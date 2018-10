През 2018 г. течният препарат може да измести праха за пране

Retail in Detail



В края на октомври "Регал" и "Капитал" ще съберат за поредна година представителите на бизнеса с бързооборотни стоки на форума Retail in Detail. За над 10-годишната си история той се утвърди като една от най-значимите платформи за обмяна на ценен опит, данни и информация не само за FMCG търговията и производството, но и за ритейл сектора като цяло.



Тази година във фокуса на събитието ще бъдат новите бизнес модели, които променят глобалната ритейл сцена, и отражението им както върху компаниите, така и върху клиентите. Лектори са международни експерти с глобален опит и познания, представители на водещи институции и брандове от ритейл сектора.



Retail in Detail ще се проведе на 30 октомври 2018 г. в "София ивент център". За форума можете да се регистрирате тук.