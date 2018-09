Година на промени за глобалните ритейлъри

Търговията на дребно преживява огромна трансформация, стимулирана не толкова от самите вериги, колкото от потребителите. Благодарение на възхода на технологиите клиентите могат да пазаруват когато, където и както пожелаят - в магазините, онлайн, чрез смартфона, с глас или с един клик. Трансформацията изоснови промени бизнес модели в цялата индустрия, се казва в доклада на Deloitte за най-големите вериги в ритейл сектора - Global Powers of Retailing 2018.

Според авторите на годишното изследване иновациите в индустрията стават с по-бързи темпове от всякога, което е предизвикателство за по-традиционните вериги, свикнали да следят основно показатели като растеж, рентабилност и производителност на кв.м в обектите. Но стандартите се променят и някои от по-младите и гъвкави компании като онлайн гигантите Amazon и JD.com се възползват, като се отказват от краткосрочната печалба, за да разширяват бизнеса си. Промените се доказват и от красноречивите данни за физическите магазини - през 2017 г. в САЩ са били затворени рекордните 6885 обекта.Ритейлърите в цял свят са принудени да се адаптират към новите реалности, в които потребителят не се интересува дали пазаруването е в магазина или онлайн. Всъщност той иска да има всичките възможности - целият процес на пазаруване включва предварително проучване на цените, посещение на магазини, както и онлайн покупки. Според проучването на Deloitte The New Digital Divide действията в дигитална среда на потребителите повлияват 56 цента от всеки похарчен долар във физическите магазини спрямо едва 36 цента три години по-рано.Огромните промени в сектора се виждат с просто око при сравнение на топ 10 на най-големите търговци на дребно в света през фискалната 2016 г. (до юни 2017 г.) и 2001 г. Макар Walmart да продължава да е номер едно за 20-а поредна година, само четири от участниците отпреди 15 години са сред водещите десет и в тазгодишната класация. А най-динамичната компания в цялото подреждане е именно дигитална - Amazon е скочила от 157-а позиция до номер 6, а приходите й от търговия на дребно вече достига 100 млрд. долара. Минималният нужен праг за навлизане в топ 250 е нараснал от 2.4 млрд. долара през 2001 г. до 4.73 млрд. долара.Водещите десет компании завземат все по-голям дял от продажбите в индустрията, като достигат 30.9% от оборота на топ 250. Петте вериги на върха остават същите както и в миналогодишната класация - Walmart, Costco, The Kroger Co., Schwarz и Walgreens Boots. Далеч по-интересна е долната част от топ 10, която беше разместена заради органичен растеж, придобивания и промени във валутните курсове, се казва в доклада.Walmart продължава доминацията си над ритейл света. Приходите на американската верига отново тръгнаха нагоре благодарение на увеличените продажби в магазините на марките на групата - Walmart и Sam’s Club, както и ускорените онлайн кампании в цял свят. Сред тях е и алиансът с китайския е-търговец JD.com. Walmart продаде онлайн бизнеса си Yihaodian на JD.com, а в замяна получи дял от 5% в лидера на китайския пазар.Следващите две компании в тройката също са американски - Costco и The Kroger Co., които отчитат растеж благодарение на придобивания и силни продажби в магазините. Германската Schwarz Group остава на четвърто място със солиден растеж от над 5% въпреки по-слабото евро през периода. Очакванията са първите магазини на Lidl в САЩ да се отразят положително на резултатите през следващия отчетен период. След сливането на фармацевтичната верига Walgreens с европейския лидер Boots и търговеца на едро Alliance Healthcare през 2015 г. обединената компания Walgreens Boots Alliance продължава да отчита силен растеж.Безспорният отличник в класацията отново е Аmazon, който отчита двуцифрен процентен растеж за поредна година от създаването му през 1994 г. През фискалната 2016 г. скокът в приходите от ритейл дейност е почти 20%, което изкачва компанията на Джеф Безос с четири места до номер 6. Зад ръста стоят иновациите в предлаганите продукти и услуги, както и агресивното навлизане на Amazon в продажбата на хранителни продукти с придобиването на веригата Whole Foods Market. Очакванията на екипа на Deloitte са Amazon да се изкачи още няколко места в следващите години.Водещите десет ритейлъра са далеч по-глобално фокусирани от компаниите в топ 250 - работят средно в 15 държави спрямо 10 за цялото подреждане. Три от веригите в топ 10 - Aldi, Schwarz и Carrefour, осигуряват повече от половината от приходите си от продажби на дребно от чуждестранни операции. Над една трета от оборота на Amazon идва извън САЩ и около 25% при Walmart и Costco. Kroger е единствената компания в тoп 10 без дейност в други държави.Растежът на водещите десет групи също така надминава този на топ 250, но пък маржът на печалбата е леко по-слаб от този за цялата класация - основната причина за това е, че осем от десетте лидера работят в сектора на бързооборотните стоки, който не се слави с голяма рентабилност. Възвръщаемостта върху активите (ROA) обаче е съвсем друг случай - там средният показател за топ 10 е два пъти по-висок от топ 250, което ясно показва колко ефективни са операциите им и контролът върху инвентара.Базираните в Северна Америка ритейлъри са над една трета от всички 250 компании - 87, но пък носят около половината от приходите в цялата класация. В същото време регионът (и специално САЩ) изостава по средния растеж в целия топ 250. Над 42% от всички вериги в региона оперират само на домашния си пазар.Делът на Европа в целия топ 250 продължава да намалява. Броят на компаниите от региона вече е 82 от 85 през фискалната 2015 г. и 93 година по-рано. Все пак укрепването на европейските икономики през периода и няколко мегасделки (най-вече Ahold/Delhaize и FNAC/Darty) доведоха до солиден растеж на континента - 4.9% на годишна база при марж на нетната печалба от 3.4%.Секторът на бързооборотните стоки е лидер по брой на компаниите и среден оборот в топ 250. Той има 135 представителя в класацията, или 54% от всички, както и две трети от приходите. Средният оборот на веригите е 21.7 млрд. долара. Техниката и потребителските стоки са на второ място със среден оборот 14.7 млрд. долара и 51 компании в подреждането. На трето място по представители - 43, са дрехите и аксесоарите, но при тях средните приходи са по-ниски - 10 млрд. долара.