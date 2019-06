Хрумки за лятото

[Shutterstock]

Ваканцията определено е време за игри и почивка, но защо не да бъде и полезното време, през което децата да могат да открият любимо хоби или да развият талантите си. А и е доказано, че всички хората учат най-добре, докато играят и са в неформална обстановка. Въпреки прекрасните ни спомени от ваканции, прекарани с баби и дядовци в тичане по дворове, вече не всеки има такава опция, а и годината е 2019 и в момента има огромно предлагане на полезни летни занимания. Опитали сме се за улеснение на родителите да сортираме по-добрите. Събрахме селекция от занимания, летни лагери, кръжоци, като отправна точка е децата да развият нови умения, които да им дадат творчески импулс, да ги стимулират да опознават нови територии или нови спортове. Специално внимание отделяме и на средата – най-добре на чист въздух и на открито, но не за всички занимания това е подходящо: разнообразието включва гръцки остров, българските планини и море, София и Пловдив. Не по-малко е важно и водещите курсове, лагери и занимания да са хора и педагози с отношения и търпение към децата.Бихте си казали, че децата ви така или иначе стоят постоянно пред компютри и телефони, защо да го правят и лятото. Но ако имат наистина интерес и афинитет, бихте могли да го използвате, за да придобият полезни умения - за четвърта поредна година компютърната академия на IT STEP са приготвили вълнуващи курсове. Имате избор от няколко направления, съобразени с интересите и талантите на децата: роботика, разработване на игри, уеб дизайн, фотолаборатория, графичен дизайн. Всеки модул е с продължителност една седмица. Няма ограничение на броя модули, които можете да запишете. Заниманията са полудневни.Уебсайт за записване: www.itstep.bg/lyatna-komputyrna-akademiya За четвърта поредна година "Термика спорт" предлагат да заведат децата ви на едно от най-красивите места в Гърция – остров Лимнос. За децата извън морето ще отговарят помощници - на всеки пет деца по един отговорник, медицинска сестра. В морето за тях се грижат сърф учителите и помощниците. Организацията им включва: нощувка в палатка в къмпинг, храна, транспорт (бус и ферибот), застраховка, екипировка, уроци и тренировки, спортни игри и състезания, плажен волейбол, плажен тенис. Плажът "Лихна" е изключително подходящ за всички начинаещи и напреднали сърфисти, тъй като вятърът става постепенно по-силен с навлизане навътре в морето. Около 50 метра от брега е плитко до коленете, след което постепенно започва да става по-дълбоко. Хубаво уточнение е, че няма ями, дупки и течения. За напредналите сърфисти, които обичат вълните, се правят пътешествия до други заливи на острова. При прогноза за вълни има два прекрасни спота за хавайки и бодиборд. Спортните уроци и тренировки включват: уиндсърф, хавайски сърф, падълборд, каяк. Акцентът е върху уроците и тренировките по уиндсърф. В зависимост от възрастта лагерниците имат по 3 учебни часа на ден за деца между 4 и 8 години или 5 учебни часа за деца между 9 и 20 години. Допълнителни спортове са плуване, гмуркане, гребане, спортни състезания на плажа и във водата, както и колела и разходка на острова.Записване на: www.termicasport.com През юни ще се проведе лятно училище в музея – програмата е разработена от фондация Easyart, които имат опит с много подобни инициативи – неделя в музея, музей на колела и др. Първата седмица е посветена на декоративно изкуство, архитектура и дизайн: Гауди - сграда от глина декорирана с витраж и цветна мозайка, Пийт Мондриан - дизайн и декорация декоративна задача, каширано пано, Хундервасер - сграда, съобразена с природата (екологична), темперна боя върху бирен картон, Николай Райнов - декоративна рисунка върху фолио с флумастер и боя за стъкло, Кристо - пакет инсталация в архитектурна среда (опаковане на сграда). Втората седмица е за Анри Русо Митничаря - живописна композиция на тема джунгла с темпера, Пол Гоген - таитянски пейзаж, Фрида Кало - портрет на малка испанка с венец, Африканско изкуство - изработване на картонена маска с канап. През третата седмицата децата ще рисуват анимация и комикси, а накрая ще научат повече за Алфонс Муха и Хуан Миро. "Лято в музея" е от 3 до 28 юни, програмата е от понеделник до петък и ще се провежда всеки ден между 10:00 и 17:00 часа.За записване: www.easyartbg.com Основният акцент във велопарк "Пампорово", разбира се, е каране на колела - предлагат обучение и турове, а паркът разполага с трасета с различни нива на трудност. За този сезон изграждат чисто ново, леко трасе, насочено към деца и семейства. Друго занимание е любимото на повечето деца катерене - на място има няколко въжени градини с различни нива на трудност, в близост се предлага катерене на скали, виаферата и изкуствена стена за катерене. Това лято ще има и детска градина и занимания на открито – миналата година в Пампорово отвори врати Туристически център "Пампорово", където се предлагат всякакви услуги и екскурзии, а в самия център е изграден добър детски център на две нива - за по-големите и за най-малките, където има занималня на закрито и открито с аниматор и всеки може да остави детето си. Предлагат се и други забавни за децата услуги като: стрелба с лък, конна езда, джип сафари, алпийски тролей, водни колела. Ще се организира Училище по планинарство за деца над тригодишна възраст.Повече информация и записване на: www.pamporovo.me или tic@pamporovo.me През месец юни Младежкият хълм в Пловдив ще се превърне в "Град на децата" – но моделиран така както самите деца искат. Всеки уикенд от 11.00 до 12.30 часа "Детска архитектурна работилница "предлага уъркшопове за деца от различни възрасти. С помощта на архитекти и изцяло с екологични и рециклирани материали те ще могат да изградят различни макети и структури в реални размери на Младежкия хълм. Първото събитие е на Деня на детето - 1 юни, и няма ограничение за възрастта. Децата ще участват активно в градското планиране като архитекти и строители. Заедно те ще издигнат техен собствен град от дърво, рециклирани строителни и индустриални материали. Програмата им продължава на 8 и 9 юни, когато ще се изгражда геодезически купол, в часовете от 11.00 до 12.30 ч. Това вече е занимание за деца от 6 до 12 години. Ще чуят за куполите и това как могат да бъдат устойчиви без вътрешни подпори. Ще се запознаят с изследванията на американския архитект Бъкминстър Фулър и неговата идея цели градове да бъдат затворени в гигантски геодезически куполи. Ще създадат тяхна интерпретация изцяло от триъгълници и ще опитат всички да влязат вътре. Темата на следващия уикенд - 15 и 16 юни, е "Мост", от 11.00 - 12.30 ч., отново за същата възрастова група ще има упражнение, за да разберат какво държи моста стабилен над реката. Ще се запозная с творчеството на великия изобретател, архитект и скулптор Леонардо да Винчи. Децата ще разгледат интересни примери на мостове и ще експериментират с различни по форми конструкции, тествайки ги на различни натоварвания. Всяко дете ще си направи модел на мост от клечки за сладолед, а накрая заедно ще създадат истински дървен мост, вдъхновен от Леонардо. Последните два уикенда от архитектурните работилници в Пловдив са посветени на палаткови структури и къщи от дърво.Повече информация и записвания на: www.archforchildren.com За водачите на "Тренелариум" родители и деца твърдят, че са "върховни", а за организираните от тях горски училища и лагери, че са интересни и разнообразни и подбрани да се харесват на децата, но и същевременно да представляват предизвикателство за тях. Горското им училище е в продължение на пет дни: треньорите ще помогнат на младите приключенци да отворят ума и сърцето си за всички онези невероятно красиви и любопитни места и неща, които ще обиколят. А именно - поход до два водопада в Етрополския Балкан, където децата да научат какви елементи има във водата, за да се образуват скалните форми. Ще наблюдават и изучат растителността и птиците в района. Малките приключенци ги очаква още скално катерене, ще отидат до селището Белидие хан. Районът изобилства от екипирани скали за катерене и от многобройни птици и прилепи. Ще комбинираме скално катерене и изследователска разходка до х. "Люляка". Останалите дни са посветени на готвене на огън, въжената градина "Парк на предизвикателствата" на Витоша и минерален басейн в Банкя. През това лято "Тренелариум" са подготвили още "Тракийски преживелици", "Пиратски истории", "Родопско велопътешествие" и "Въжено морешествие".Пълна програма и записване на: www.kids.trenelarium.com За летните лагери на The Little Gym Sofia не само децата, но и родителите казват, че са изключително забавни. Както знаете, а може и досега да не сте чували - The Little Gym е специално разработена през 1976 г. в САЩ програма по правилата на федерацията по спортна гимнастика USA Gymnastics и разпространена като франчайз в 29 държави по света. Летните занимания са за деца от 3 - 8 и 6 - 12 години и са полудневни. Super Kids Quest е за деца от 3 до 8 години - изпълнено с приключения тричасово тематично занимание с вълнуващи и забавни "мисии", които децата изпълняват. Всеки ден има нова креативна история, около която децата са стимулирани да упражняват не само физическите и двигателните си умения, но и въображението си и умението да работят заедно в екип. Всичко е много по-забавно, когато ходим като динозаври, преструваме се на коли, докато тичаме или си представяме, че сме рицари на коне. Всяка сутрин и вторник и четвъртък следобед от 1 юли до 30 август. За децата от 6 до 12 години е летният лагер Skill Thrill - три часа гимнастически упражнения, базирани на програмата на The Little Gym, които се редуват със забавни групови игри или креативни занимания, както и почивка за закуска. Заниманията са всеки следобед.Записвания на: ww.sofia.thelittlegym.euЛетните тенис лагери в Борисова градина вече са се превърнали в легенда. За всички деца, които искат да са като Григор Димитров или Винъс Уилямс – оказва се, че една от най-добрите школи е точно под носа ни – в парка в центъра на София. А така и съчетавате възможността децата да са на открито, сред зеленина и на слънце и същевременно да не пътуват много и да не са далеч от вас. Треньори са Мария Цекова, Ивайло Коев, Диана Папазова и др. – все млади и усмихнати хора, които са достатъчно тренирани, че да уморят и вашите деца със спортуване и да изразходят енергията им. На уеб страницата има различни ценови комбинации – полудневни карти, седмични абонаменти и други опции. Тренировките са от понеделник до петък, не включват уикендите. www.bgtenniscenter.com Не само децата, но и родителите им сигурно си мечтая да си сглобяват на спокойствие роботи от лего, но лятната занималня по роботика е само за деца от 7 до 12 години. Занималнята им е полудневна и включва Lego роботика, програмиране, игри за развиване на мисленето и социални умения като работа в екип и др. Не е необходима предварителна подготовка, децата научават всичко нужно на място.Пълна програма и записване на: www.robotika.bg