Втора смяна

Наследниците на три италиански модни фамилии дописват историята на успеха. В Италия "ла фамилия" е над всичко. Дори се смята за добра традиция, когато семейство създаде и управлява достойно успешен бизнес. В модната индустрия примерите за това са няколко, но сред тях се открояват три фамилии, чиито наследнички не само продължават победоносния марш на семейството, но допълват със свой талант и бизнес възможности артистичното ДНК на фамилията.Тя определено е сред най-големите бунтари в семейството си. От майка си Силвия е наследила апетита към всичко красиво и умно, от баща си – френски бижутер – таланта да сътворява с двете си ръце необикновени украшения. Делфина Делетрез-Фенди е любимото момиче на Карл Лагерфелд, който приживе работи за сестрите Фенди като артистичен директор на фамилната им компания. Признава, че винаги се е възхищавал на силните и борбени жени, които променят съдбата си, и сякаш е нарисувал с няколко думи портрета на основателката на фирмата – бабата на Делфина – Анна Фенди. През 1925 г. тя създава модното студио с петте си сестри, което десетилетия по-късно Силвия Вентурини Фенди управлява заедно със своите две. Фамилният бизнес се движи в открито море мъдро и без резки скокове. От поколение на поколение се предава правилото, че запазеният знак на Фенди е аристократичният микс между авангарден стил и изкуство. Неслучайно и до днес семейството е сред най-прочутите колекционери в Италия, а заедно с покойния моден дизайнер Карл Лагерфелд фамилията Фенди инвестира милиони евро в реставрирането на прочутия фонтан "Треви". От малка Делфина е възпитавана в аристократичната естетика на семейството. Израства в семейна къща в покрайнините на Рим, която е била артистичната резиденция на принцеса Барберини. "Домът, в който израснах, беше моят град. Не можех да преминавам външните врати, имах шофьор, който ме придружаваше навсякъде. Не можех да изляза просто така на разходка, защото извън двореца попадах направо в силно натоварен трафик. Харесвах възмож­ности­те, които семейство ми даваше, но именно те по някакъв начин натиснаха спусъка на моето бунтарство. Имах нужда от глътка въздух, от място за мен самата и така се спрях на един много обикновен апартамент в Рим. Място, което населих с моите книги, картини, дрехи, бижута. Там усещам истинския аромат на Рим и на собствения си живот", коментира Делетра в списание System. Всичко в живота си досега Делфина прави с размах. Лансира дебютната си колекция бижута едва на 19 години, без да е посещавала академия по дизайн. Случайно, докато залепва един от скъпоценните камъни върху златен пръстен, изпуска бижуто и когато отново го взема в ръцете си, вижда, че той е променил мястото си. Тази грешка се превръща в неин запазен знак, защото наследницата на фамилия Фенди не признава правила или правилни форми. Търси безкрайността във всеки момент и не подчинява творенията си на традициите в тази посока. Мистичен и сюрреалистичен дизайн – така списание Vogue определя бижутата на Делфина, а сред многобройните ѝ фенове е певицата Бионсе.Колекцията от нейните лични вдъхновения изненадва с ексцентричен микс. Там попадат един от най-продуктивните и талантливи продуктови дизайнери Джо Понти, маркиза Луиза Казати, графиня Елизабет Батори, която е прочута и със скандалната си страна на сериен убиец, скулпторът Бенвенуто Челини, анатомистът Андреза Весалу и астрономът Франц Месмер. "Вярвам в абсолютната свобода. Тя действа като електрически ток и има добра и лоша страна. Трябва да притежаваш силата да я контролираш. Много голяма част от хората от моето поколение изпитаха емоционална парализа, свързана с парадокса на избора – колкото повече имаш, толкова по-малко задоволен си. Младите хора загубиха способността си да застанат срещу онова, което родителите им очакват от тях, защото са объркани и загубени в краха на собствените си очаквания. Аз успях да използвам този бунт като артистична сила и затова в бижутата ми се усеща толкова силно първичното присъствие на природата, на нейните стихии, на способността ѝ във всеки момент да показва надмощието си!"Тя винаги е била любимата внучка на баба Розита Мисони, която преди 66 години заедно със съпруга си Отавио основава първото студио за плетива с марката "Мисони".Стъпка по стъпка, винаги в духа и традициите на италианската фамилия, двамата въвличат в бизнеса синовете и дъщерите си, а през лятото на миналата година дойде новината, че в бизнес империята със сериозно участие се включва и най-голямата им внучка – Маргерита. Тя зае поста артистичен директор на младежката линия на Мисони – М, която до април 2018-а беше менажирана от "Валентино фешън груп". Модата не е нещо ново за Маргерита, която в началото се опитва да гради кариера на актриса и заминава за Ню Йорк. Вместо на сцената обаче тя изпълнява главна роля в собственото си бизнес начинание – детска колекция, върху която работи с голямо вдъхновение покрай двамата си синове – плод на любовта ù с любител на високите скорости – професионалния рали състезател Еухенио Амос. За завръщането си в семейната империя Маргерита казва: "Да бъда разпозната като човек, който може да зададе бъдеща посока на "Мисони", ме прави изключително горда. С голямо нетърпение очаквам да се усетя достатъчно стабилна на новата си позиция, за да продължа да надграждам артистичното ДНК на компанията, която баба и дядо създадоха с толкова любов един към друг, към хората, природата, красивото. Това е естетиката на Мисони, която ще използвам като основен двигател в работата си на артистичен директор на М!"Майката на Маргерита – Анджела Мисони, която е на отговорния пост президент и артистичен директор на компанията "Мисони груп" от години, очаква с интерес както творческите, така и бизнес идеите на дъщеря си. "Вярвам в таланта на Маргерита да превърне марката М в успешен бизнес играч, като заложи на основните кодове в семейството ни – игра с цветовете, красота и вдъхновение от природата." И докато някои от големите италиански компании продават собствеността си, за да оцелеят (какъвто е случаят с "Версаче", които са вече част от портфолито на Майкъл Корс), "Мисони" залагат на усещането за "ла фамилия". "Клиентите ни винаги са се чувствали като част от едно голямо семейство, което споделя еднаква естетика, ценности и морал", допълва Маргерита Мисони в интервю за италианското издание на Vogue.В италианската модна индустрия няколко са фамилиите, които са синоним на качество, еволюция и артистично ДНК – Etro, Missoni, Ferragamo и Fendi. В средата на миналата година към подбрания списък от аристократични по дух и талант семейства дискретно се добави още едно – Кастилиони. Две години след като се оттеглиха от управлението на създадения от тях много популярен моден бранд Marni (настоящият артистичен директор на компанията е бивш кадър на Prada – Франческо Ризо), кланът Кастилиони се завръща победоносно с марката Plan C. И докато цялата модна гилдия очаква зад новата формула на успеха да стои гениалната Консуело Кастилиони, изненадата на Plan C е новината, че кормилото на фамилния бизнес поема нейната дъщеря – Каролина. Причината – Каролина ще създава революционни дрехи за по-младите поколения – нещо, което преди години прави талантливата ù майка Консуело. За добро или за лошо тя изцяло отсъства от семейната бизнес формула, в която достойно място намират брата на Каролина – Джовани, неговата съпруга – бижутерката Синтия Вилчес, а с бизнес стратегията на компанията се заема бащата на Джовани и Каролина – Джани. На братовчедката Линда Спаньоло е заделена отговорната мисия да развива онлайн пазара.Фамилното ДНК е толкова силно, че се отразява и на избора на място, където да се установи основният офис на компанията. Избират бивша шивашка фабрика, която е принадлежала на прапрабабата на Каролина – Мария Мота. "Да се работи със семейството е привилегия. Плюсовете са много – всичко е бързо, разбираме се от една дума, вземаме решения на минутата, а атмосферата е приятна и вдъхновяваща", коментира в интервю за вестник "Ню Йорк Таймс" Джани Кастилиони. Очевидно, че формулата на успеха работи, защото, когато обявили, че създават новата си компания, Ида Петерсън – водещ купувач на "Браунс" в Лондон, не се поколебала нито за миг и запазила първия полет до Милано. "Когато стана ясно, че семейство Кастилиони се впуска в модната индустрия отново, с "План C", ми стана ясно, че трябва да отида и да видя какво са сътворили. Най-важното – трябваше да бъда първа, защото всеки в бранша наостря уши, когато чуе за нещо, създадено от Кастилиони." Концепцията за фамилия работи в много посоки. Дори онлайн магазинът им е изграден от А до Я с творения на семейството. Рисунки на четиригодишната дъщеря на Каролина – Маргерита, нейния брат – 6-годишният Филипо, и близката им приятелка – 4-годишната Бианка, се появяват на щампи върху детски тениски, които се продават в бутика и онлайн магазина. Бизнес форматът, на който залага Каролина Кастилиони, е наследен от нейната майка Консуело. "Тя вярваше в бутиковата форма, в лимитираната колекция, в малкия, но изпълнен с много голямо съдържание продукт. Към това добавих само онова, което съм научила самата аз, докато учех в института Marangoni в Милано, както и 13-те години, които прекарах в Marni като асистент комуникации и специални проекти." Когато през 2015-а родителите ù продават суперуспешния бранд на конгломерата на Ренцо Розо – "OTB груп", Каролина се отдава на една от любимите си роли – майка. "Използвах всяка свободна минута, за да бъда с децата си. Организирах много детски партита, срещи с родители, артистични игри. Но знаех, че майка ми и баща ми работят върху нещо сериозно и голямо, което имах честта, удоволствието и отговорността официално да поема аз."