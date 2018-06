Видимо ваканционни

ели кецове

Зората, както всички приятели я познават, е консултант, организатор и дизайнер на сватби и основател и собственик на агенция за специални събития.Лятото е моят активен сезон за работа и нямам много време за почивка, но когато успея, в България съм на, където имаме каравана и на пясъка съм си вкъщи. Извън граница предпочитам пътешествиеБутилка хубаво просеко и съответните чаши за пътуване, бConverse, белипонеласическиденимAcne, Levis, Diesel и любимите ми пръстени.Винаги са повече от една и на хартиен носител, обичам миризмата на мастило. Задължително - хубав и увлекателен роман, нещо, което ме кара да се смея с глас, като Удхаус например, някоя книга, която ми помага да се опозная: Толе, Иванела Самуилова, "Пътят на твореца" на Джулиян Камерън, една или няколко. Актуалният брой на L’Europeo и EVA.MacBook 12 inch, Bose Mini Sound Link, слушалки BoseiPhone.Прекрасният серум Hydrate me на Youthiful, слънцезащитен крем Darphin Soleil Plasir SPF 50, дневен и нощен крем Darphin от серията Stimulskin Plus във версия за път, паста за зъби Bilka Homeopathy, какаово и сусамово масло, еликсир за кожата ми и моят аромат – Wonderwood на Comme Des Garcons.Имам страх от летене и обикновено решавам проблема с вино, но за кратките полети трябва нещо по-силно. Така в един полет от София до Варна след преценка на ситуацията от страна на стюардесата и лекарство във вид на уиски, което аз по принцип не пия, се събудих с чисто нов часовник и парфюм на нощното шкафче в хотела, закупени очевидно в самолета, без да имам спомен за това. Хубавото беше, че добрият ми вкус не ме беше напуснал заедно със страха от летене и часовникът беше хубав, летен модел. Нося го и до ден днешен.С крака в пясъка и с чаша пенлива напитка в ръка, обикновено в розов цвят, във времето между деня и нощта, когато слънцето току-що се е скрило. Тогава денят си отдъхва, тихо е, а нощта носи безброй обещания.Дългогодишен финансист, съсобственик на ,,Мянасо-имоти". В свободното си време прави интериорен дизайн, снима се в рекламни клипове и пътува.Роден съм в Бургас и морето е важна част от моя живот. Места като Созопол, Аркутино, устието на река Ропотамо са незабравими спомени от детството. За съжаление през последните години тези романтични райски кътчета заприличаха на бетонни джунгли и аз предпочитам да ги оставя именно като спомени дълбоко в мен. Гърция е новият рай за мен и моето семейство – вкусно, чисто, синьо море, малки селца или къмпинги ( www.aktioneirou.gr ) – прости неща.предлага изключително приятни места с огромни плажове, малка кръчма на пясъка и гостоприемни собственици.пък е място за диво изкарване в опиянение, танци и много слънце.Обичам– особено северната му част, там, където няма нощни клубове, а малки заливи с плажове, от които не искаш да си тръгнеш. Лаундж барове с приятна чил аут музика, мохито и отново много слънце ( km5-lounge.com ).Не тръгвам без любимите си хора. Другото би било самотно. Търся споделените емоции от типа - "Виж, виж! Еха..." Не тръгваме без бутилка вино. То помага да се отпуснеш, да оставиш напрежението и стреса.Книгите остават в София. Това е време аз да "напиша" нещо. Време за разговори с приятели, съзерцания и смях. Последната книга, която прочетох вкъщи, беше "Хавра" на Захари Карабашлиев, но не ми хареса.Телефон, разбира се. Но това е времето, когато най-малко го ползвам. Любима джаджа ми е "Совиньон блан Сейнт клер Марлборо".Парфюм – последният подарен от любимата ми жена, в случая D’Hermes. Не обичам козметиката. Смехът е най-добрата козметика.Много са! Има места, на които усмивката ми се появява на лицето и не слиза, докато не се кача в самолета.. Преди време обичахме да почиваме всеверно от гр. Порто – Quinta do Monteverde. Океанът бе студен, вятърът – почти ураганен, но радостта да срещаш уютни хора, да се храниш в скромна кръчма на брега на морето с току-що уловена морска храна ме правеше щастлив. Между другото Португалия е най-вкусната държава!Нощно къпане в морето. Остана ми от онези детски години и Созопол и Бургас и сега го изпълнявам стриктно с децата. Надявам се, че за тях морето също ще е усещане за свобода и щастие. Пътуването без приятели и любими хора е самотно начинание.Стефи ръководи маркетинга и процесите в първия децентрализиран инкубатор за блокчейн проекти аеternity Starfleet. Пътешествията за нея са всичко, обожава да снима и от всяко пътуване има хиляди снимки, най-вече на храна и сгради.Баба ми живее почти на границата с Гърция, затова от дете лятото за мен е там, крада си всеки възможен уикенд още от май до края на септември. В последните няколко години изследвам по един нов гръцки остров на сезон и всеки път се възхищавам на красотата на гледките и плажовете и спокойствието на хората. Тази година наред е Миконос. От миналото лято се запалих и по ветроходство, за което повечето места в Гърция са рай.Никога не тръгвам без поне пет книги и две списания (не успявам да ги прочета и всеки път се опитвам да ги раздавам на околните, за да не ми е гузно). Фен съм на биографиите и сега съм си подготвила Вивиан Уестууд. На плажа в Гърция ще чета The Colossus of Maroussi – пътешествие на Хенри Милър из гръцките острови през 1970 г. Очаквам да е пълна с приключенски дух и откривателство а ла Индиана Джоунс. Плюс книгата, по която съм полудяла в момента – Everybody lies на Сет Давидовиц. Изобилства от забавни и интересни социлогически факти от публичните онлайн търсачки.Никога не тръгвам без телефона си. Преди всяко пътуване правя обстойно проучване в инстаграм на забележителности, плажове и ресторанти и всичко се запазва в папки на телефона и се разпределя по дни. Също така обожавам да снимам и от всяко пътуване имам хиляди снимки, най-вече на храна и сгради.Задължително взимам една торба слънцезащитни кремове във всички възможни вариации на фактори и текстура и винаги изгарям. Дневният крем за лице с червено грозде на Korres. Има фактор 30 и предпазва от появата на слънчеви петна. Слънцезащитен крем за лице на Eucerin 50+ фактор, какаово масло, крем за тяло и ароматна свещ на Items с ухание на лавандула – за да ми е хубаво и на душата.Лятото в Гърция не може без узо! Само че аз много късно разбирам, когато ми се е усладило повече от нужното. Така един лежерен обяд на плажа с миди и узо миналата година бързо доведе до директен и много театрален припадък в стаята. В същия момент на приятеля ми му прилоша от въпросните миди и всеки опит да ме събуди завършваше неуспешно. Е, останахме си в стаята до края на уикенда, всеки страдащ от своята болка. Но и това си има своя чар и романтика.Обяд в прохладен ресторант над водата. Гледка, докъдето ти стига погледът, с необятното синьо. Калмари на грил, гръцка салата, узо и миди саганаки плюс много хляб. Нежен вятър в косата и една лека умора от сутринта на плажа. Наздраве... и така всеки ден.Част от екипа на Credo Bonum Foundation, съосновател и изпълнителен директор на Фондация GLAS и автор на блога за пътувания Scrambled eggs and happiness За мен лятото не е сезон, а стил на живот. Не се ограничавам до летните месеци за дестинации, а се стремя целогодишно да пътешествам. Все по-желани стават пътуванията до топли дестинации, когато тук е -20 градуса. Ако мога да избирам едно бягство за през зимните месеци – това ще е Тулум в Мексико и въобще целият Карибски басейн. Иначе лятото в Европа обикновено е свързано с фестивални пътувания – Sonar в Барселона, Milkshake в Амстердам, обезателно някои от прайд шествията в Тел Авив, Мадрид, Прага или където не съм бил. Гърция винаги ще е в сърцето ми, особено с острови като Самотраки, Кеа, Алонисос, но за предпочитане извън туристическия сезон.Изненадващо, но в списъка ми вече не са Миконос и Ибиса, а алтернативни дестинации – Азорските острови, родопските села, дори Париж през август е като друг град.Слънцезащитен крем, бански, леко яке, външна батерия, шапка, Kindle, презервативи, лубрикант и PrEP.Всичко на Фредрик Бекман ("Баба праща поздрави и се извинява", "Човек на име Уве") – жизнеутвърждаващ и забавен, но за лятото съм заредил Кindle-a с "Американа" на Чимаманда Нгози Адичи и носителят на "Пулицър" Майкъл Шейбон с "Невероятните приключения на Кавалиър и Клей".Google maps & Trip Advisor, Kindle & iPhone.Дневен крем със слънцезащитен фактор, дори за дните "под слънцето" в офиса. Щастлив съм, че намирам все по-голям избор година след година.Обикновено са свързани със забравени чанти – чантата с обувки и прекарана 1 седмица с един чифт джапанки, чантата с лекарства – не за мен, а за гаджето ми, с лека наченка на хипохондрия, която, както може да се доседите, се усилва, когато си забравил медикаментите.Да ми се възпалят сливиците след твърде много лед във виното и да отида с температура на следващото парти. В кръга на шегата. Вече внимавам с леда. А сред новите ритуали – опитвам се да не мисля, да оставям съзнанието ми да се рее. Както се досещате, не се получава от веднъж. Трябват ви много летни ритуали практика.