Арт посоки

27 юни – 15 септемвриНад 180 творби от обществени и частни колекции, които представят най-важните моменти от кариерата на американската фотографка Синди Шърман, чийто запазен знак е интерпретирането на стереотипи, свързани с ролята на жената в съвременното общество.22 февруари – 17 юниЕдна от най-богатите селекции от артистичната колекция на британеца Самюел Курто включва над 110 творби на импресионисти, сред които Моне, Сюра, Сезан, Гоген, Моне и Дега. В изложбата участва и автопортретът на Ван Гог с превързано ухо, което е сред най-ценените придобивки на притежателя си – текстилецът и арт колекционер Самюел Курто.11 юли – 5 януари 2020 г.Роденият в Дания исландски артист, изуми Лондон през 2003-а с артистичния The Weather Project, който и до днес си остава като една от най-посещаваните експозиции в лондонската галерия. Продуктивен и работещ в много посоки, Елиасон представя Дания на Венецианското биенале през 2003-а, изявява се като архитект с дизайна на павилиона "Сърпентайн" в едноименната галерия през 2007-а, а преди година откри и първата си изложба в Пекин. С активен работещ архитектурен офис и няколко асистенти, които менажират артистичната му кариера, Елиасон обеща да влезе в сърцето на Лондон и този път, при това през парадния вход – галерията "Тейт модърн".22 февруари – 31 декемвриМного атрактивна и успешна формула за изложба, която събира в едно светлинно шоу, музика и артистични шедьоври. След триумфа на миналогодишното издание на "Ателието на светлините", вдъхновено от Гюстав Климт, тази година кураторите залагат на Винсент ван Гог.11 май – 24 ноемвриНа всеки две години Венеция става домакин на най-големият арт форум в световен мащаб – Венецианското биенале, където тази година участие има и България. Куратор на тазгодишното издание е директорът на лондонската галерия "Хейуърд" Ралф Ругоф, който задава посока на арт проектите с прочутото китайско проклятие "Да живееш в интересни времена". Българското участие е инсталацията "Как живеем" с куратор Вера Млечевска и автори Рада Букова и Лазар Лютаков.12 март – 30 юниМузеят по история на изкуствата във Виена показва голяма ретроспектива на американския художник Марк Ротко, роден в Латвия на 25 януари 1903-а. Голяма част от 40-те платна на най-яркия представител на абстрактния експресионизъм, участващи в експозицията, са заем от Националната арт галерия във Вашингтон.9 май – 8 септемвриГодина, след като институтът по костюмите към музея "Метрополитън" показа една от най-успешните си изложби – "Божествени тела", и привлече рекорден брой публика, кураторът Андрю Болтън изненада с нестандартно предложение – експозицията Camp: Notes on Fashion, вдъхновена от есето на Сюзан Зонтаг, издадено през 1964-а. "Модата е най-ясният пример за продължителното и отворено за интерпретации въздействие на камп естетиката, която се характеризира с лош вкус и ирония към заобикалящата среда. Много честа грешка е сравнението с кича, но двете явления имат ясни и отчетливи характеристики", коментира Болтън. Финансовата подкрепа за изложбата поема модния гигант Gucci, чийто артистичен директор Алесандро Микеле често публично заявява "кемп" вдъхновенията си.25 януари – 10 юли | 24 юли – 5 януари 2020Тридесет години след смъртта на легендарния американски фотограф Робърт Мапълторп музеят "Гугенхайм" организира изложба в две части. Първата акцентира върху фотографиите му, а втората – на творби на артисти, вдъхновени от самия Мапълторп.23 март – 24 августНаричат себе си арт колектив, който използва дигиталните технологии, за да приближи хората към артистично преживяване. През последните години организираните от тях изложби регистрират рекордни посещения, с посетители, чакащи часове, за да станат част от света им. Вдъхновени от Кусама и играта с цветовете, teamLab провокират и този път с атрактивна експозиция в частния музея на голям китайски колекционер в Шанхай.

