Защо четем

Попитан каква е представата му за пълнощастие, Дейвид Бауи отговорил просто – четенето. Именно на значението и удоволствието от четенето е посветена книгата на Мария Попова A Velocity of Being: Letters to a Young Reader. Родената в България дама, която стои и зад популярния сайт Brain Pickings, кани 121 от най-вдъхновяващите личности в света да напишат писма, адресирани към децата, в които да разкажат каква роля са изиграли книгите в живота им. Сред авторите са Ричард Брансън, Марина Абрамович, Лена Дънам, Джуди Блум, 98-годишен мъж, оцелял от холокоста, първата италианка, летяла в Космоса, както и много артисти, писатели, учени, философи и музиканти.Всяко писмо е придружено от оригинална илюстрация на художници като Оливър Джеферс, Майра Калман, Лиса Браун, Кристиан Робинсън и други, което прави изданието изключително ценно попълнение към личната ни библиотека. Допълнителен стимул да се сдобием с книгата – приходите от продажбите ѝ се даряват на Обществената библиотека в Ню Йорк.Самата Попова казва, че съставянето на книгата ѝ е отнело осем години и я нарича "колекция от писма, адресирани към децата на настоящето и бъдещето, които обясняват какво могат да направят книгите за човешкия дух". В своето въведение Мария Петрова споделя още: "Израснала съм в комунистическа България като дъщеря на инженер и библиотекарка. Въпреки това не започнах да чета от рано. Опитвам се да наваксам този пропуск през целия си живот. Едни от най-щастливите спомени от детството ми са как баба ми чете. Тя имаше огромна библиотека, пълна с класическа литература, романи от XX-и век и любимите ми като дете атласи и енциклопедии. В нейния живот книгите бяха не просто интелектуална декорация, а движеща сила." Попова вярва, че дори в ерата на интернет и социалните медии книгата няма да загуби своето достойнство и авторитет. Чрез своя проект тя заедно с най-вдъхновяващите личности на нашето съвремие категорично защитава тезата, че четенето прави живота ни по-богат и вълнуващ. В крайна сметка ние сме това, което четем, нали?