шрагер и тяхната доминация в нощния живот от края на 70-те чрез непоказвани досега кадри и интервюта с най-значимите артисти в историята на "Студио 54". Под наем ви от сайта на продукциятапо National Geographic – интересна антология за тактиките на шестима от диктаторите, оформили съвременния свят. От Мусолини до Саддам – какви методи са използвали, за да се възкачат на власт, и какво е довело до техния крах?е най-добрият и популярен български фестивал не само защото е безплатен, интелигентен, кратък, лежерен и под звездите на централно място в столицата, но най-вече защото ежегодно събира някои от най-интересните и актуални изпълнители на съвременната световна джаз сцена. Хедлайнерите на осмото поредно издание в първата седмица на юли не правят изключение. Лала Хатауей е носителката на пет награди "Грами", включително и за най-добър ритъм енд блус албум през 2017, която представя чисто новия си албум Honesty за пръв път пред българска публика. Изгряващата звезда Джазмея Хорн се включва с току-що излезлияКори Хенри – със своята сборна формация от фънк апостоли. 6, 7 и 8 юли на голямата поляна зад музея "Земята и хората" в Южен парк 2Букурещ за един дълъг уикенд през август е една идея по-интересен с посещение на симпатичния бутиков музикален фестивал, който се провежда в красив парк на двайсетина километра извън румънската столица. Двете сцени, изключително богато разнообразие от храна и приятната прохлада под дебелата сянка на гора с голямо езеро е само бонус към приятното кратко изживяване с музиката на Rhye, Ти още свежи агенти. 10, 11 и 12 август в Букурещ.Световното първенство по футбол в Русия е причина не само да превъртаме спортните сайтове за резултати и анализи, но и да хвърлим едно око на алтернативните и тотално независими футболни списания със собствен и очароващо индивидуален поглед върху великата игра. Mundial обича да пише дълго и задълбочено за фенове, екипи, бутонки, кръчми и въобще всичко футболно. Четиринадесетият брой на списанието излиза с общо 23 различни корици за световното първенство и 48 специалнистраници с носталгични спомени за най-великите моменти в историята на това състезание, интервю с мразения от таблоидите и обожаван от феновете Рахим Стърлинг, красиви илюстрации на най-добрите екипи, пътеписи от Виетнам и Буенос Айрес и какво ли още не. Season пък е за момичета, които обичат футбол и мода и имат нужда от трибуна, която защитава и промотира жените и тяхната гледна точка в съвременната футболна култура.Фотографът Оливър Уейнрайт предлага рядък поглед към архитектурата в столицата на най-изолираната, потайна и същевременно актуална страна в света. Монографията на журналиста от "Гардиън" включва от впечатляващите мозайки на болничните фоайета, през живописните ярки цветове на чисто нови концертни зали до огромните монументи и широки булеварди на Пхенян, изравнен от бомбардировките по време на Корейската война и възстановен от управляващата династия с идеята за истински декор на социалистическата приказка на Северна Корея. Онази мегаломанска фантазия с мощна архитектурна естетика, която притъпява усещането на населението за жестоката реалност на един авторитарен режим.80 лева от онлайн магазина на TaschenПетият студиен албум на американския джаз саксофонист e само двоен – направо скромно сравнение с предходното тройно чудо, което излезе през 2015 г. Както споделя самият той, частта с The Earth е екстровертен поглед към света, както го вижда, а тази с– нейният интровертен поглед, или светът, който е част от самия Камази. Heaven and Earth следва миналогодишнотои участието му в проекта на Ричард Ръсел Everything is Recorded.Трент Резнър зарязва изчерпаната и предсказуема идея за трилогия от EP-та следот 2016 и Add Violence от 2017,за да се съсредоточи изцяло върху деветия самостоятелен студиен албум на неговия индъстриъл рокендрол проект Nine Inch Nails. Въпросът е дали можем да наречем албум един 30-минутен диск с шест парчета, който ще остане в историята като най-краткия албум в дискографията на групата.или не, още от първата си секунда дебютният сингъл God Break Down the Door звучи като парче отна Дейвид Боуи и задава посоката за новия баритон на американеца и енергичните аранжименти на Atticus Ross.Искате ли да си поговорите с някого, който е казал нещо негативно за вас в интернет? Полиформатният талант и активист за социална справедливост Дилън Марън (създател на виралната видеопоредицаи други хитове с красноречиви имена като Sitting in Bathrooms with Trans People и) се изправя срещу онлайн негативизма и троловете вподкаст с дълги интервюта на хората, които говорят гадории за него онлайн. Отговорът на простичкия въпрос защо води до много забавни, неловки, често пъти политически, но винаги вълнуващи и продуктивни разговори офлайн, както си му е редът.