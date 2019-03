Професия: Икономически гейм дизайнер (Game Economy Designer)

Визитка:

Любомир Илиев работи в гейминг индустрията от 12 години. Изучaвал е физика в Софийския университет. Започва кариерата си през 2006 г. като гейм дизайнер в "Геймлофт България", като остава в компанията до 2008 г. Следват шест години в "Хемимонт геймс", където работи основно по Tropico игрите. Завръща се в екипа на "Геймлофт" през 2015 г. и оттогава развива икономическия гейм дизайн в студиото. Работил е по някои от най-сериозните проекти на френския разработчик – March of Empires, World At Arms, Age of Sparta. В свободното си време е фен на бордовите и настолни игри и четенето на статии в "Уикипедия" по случайни теми.