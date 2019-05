Колкото повече — толкова повече

Илюстрация ФОТОГРАФИЯ ПАВЕЛ ЧЕРВЕНКОВ, АСИСТЕНТ-ФОТОГРАФ КЕВОРК ВАНЛЯН

От ляво надясно:* Преспапие със саксия Twisel* Чаши от серията The Design Letters в черно и бяло с букви, които могат да се превърнат в свещник или кутия за съхранение от магазин Jelanie.* Градинска многофункционална ножица Gentlemen’s Hardware от Elephant Bookstore.* Био мъжки душ гел и шампоан в едно Sante от Adora.bio.* Многофункционален инструмент за велосипед Pretty Useful Tools от Elephant Bookstore.* Щипка за затваряне и лъжичка-дозатор за кафе Clip Clip и мек калъф за таблет или документи на HAY от магазин N8.* Mагнезиева запалка със скала за измерване на мащаб The Adventure Begins от Elephant Bookstore.* Био слънцезащитен спрей за тяло и лице BioSolis от Adora.bio.* Кошница с подвижен капак Ferm Living, която може да се използва и за помощна маса от магазин Jelanie.* Био мултимаска Sante: за Т-зона, околоочен контур и бузи, продукт 3 в 1 за сваляне на грим, измиване и тониране на лицето Logona, дневен и нощен крем в едно на Logona от Adora.bio.* Kутия за бижута Menu с огледало от магазин Jelanie.* Многофункционални инструменти във формата на птица и рак Kikkerland от Peep Gift.* Висулка с перла и тръбичка за правене на балони Нева Балникова от Opening Soon.Селекцията е на Виолета Керемедчиева