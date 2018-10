Топ 40 на веригите за мебели, строителство и стоки за дома - с 12% ръст на сумарните приходи

© Капитал [Капитал]

С ръст на оборота от 26% до 142.8 млн. лв. и печалба от 6.3 млн. лв. "Практикер ритейл" оглавява класацията. Компанията е с най-високия ръст на приходите сред веригите от типа "Направи си сам" - резултат от дългосрочната й стратегия да се разширява и модернизира.



Половината от приходите на веригата са от продажбата на материали за текущ ремонт. На второ място - 26.3% от приходите, се падат инструментите и машините. На трето място по значение за веригата са мебелите и артикулите за обзавеждане, показва детайлната справка за продажбите на компанията.



Преди четири години заради фалит на германския си собственик магазините Praktiker в България бяха купени от "Видеолукс холдинг" на Тодор Белчев и Божидар Колев, които притежават и веригата "Технополис". Тогава новите собственици наследиха девет магазина, 30 млн. лв. загуба и 12 млн. лв. несъществуващ инвентар. Днес фирмата притежава 11 обекта Praktiker, които предлагат над 50 хил. продукта от всеки ценови клас.



През 2017 г. дружеството откри магазини в Ямбол и Шумен и обнови част от старите. Освен това компанията стана собственик на сградите на всичките си обекти, като остави в историята плащането на наеми.



"По-голямата част от растежа е благодарение на разширяването на веригата и обновяването на стари магазини", коментира съсобственикът на "Видеолукс холдинг" Божидар Колев, цитиран от "Капитал". Реновирането е значителен проект, който отнема време. Например обновеният магазин във Велико Търново отваря врати в реконструирана сграда, с почти тройно увеличена търговска площ до близо 6 хил. кв.м, с два пъти по-голям асортимент, персонал, а оттам и оборот.



"Хаус маркет България" - дружеството, през което работи гръцкият франчайзьор на IKEA, се касира на второ място с приходи над 109 млн. лв. и ръст от близо 13%. С 14% е нараснал и броят на посетителите, които достигат 2.8 млн. Ръст от 11% отбелязват и клиентите, които са достигнали 1.1 млн. за каталожната година от септември 2016 до август 2017, съобщи управителят на българския офис на веригата Никос Ифантидис. Това е първата година, в която в България функционира центърът за поръчки на IKEA в Бургас освен магазина в София, центъра за поръчки във Варна и онлайн канала за продажби.

Другата компания в голямата тройка е "Доверие Брико", която управлява магазините Мr. Bricolage в България на франчайз. През миналата година дружеството е реализирало приходи 94.3 млн. лв., което е увеличение с 3.83% спрямо 2016 г. Веригата има 11 обекта в по-големите градове в страната и е първата, която отвори магазин от типа "Направи си сам" в мол (Sofia Ring Mall) (виж карето).



Категорията, която заема най-голям дял в продажбите на веригата, е "Мебели и обзавеждане" (35%), следвана от "Инструменти и машини" и "Материали за текущ ремонт", които имат по 25% дял.

Топ 3



"Практикер ритейл"



"Практикер ритейл" притежава и управлява веригата магазини Praktiker за инструменти, пособия, материали за строителството, ремонта, градината, обзавеждането и поддръжката на дома.



Германската верига Praktiker е основана през 1978 г. в град Киркел. Първият магазин е открит в Люксембург. Веригата първоначално е собственост на компанията ASKO, а от 1995 г. (след нейното обединяване с Metro Cash & Carry) - на Metro AG. Холдинговата Praktiker AG обявява банкрут на 11 юли 2013 г. Несъстоятелността на компанията майка обаче почти не се отразява на дъщерните дружества зад граница и те са продадени, като запазват името и марката. През 2014 г. магазините в България са придобити от собствениците на "Видеолукс холдинг". Веригата има 11 магазина в страната и е лидер в сектора "Направи си сам". Предлага артикули, необходими за домашни ремонти и за дома като цяло — инструменти, продукти за строителство и ремонт (санитарно-фаянсови материали, подови настилки), декорация, домакински потреби, градина и стоки за свободното време. В магазините се извършват и много услуги – рязане на повърхности, разкрояване на пердета и т.н.



IKEA - "Хаус маркет България"



Шведският мебелен гигант IKEA стъпи на българския пазар през 2011 г. Компанията навлезе чрез договор за франчайз с фирма House Market (част от групата Fourlis), която управлява магазините на IKEA в Гърция и в Кипър. Първият и единствен засега магазин IKEA в страната е открит през септември 2011 г. в София. През април 2015 г. отвори електронен магазин, който дава възможност за поръчки от цялата страна. През юли същата година дружеството откри център за поръчки и доставки във Варна върху 2500 кв.м, а през 2016 г. – втори център в Бургас.



През октомври 2017 във всички магазини на IKEA в света започна продажбата на лимитирана колекция, която съдържа маса, стол, пейка, аксесоари и текстил, произведени изцяло в български фабрики ("Бонана" от Петрич и Dreams company от Смолян).



Тази година IKEA инвестира 300 хил. евро в обновяване на част от магазина в София. През август т.г. логистичното обслужване за клиентите на центровете за продажба във Варна и Бургас, както и онлайн доставките на IKEA в страната бяха поети от българския клон на "Карго-партнер" (Cargo-partner), избран след тръжна процедура. Предстои откриване на център за поръчки IKEA и в Пловдив.



Mr. Bricolage - "Доверие Брико"



Марката "Mr.Bricolage" присъства в България от 2000 г., когато е отворен първият магазин от типа "Направи си сам". Днес веригата Mr.Bricolage в България се състои от 11 обекта, разположени в София, Пловдив, Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Русе и Плевен. Най-новият магазин – 11-ият в страната и 3-и в София, беше открит в "София Ринг мол".



Асортиментът на магазините е обособен в няколко категории: баня, градина, електричество, железария, инструменти, интериор, осветление, отопление, строителство. Всеки магазин предлага и допълнителни услуги като рязане на дървени плоскости и стъкло, рамкиране, тониране на бои, изработка на ключове, заточване на вериги, гаранционен сервиз, транспорт на закупените стоки до дома и др. По данни на компанията за 17 години магазините Mr.Bricolage в България са посетени от над 36 милиона клиенти.



Тази година "Софарма" пое контрола над обектите на Mr. Bricolage в България и Македония, след като "Доверие капитал" АД придоби 45% от акциите на "Доверие Брико", с което увеличи дела си до 99.93% спрямо досегашните 54.93%. Основен собственик в "Доверие капитал" е "Доверие обединен холдинг" АД, в което най-голям акционер е "Софарма". Продавачи на въпросните 45% са френската компания Mr. Bricolage S.A. с 2425 акции (14.7%) и британската Windspell Limited с 5000 акции (30.3%). Френската Mr. Bricolage S.A. ще продължи да събира франзчайз таксата за магазините в България и Македония.



"Доверие Брико" държи правата да развитие на марката Mr. Bricolage на територията на България, Сърбия, Македония, Черна гора, Албания и Косово. Българската компания управлява на франчайзинг също и по един магазин с марката Mr. Bricolage в Македония и Сърбия.

Обяснението за ръста на приходите се крие в засиленото строителство, облекчените условия за кредит, ниските лихви по депозити. Тези фактори активизират имотния пазар, а той на свой ред дърпа напред мебелната индустрия и търговията на дребно в магазините за стоки за дома, коментират представители от сектора. Правителствената програма за саниране също е фактор за ръст на продажбите. Допълнителен стимул за бизнеса не само в този бранш са и тенденциите на пазара на труд - безработицата пада, заплатите вървят нагоре, покупателната способност - също.Само четири компании в топ 40 приключват 2017 със спад на приходите, като той е най-значим при "Виденов груп" ("Мебели Виденов" - 54.8%) . За другите три фирми намалението е по-скоро символично: "Прима груп 2004" (LED осветителни тела - 3.89%), "Сико-С" (обзавеждане за баня - 1.13%), "Балканика" (строителни материали - 1.47%).Топ 3 на дружествата с най-голям ръст на приходите през миналата година се оглавява от мебелната "Еником-М" - компанията е единствената в топ 40 с трицифрен скок за 2017 (105.5%.) Следват "Юск Бул" (JYSK - 88.8%) и производителят на мебелите "Мондо" - "Дипол" (72.8%). Други 23 вериги също са с двуцифрен ръст на продажбите, а девет – с едноцифрен. Единствено "Баумакс България" отчита растеж под един процент.Само една фирма - "Мьомакс България", е работила на загуба през 2017 (104 хил. лв.). Най-висок финансов резултат отчита "Метро кеш енд кери" - 14.1 млн. лв. (веригата участва в класацията само с продажбите от групата "Стоки за дома"), следват "Хаус маркет България" - 11.8 млн. лв. (дружеството, което представлява IKEA), и "Еником – М" - 10 млн. лв. (фирмата е и с най-висока рентабилност в топ 40).Приходите на първите три дружества в класацията – "Практикер ритейл" (Praktiker), "Хаус маркет България (IKEA) и "Доверие брико" (Mr. Bricolage), сумарно надхвърлят 346 млн. лв., което им отрежда 26% общ пазарен дял в стойност.Напълно доволни от посещението си в обектите на IKEA в страната са 83% от посетителите, показва традиционното проучване на веригата за удовлетвореност от продуктите, обслужването и цялостното преживяване в магазините на веригата. "Това е увеличение с 2 пр. пункта спрямо предишната каталожна година. От една страна, ръстът означава, че наистина се представяме добре, но от друга страна, виждаме потенциал за развитие при останалите 17% от посетителите", обобщава Никос Ифантидис.Тази година българският офис на IKEA инвестира 300 хил. евро в обновяване на 6000 кв.м от магазина в София."Общият профил на потребителя на IKEA е един и същ по целия свят: това са хора, които споделят едни и същи предизвикателства – живеят в малки пространства, често сменят жилището и дори страната, много често пътуват зад граница. Освен това винаги са онлайн – готови да споделят, да поръчат или да открият нещо за пръв път заедно с останалия свят чрез социалните мрежи. Тези хора търсят достъпни и практични решения с добър дизайн. Интересно за мен наблюдение беше, че българските клиенти предпочитат бели мебели пред такива с естествен цвят на дървесина. Повечето от нашите най-продавани продукти тук са бели", обобщава Никос Ифантидис.Шест дружества в топ 40, които са с обороти между 50 и 90 млн. лв. през 2017, държат общо 31% от пазара в стойност.(4-о място) управлява осем хипермаркета Home Max ("Хоум макс") в седем града и един в Бургас от типа "малък формат" с обща търговска площ над 107 хил. кв.м. Магазините на веригата са посещавани ежедневно от 15 хил. клиенти, става ясно от доклада за дейността на компанията. Мениджърският екип обяснява възходящия тренд с ръста на икономиката, на строителството и на посетителите.Съдружници в "Баумакс България" са "Хедус" и Си Би Си. През 2014 г. "Хедус" купи бизнеса на Baumax от австрийския собственик, който имаше сериозни финансови затруднения. След това верига смени името си на "Хоум макс" вместо Baumax и разшири значително асортимента си. "Bau на немски означава "конструкция", "сграда", "строеж", но това значение не отговаря на нашите виждания за развитието на веригата. Нашият фокус е върху цялостни решения за дома, а не само върху строителството", коментираха тогава от мениджърския екип на фирмата. Веригата предлага не само продукти, но и услуги – например транспорт, монтаж и др.Петата позиция в класацията е за компанията, която управлява магазините Aiko -. Дружеството е основано през 1993 г. от Мариан Душков с основна дейност продажба на мебели. Първият фирмен магазин е с площ 15 кв. метра и първоначално работи само с един, а по-късно с двама служители. Търговските обекти се увеличават, докато през 2006 компанията взема решение да затвори по-малките, за да открие голям мебелен магазин (на три нива) с площ 9260 кв. метра на бул. "Сливница" в София. Две години по-късно дружеството изгражда логистичен център с обща площ 8513 кв.м. През 2009 г. фирмата отваря първия магазин Aiko извън столицата - в Стара Загора. Същата година пак в Стара Загора дружеството открива и първия магазин от веригата Mobbo, в която предлага мебели от по-нисък ценови клас. Това е началото на концепцията Aiko/Mobbo - два търговски обекта в непосредствена близост (врата до врата) с обща логистична база и обща площ.През 2015 г. Aiko и Mobbo станаха притежание на втората по големина в света мебелна група - австрийска XXXLutz. Година по-късно Mobbo смени концепцията и името си на Mömax (фирмае на 24-о място). През 2017 г. в София беше открит най-големият магазин Mömax на площ 4000 кв.м. Това е годината, в която новите собственици отвориха магазини Aiko и Mömax и във Варна. Това е петият магазин Mömax в страната след двата в София и по един в Стара Загора и Бургас.С оборот над 67 млн. лева само в категорията "Стоки за дома"заема шесто място в класацията. Повече от половината от продажбите са от подкатегорията "Стоки за домакинството", следват "Мебели и предмети за обзавеждане" и "Домакински текстил".Приходите на строителна борса Angro отреждат на компанията собственик -- седма позиция в топ 40. Фирмата е със седалище в Перник и търгува със строителни материали от различни доставчици. Основни акционери са Людмил Петров Христов и Петър Людмилов Петров. Регистрирана е през 2103 г. след преобразуване и промяна на правната форма на СД "Ангро Христов и С-ие". Основният й доставчик е свързаното дружество "Ангро", учредено през февруари 1991 г., което разполага със собствен завод за сухи строителни лепила и мазилки в с. Гурмазово, община Божурище. През 2017 г. компанията е инвестирала в транспортни средства и изграждане на складово стопанство, а през тази година планира разширение на материалната база и допълнителни площи за складовото стопанство.Материали за строителство и ремонт, както и продукти и консумативи за производството на мебели и обзавеждане предлага дружеството(8-о място) – гр. Добрич. Компанията е основана през 1994 г. и има собствени търговски и складови бази "GS Строймаркет" в София, Варна, гр. Добрич, Шумен и Каварна, които обслужват както големи корпоративни клиенти, така и индивидуални поръчки за домашния майстор. Съдружници във фирмата са братята Диян и Галин Паскалеви Господинови. Целта на дружеството за 2018 г. е да стабилизира продажбите си с помощта на търговските представители и рекламата и да увеличи контактите с инвеститори - изпълнители и подизпълнители. Според мениджърския екип плюсовете на хипермаркета в сравнение с конкуренцията са поддържането на големи складови наличности, собствените товарни автомобили, както и директната доставка от завода производител до обектите и складовете на клиентите.С над 20% ръст на приходите и оборот от над 55 млн. лева семейната фирма, която управлява строителния хипермаркет Masterhaus, се нарежда на девето място в класацията. Компанията е създадена през 1991 г., собственост е на Павел Николов Бошнаков и има магазини в Бургас, Несебър, Приморско, Айтос, а от декември 2014 - и електронен магазин. През 1997 г. дружеството откри склад на едро в Бургас, а три години по-късно – и склад за четки и дистрибуция. През 2017 г. фирмата отвори строителен център в Бургас с над 2000 кв.м закрита площ, който търгува с едри строителни материали. Тази година предстои откриване на градински център към обекта в Бургас и на строителен център – към магазина в Несебър.С оборот от 20 до 40 млн. лв. през миналата година са 14 дружества в класацията на веригите за мебели и интериорни стоки, строителни материали и от типа "Направи си сам". Всички те заедно държат 30.5% от пазара в стойност.(10), която управлява магазините Jysk, отчита 88% ръст на приходите от продажби до почти 36 млн. лв. за 2017 г. Българското дружество е част от групата на JYSK Nordic, която включва 21 страни, сред които Полша, Украйна, Чехия, Словакия, Холандия, Дания, Финландия, Норвегия. JYSK е собственост на датския търговец Ларс Ларсен, притежаващ компании с общ годишен оборот за финансовата 2016/2017 г. 3.35 млрд. евро и 444 млн. евро печалба преди облагане. От стъпването си на българския пазар през 2005 г. досега JYSK ("Юск") има 18 обекта в 13 български града. Компанията планира да открие 14 нови магазина в страната до края на 2019 г., обяви Симона Карп, мениджър "Човешки ресурси" за Румъния и България. Предстои и завършването на логистичния център на JYSK в Божурище, чието изграждане започна през май 2017 г. Инвестицията е за 100 млн. евро, ще позволи доставки и обслужване на общо 270 магазина от седем държави в Югоизточна Европа и ще отвори 300 нови работни места. Това е четвъртата за JYSK подобна база в света.Фирма– гр. Добрич (11), е собственик на едноименните строителни хипермаркети DS Home в Бургас, Равда, гр. Добрич, Албена, Варна и София. Дружеството, което е регистрирано през 1999 г., търгува на едро и дребно със строителни материали. Съдружници в него са Иван Маринов Иванов и Добромир Иванов Маринов.Търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и други предлага(12). Дружеството притежава магазини в София и в Ямбол (чиято обща площ е 9000 кв.м), които предлагат над 60 хил. артикула. "Ташев-Галвинг" разполага и с модерна сервизна база за гаранционно и извънгаранционно обслужване на стоките, които продава. Компанията е създадена през 2000 г., работи с над 300 дистрибутора в страната и е официален представител, директен дистрибутор и вносител на над 80 търговски марки. Съдружници в нея са Христофор Атанасов Ташев, Станка Колева Браткова Ташева и Емил Лука Маджаров.Основаната през 2002 г.- Пазарджик (13), управлява веригата магазини за строителни материали и стоки за дома "Крез". Едноличен собственик е Костадин Тодоров Тошев. Компанията има собствен логистичен център и шоурум и отчита 23.4% ръст на приходите през 2017. От дружеството твърдят, че залагат на "добре балансираните постоянни цени и наличности, богатия асортимент и приятната среда за пазаруване", а не на "маркетингови хитрини" или "ударни промоционални трикове".Оборот от близо 31.7 млн. лева отрежда на14-о място в класацията. Компанията управлява веригата строителни хипермаркети Praktis, които от 2002 г. оперират в сегмента "Направи си сам" (DIY – Do It Yourself). Дружеството има два магазина в София и по един в Стара Загора, Видин, Велико Търново, Хасково и Русе, в които предлага широка гама продукти и услуги за строителството, градината и дома. Съдружници в "Мегадом" са Любен Константинов Милчев и Даниела Кирилова Милчева.Семейната фирма(15) притежава 15 магазина и складове в осем града в страната. По данни на компанията в тях се предлагат 35 хил. артикула, 7000 модела плочки и декорации, над 300 модела паркети, мазилки, изолации, строителни материали. Компанията е основана в София през 1989 г. и е собственост на Съби Христов Събев и Толя Георгиева Събева.(16) е собственик на едноименната верига от 11 магазина в София, Бургас, Варна, Хасково, Пловдив, Стара Загора с обща търговска площ над 20 500 кв.м, в които се предлагат тапети, мокети, килими, паркети, текстил, спални комплекти и др. Компанията развива и електронна търговия, а през 2105 г. откри свой магазин и в Солун, Гърция. Съдружници в нея са Владимир Георгиев Миков и "Домко трейд", в която Миков е едноличен собственик на капитала.Международната верига от типа "Направи си сам" Bauhaus, представена в 19 европейски държави с повече от 260 магазина, стъпва в страната през 2012 г. чрез фирма(17). Компанията има един търговски обект – хипермаркет в София с площ 20 хил. кв.м., който предлага над 120 хил. продукта — строителни елементи и материали, железария, инструменти, плочки и настилки, бои, санитария, осветителни тела и др. В търговската част са включени също и драйв-ин център (за пазаруване с автомобили), както и градински център. Едноличен собственик на капитала е "Интербаухаус АГ" - Швейцария.Фирмата с трицифрен ръст на оборота през миналата година -(18), е създадена през 2000 г. и предлага мебели, осветление, аксесоари. Акционери в дружеството са "И Кей пропъртис" и "Хоум фърничър енд трейд София". И в двете компании едноличен собственик на капитала е Цветомир Душков Душков – брат на притежателя на магазините Aiko Мариан Душков. "Еником М" разполага с три магазина в София – в "Надежда", "Дружба" и "Люлин". Обектът в кв. "Люлин", открит на мястото на оттеглилата се румънска мебелна верига "Мобексперт", представя чрез Shop-in-Shop Center и дизайн студиото КАRЕ, което предлага професионални съвети и изготвяне на цялостен проект за интериор.Началото на строителните хипермаркети ТеМax, управлявани от(19), е поставено от първия магазин в гр. Добрич през 2007 г. Търговските обекти предлагат материали за строителството, ремонта, обзавеждането и декорирането на дома и градината. Компанията притежава 13 магазина, от които един в столицата, открит през юли тази година. Едноличен собственик на капитала на дружеството е регистрираната на Сейшелите фирма "Аврос".В класацията влиза и софийската фирма(20), специализирана в предлагането на LED осветителни тела с марката OPTONICA. Търговската марка е регистрирана през 2011 г. на българския пазар, лидер е при светодиодното осветление и предлага широка гама LED продукти на различни производители. Фирмата продава на едро чрез множество дистрибутори – в България, Румъния, Гърция, Сърбия, Италия, Украйна, Египет, ОАЕ. Съдружници в компанията са Анатолий Венелинов Лазаров, Владимир Венелинов Лазаров и Магдалина Петрова Маркова.Приходите от продажби на килими и мокети с бранда CarpetMax отреждат на фирмата собственик -, 21-о място в топ 40. Дружеството стартира дейността си през 1996 г. предимно с търговия на подови настилки, а днес разполага с верига от 15 магазина в 12 големи града на България, покриващи обща площ над 18 000 кв.м. В тях се предлагат разнообразни видове подови облицовки - ламинат, килими, пътеки, мокети, PVC продукти, както и гама от тапети, аксесоари и интериорни врати. Основен акционер е Пейо Иванов Николов.("Виденов уест" и "Виденов ийст") - производител на едноименните мебели, отчита почти два пъти по-ниски продажби през 2017, но въпреки това е в средата на таблицата (22). Компанията – собственост на Данчо Виденов и синовете му Григор и Добри Виденови, притежава един от най-големите онлайн магазини за мебели в България с над 3000 продукта. Началото на ,,Мебели Виденов‘‘ е през 1989 г. в Ямбол. Днес фирмата разполага със собствено производство в града, повече от 40 представителства на територията на страната, 10 склада и две централни бази – в Ямбол и София. Продукцията е предназначена както за вътрешния пазар, така и зад граница. Дружеството осъществява доставки на територията на страната със собствен товарен транспорт.(23) предлага материали за мебелната промишленост и отчита 21% ръст на приходите. Компанията има 10 представителства в страната и офис в София и е собственост на Владимир Димитров Димитров и Калина Николова Димитрова. Фирмата предлага над 36 вида артикули от 15 водещи европейски производителя и има бази в 10 български града.Шест компании са с обороти между 10 и 20 млн. през 2017 г., което им отрежда общ пазарен дял от 6%. В тази група е "Мьомакс България" (24) с 48% ръст на приходите.Следващата в класацията – софийската фирма(25), е собственик на магазините Berg, които предлагат професионална консултация, доставка и монтаж на отоплителни панели, печки, камини, ламинирани подови настилки, естествен паркет, аксесоари. Компанията има търговски обекти в София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Монтана, Карлово, Смолян, Ботевград, гр. Добрич, както и онлайн магазин. Разполага с големи складови наличности и собствен транспорт, което й позволява изключително кратки срокове за доставка. Едноличен собственик на капитала е Асен Стефанов Стоянов.Техническите хипермаркети Bagira в Стара Загора и Казанлък отчитат малко над 14 млн. лв. приходи за миналата година. Веригата е притежание на едноименната фирма(26) и търгува с машини и инструменти, малогабаритна и градинска техника, строителни материали и обков, електроматериали и осветление, бои и химикали и др. Собственици на компанията са Васил Атанасов Аргиров, Деян Василев Аргиров, ЕТ "Багира-1- Васил Аргиров", Мариян Василев Аргиров.Създадената през 1990 година фирма- Пловдив (27), предлага строителни материали, топло- и хидроизолации, мазилки, бои, лакове, инструменти, железария и др. Дружеството има собствен транспорт и логистична база и е собственост на Минчо Христов Бояджиев.Мебелната верига ZONA for Home се управлява от фирма(28). Компанията е собственост на "Евро паралел" АД и "Паралел" ЕАД, като мажоритарният дял се държи от Йордан Христов Ковачев. Веригата притежава магазини в кварталите "Люлин" и "Младост 4" в столицата и в Севлиево. Освен от български производители мебелите и аксесоарите за дома в търговските обекти на веригата идват от Италия, Испания, Франция, Полша, Германия, Сърбия, Македония, Румъния, Турция, Китай. Фирмата е на пазара от 2007 г. и има собствено производство на мека мебел и матраци в Севлиево.Ямболската компания "Доставка на мебели" - собственост на Мария Иванова Йорданова, отчита ръст от близо 33% до 10.5 млн. лв. приходи през миналата година и се подрежда на 29-о място в класацията.Единадесет компании в топ 40 отчитат приходи от 6 до 10 милиона лева и държат общо почти 6.5% пазарен дял.(30) – с адрес на регистрация в Стара Загора, която предлага мебелите с бранда "Мондо", притежава мрежа от търговски обекти в 14 града и активен онлайн магазин. През 2009 г. компанията изгражда модерен логистичен център в с. Кортен, което й позволява да достига максимално бързо до всяка точка на България. Миналата година е поредната за фирмата със силен ръст на приходите. Едноличен собственик е Иван Георгиев Стефанов.(31) притежава магазини и складове в Шумен и Разград и колор център в Русе и предлага строителни материали, всякакви видове бои, ръчни електрически инструменти и др. Компанията е със седалище в Русе, създадена е през 1993 г. и е собственост на Георги Христов Христов, който започва като едноличен търговец с откриването на склад за търговия на едро.Мебели "Идеа" се предлагат от 2003 г. от фирма- Пловдив (32), собственост на Ралица Панайотова Стоянова и Чавдар Тодоров Стоянов. Компанията има магазини в Пловдив, Бургас и София, извършва продажби онлайн, предоставя цялостни дизайнерски решения за обзавеждане и разполага със собствен транспорт за доставки.Фирма(33) управлява хипермаркета за мебели и аксесоари СОМО в столицата - един от общо петте филиала на австрийската верига "К. Лудвиг". Останалите четири шоурма са позиционирани във Виена, най-големият от които на площ над 35 хил. кв.м. В България магазинът е от 2005 г. и е разположен на 10 хил. кв. метра площ. През миналата година дружеството отбелязва 21% ръст на приходите от продажби.Строителният хипермаркетв София се управлява от едноименната фирма (34), създадена през 1997 г. Компанията търгува с електроматериали и инструменти, бои, битова химия, домашни потреби, строителни материали. Собственост е на Весела Михайлова Тодорова и Румен Благоев Тодоров. Фирмата работи съвместно с български и с чуждестранни партньори и отчита приходи от продажби за над 7.6 млн. лв. през 2017.Ръст от 10% и приходи над 7.5 млн. лв. отреждат на35-о място в класацията. Компанията, създадена през 1992 г., управлява верига за комплексно обзавеждане в Перник, в която се предлагат домакински електроуреди, аудио-, видео-, климатична техника, включително и на лизинг. Съдружници са Валентин Йорданов Петров и Стефана Стоянова Петрова.(36) предлага домакински текстил и декоративни аксесоари, пречупени през класическия британски стил, с бранда Еnglish Home. Марката присъства в повече от 200 търговски обекта в Турция, Полша, Украйна, Албания, Азербайджан, Ирак, Северен Кипър, Грузия. В България компанията има 12 магазина – главно в молове – в София, Варна, Пловдив и Бургас. Дружеството, чийто собственик е "ЕХМ интернешънъл Н.В." - Нидерландия, отбелязва 31% ръст на приходите през 2017 г.Фирма(37) е специализирана в производството и търговията с осветителни тела и аксесоари под собствена марка - Puralux. Компанията има производствена база във Варна и шоурум в София, Пловдив и Варна и отчита 6.5 млн. лева приходи за 2017. Дружеството изпълнява интериорни проекти за публични сгради и предлага решения за фасади, паркове и градини, празнични и целогодишни светлинни украси. Компанията е собственост на Слави Георгиев Габровски, Дарин Славов Габровски и Кунка Христова Габровска.АД (38) е основана през 1994 г. Собственост е на Красимир Тодоров Узунов и "Интерсервиз Узунови" АД, в което дялове имат и съпругата и дъщеря му. Компанията е вносител и дистрибутор на мебели и обзавеждане и е един от големите доставчици по сделки за комплексно хотелско обзавеждане в България. Дружеството поддържа бизнес отношения с компании от над 15 държави в Европа, Америка и Азия и отбелязва близо 14% ръст на приходите от продажби през 2017.(39) притежава едноименната мебелна палата във Варна, чиято история датира от 1981 г. Акционерното дружество, собственост на група от физически лица, управлява над 7000 кв.м търговска площ и над 10 000 кв.м складове, където общият брой на изложените мебели надхвърля 3000, а готовите мебелни инсталации са над 400. През 2009 г. компанията пусна в експлоатация реконструирания втори етаж на сградата, където на площ 1500 кв.м са показани експозиции на мебелни фирми. Дружеството продава и онлайн и отчита 10.5% ръст на приходите през 2017.Български строителни маркети– Самоков, завършват класацията. Съдружници във фирмата, която търгува с над 30 000 артикула за строителството и бита, са Александър Димитров Боев и Цветанка Любенова Боева. Компанията, която отбелязва 15% ръст на приходите през 2017 до 6.1 млн. лева, разполага със складове, работилница за изработка на улуци и железарски услуги, арматурен двор, както и собствен автопарк за превоз на стоките.