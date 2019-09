Професия: Chef сладкар

Визитка:

Ради Стамболов e познат на широката публика като член на журито на първото българско телевизионно кулинарно реалити Lord of the Chefs.



Chef Стамболов учи в сладкарския техникум "Христо Ников". В началото на 90-те стажува в "Шератон". Има диплома от Колежа по туризъм във Варна, специализира при Вилхелм Хендел – Chef сладкар в хотел "Шератон", Виена. Завършва програмата Train the Trainers в най-старото виенско кафене в света - "Централ" в замъка "Ферстал" (1996 г.), по-късно придобива доцентура (в кулинарията тази доцентура не е научна степен, а е разрешение за преподаване - бел. авт.) по италианска кухня в школа "Албегиера ди ристоранте ди Серамацони", Италия (2008 г.).



Готвил е за над 45 държавни глави. Работил е в "Шератон", Доха, Катар, като Chef de Party (Pastry), впоследствие е повишен на позиция Sous Chef Pastry.



Голямата страст на Ради Стамболов е шоколадът. Съсобственик е на работилница за сладкарски изделия "Гаврош" и собственик на шоколадовия магазин RS Сhocolatier. Учредител и вицепрезидент е на "Евроток България", а в момента е и секретар на организацията. През септември 2015 г. заедно с Chef Борислав Екзархов учредяват Pastry Club Bulgaria. През 2017 г. отново заедно с Борислав Екзархов основават първата сладкарска академия на Балканите – Pastry Academy.



Приготвя молекулярни десерти в епруветки, козунак в пералня и тапаси с ютия на дървени въглища, поднася шейкове, забъркани с канго, и сладолед, направен с течен азот.