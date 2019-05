Топ 250 в ритейла: Силните стават все по-силни

[Shutterstock]

Най-големите 250 в ритейла в числа



$4.53 трлн. общи приходи на компаниите в топ 250

$18.1 млрд. средна оценка на компания от топ 250

$3.7 млрд. минимален приход, за да бъде компанията в топ 250

5.7% среден годишен ръст на приходите на компаниите в класацията

2.3% среден марж на нетната печалба на компаниите в класацията

5% средна възвръщаемост на активите

65.6% от компаниите в топ 250 оперират и в чужбина

23.6% от общите приходи на топ 250 идват от дейност в чужбина

В 10 държави средно оперират компаниите от топ 250, които имат дейност в чужбина

Причините са комплексни, но сред тях се откроява ясно промяната в поведението на САЩ. Драматичното трансформиране на търговската политика спрямо Китай, ЕС, Канада и Мексико и прилагането на нови мита означава по-високи крайни цени, по-ниска покупателна способност на потребителите и нарушения в установените вериги от глобални доставки.

През фискална година 2017-2018 обаче, която приключи през юни 2018 г., големите компании от ритейл сектора, изглежда, са усетили повече от плюсовете, отколкото от минусите на тази промяна, като основните негативни ефекти - особено от новите мита, се очаква да се усетят с по-голяма сила през 2019 г. Данните от 22-ото издание на доклада "Световните сили в ритейла" на Deloitte, който разглежда 250-те най-големи търговци на дребно на глобално ниво, показва, че отминалата финансова година е била една добра за търговията на дребно.

Kroger е единственият търговец в челната десетка, който работи само на един пазар - в САЩ. През последната година растежът му идва от придобивания и подобрена стратегия за продажби и комуникация.

Това е единственият регион, който отчита по-малък ръст на приходите от средния за топ 250, но пък възвращаемостта на активите (6.6%) е най-висока.

Увеличава се присъствието на търговците от азиатско-тихоокеанския регион - особено на китайските компании. Макар те все още да не са много - 13 на брой, някои от тях привличат вниманието със забележителни резултати. Vipshop Holdings например регистрира най-бързия петгодишен растеж в цялата класация - 73.8% за периода 2012 - 2017. Само за последната година приходите му са нараснали от 7.9 до 10.9 млрд. долара и той се изкачва с 30 места наведнъж в класацията до 92-ро място. JD.com пък записва втория най-бърз растеж с 52.4% за петгодишния период и увеличение в приходите от продажби на дребно на годишна база от – 35.7 до 49 млрд. долара. Повече за бизнеса на най-бързо растящите компании.

класа и приток на международни марки ритейл пазарът в Африка става все по-динамичен. Близкият изток пък продължава да е привлекателна дестинация за търговците на дребно, които бързо се адаптират към засиленото търсене на луксозни и премиум продукти.

основният двигател на топ 250. Включва общо 138 компании (55.2% от всички), генерира 66.2% от общите приходи. Осем от десетте компании на върха са също от бързооборотния сектор. Висока е и средната оценка на компания - 21.7 млрд. долара.

Напоследък секторът се отличава с хиперконкурентност - заради инфлацията при храните и възходът на онлайн пазаруването и при хранителните стоки. Това дори доведе до дефлация на цените на храните на най-наситените пазари, а дискаунтърите още повече задълбочават тренда. Резултатът е допълнителен спад в маржа на нетната печалба, който и без това тук е най-нисък от всички сектори – само 1.6%.

като Walmart. Ниските цени на храните водят трафик в магазините и могат да накарат потребителите да харчат повече за други артикули с висок марж като облекло, стоки за дома или електроника.

Сливанията и придобивания в сектора също бяха изразени и през финансова година 2017-2018 в търсене на икономии от мащаба и по-силно присъствие на онлайн пазара. Сред най-големите сделки в периода бе придобиването на водещия индийски онлайн търговец Flipkart от страна на Walmart през август 2017 г. срещу 16 млрд. долара.

Търговците на облекло и аксесоари са и с най-голямо международно присъствие – средно на 26 чужди пазара, а само за година делът на приходите от външни пазари расте от 35 на над 40%.

Въпреки тези безспорни постижения търговците на облекло и аксесоари като цяло са малки и допринасят за около 10% от общите приходи в топ 250. Средната оценка на компания от сектора е около 11 млрд. долара при средно за класацията 18.1 млрд. долара.

Секторът на "твърдите" стоки (за дома, спортни стоки, електроника, развлекателни стоки и др.) продължава да е водещият по приходи (10.1% ръст на годишна и 6.8% на петгодишна база). Секторът включва само 50 компании (20% от всички), но именно той е отговорен за добрия общ ръст - 5.7% на приходите на целия топ 250.

Новите попълнения



Общо 16 са търговците, които за пръв път попадат в топ 250 тази година, като най-интересни от тях са четирите компании, които намират място в класацията благодарение на органичен растеж.



Американската Wayfair (№205) се описва като "една от най-големите в света онлайн дестинации за дома". Компанията отчита забележителен растеж - 39.7% на годишна база. RaiaDrogasil, водещата верига за дрогерии в Бразилия, отчита 23.1% ръст на приходите от над 200 нови магазина и влиза на 223-а позиция. Турският дискаунтър A101 пък продължава главоломния си растеж със 700 нови магазина в цяла Турция и влиза в класацията на 237-о място въпреки големия спад на турската лира срещу щатския долар.



Action Nederland пък е най-бързо растящият международен дискаунтър за нехранителни стоки с над 1100 магазина в Холандия, Белгия, Франция, Германия, Люксембург, Австрия, и Полша. С органичен растеж 28% на годишна база той заема 242-ра позиция.



Други три търговци пък попадат в топ 250 след силен тласък на приходите заради успешни придобивания – това са британската B&M European Value, многоканалния търговец JD Sports Fashion и собственикът на верига супермаркети в Китай Wangfujing Group.



Част от останалите нови попълнения в класацията пък не са толкова нови. Metro (№ 26) и Ceconomy (№ 40) например са новите търговски дружества след разделянето на Metro Group през юли 2017 г. Други като Norma, Lagardère Travel Retail, Daiso, American Eagle, Magazine Luiza и The Golub Corporation се завръщат в класацията, след като предходни години са изпаднали от нея. Големият китайски търговец Wumart Holdings пък влиза на 187-а позиция след подобрения при представяните данни.

Световната икономика е в повратна точка. Началото на 2018 г. бе период с относително силен глобален икономически растеж, ниска инфлация, ниски лихви по заемите и ръст на цените на активите. Но после нещо се промени. Растежът започна да се забавя в Европа, Китай и Япония и очакванията са тенденцията да продължи. Инфлацията се ускори. Разходите по заемите се увеличават, след като правителства на основни пазари предприеха промяна в паричната и фискалната политика. Големи развиващи се пазари претърпяха значителна обезценка на валутата.Ръст на приходите отчитат над 83% (или 208 компании) от 250-те най-големи търговеца на дребно в света за последната година, което води до общ темп на растеж от 5.7% за всички в класацията. Това е значително повече от предходната финансова година, когато ускорението бе с 4.1%. Общо 92% от компаниите, които са разкрили пълните си финансови резултати (168 от 183 компании), работят на печалба, макар средният марж на нетната печалба да спада до 2.3% при 3.2% година по-рано. Това показва, че по-голямо внимание е било отделяно на политиката за растеж. Подобрява се и възвръщаемостта на активите - 5% при 3.3% година по-рано.Тези като цяло много добри резултати, както и зачестилите сделки по сливания и придобивания, завишават летвата за участие в топ 250. Сега тя изисква приходи от продажби на дребно от поне 3.7 млрд. долара, докато предходната година бе 3.6 млрд. долара. Нивото на глобализация на компаниите в класацията остава приблизително същото - около две трети от топ 250 оперират и на чужди пазари, а приходите от тях са малко под ¼ от всички.Погледът към върха на класацията не показва съществени промени. С малко нагоре или малко надолу - като цяло играчите остават същите. Изключение е британският гигант Tesco, който прави дебют в топ 10. Подобрените му резултати идват от променения фокус на компанията - върху свежата храна, която все повече се търси от потребителите.Данните на Deloitte разкриват, че най-големите 10 търговеца в света за година са станали още по-силни. Те вече допринасят за 31.6%от общите приходи на топ 250 - с 0.9% повече спрямо предходната година.Това, което отличава десетте най-големи ритейлъра в света от останалите компании, е, че те са по-глобални и оперират средно в 13 държави (средно 9.5 за топ 250). Делът на приходите от операции в чужбина в топ 10 расте от 25.1% до 27.3% за финансовата 2017 г. Компании като Costco, Schwarz Group и Aldi продължават да се разширяват на глобалния пазар. Американската Costco успя значително да засили операциите във Франция и Ирландия. Schwarz Group пък отчита значителен ръст на приходите от 7.4%, основно заради силно представяне на магазините Lidl в страни като Австрия, Испания и Чехия. Наскоро компанията навлезе на пазара в САЩ, макар засега да изостава с планирания брой обекти. Следвайки стъпките на основния си конкурент, Aldi, която запазва осма позиция, също навлиза на пазара в САЩ с планове за 3.4 млрд. долара инвестиции в 2500 магазина до края на 2022 г.Средния темп на растеж в топ 10 също изпреварва този на топ 250 главно заради големия ръст на приходите на няколко компании. Сред тях е лидерът Walmart, който запазва позицията си на най-големия търговец на дребно в света. Основните двигатели на растежа за него за годината бяха придобиването на сайтове за е-търговия като Jet.com, ModCloth, Shoes.com, Moosejaw, Bonobos и индийския онлайн търговец Flipkart.С над 25% ръст на общите продажби (и 33% само в региона на Северна Америка) Amazon обаче е впечатляващ лидер по растеж в десетката и достига номер 4 в класацията. За това помагат непрекъснатите усилия на компанията за намаляване на цените за клиентите, подобряване на услугата по доставка и силни резултати при празничното пазаруване. Придобиването на Whole Foods също допринася за високия ръст на приходите.Европейските и американските компании все още безусловно доминират света на ритейла в глобален мащаб. Европа има най-голям брой компании в топ 250 - 87, или над ⅓ от всички, като те са и най-глобални и оперират средно на над 15 чужди пазара. Приходите им от чужбина надхвърлят 42% от общите. Най-многобройни и мощни са компаниите от Германия, Великобритания и Франция, които формират две трети от общите регионални приходи. И докато германските компании са най-скъпи - със средна оценка от 24.7 млрд. долара за компания (значително над средното от 18.1 млрд. долара за топ 250), френските пък са най-активни в международен план и оперират средно на цели 29 пазара.Ритейл компаниите от Северна Америка също са около една трета от топ 250, а в случая Северна Америка е почти равнозначно на САЩ, като 79 от общо 85 компании от региона са американски. Те са и най-високо оценените в класацията и със среден размер на компания от 25.6 млрд. долара формират почти половината (48%) от всички приходи.Северноамериканските търговци се отличават с ниска степен на глобализация - средно 8 чужди пазара на компания и само 14% приходи от чужбина. Въпреки това силни брандовекато L Brands, The Gap, Nike и American Eagle са сред най-глобалните компании в целия топ 250.Засилената урбанизацията, растящият брой на единичните домакинства заедно с ръста на доходите и благоприятния валутен курс на юана спрямо долара са основните двигатели на растежа в Китай. Засега търговците на дребно в региона обаче работят основно на големите вътрешни пазари, като почти половината нямат дейност в чужбина.Регионите на Африка и Близкия изток и Латинска Америка обаче са най-бързо развиващите се, макар и броят на компаниите в топ 250 още да е малък - по 9 за двата региона. С подобрена икономика, повече чужди инвестиции, изгряваща среднаВ Латинска Америка ритейлърите продължават да се радват на силен растеж и най-висока нетна печалба на годишна база, движени също от вътрешно потребление. Средно компаниите от класацията имат операции само в 2.4 държави - най-нисък резултат от всички региони.Секторът на бързооборотните стоки е този, в който попадат повечето гиганти, и той еНамаляването на цените на хранителните продукти се използва като инструмент особено умело от големите търговци, които имат силно присъствие и в други продуктови сектори,През януари 2018 г. 7-Eleven, дъщерно дружество на Seven & I Holdings, приключи придобиването на над 1000 магазина на Sunoco в 17 американски щата. Компанията дори трябваше да продаде някои от другите си магазини, за да избегне монопол в някои пазари. През март 2018 г. Walgreens Boots Alliance пък завърши сделка за почти 2000 магазина и три разпределителни центъра от Rite Aid за близо 4.4 млрд. долара в брой.След не особено силна финансова 2016-2017 година сега секторът на облеклото и аксесоарите отбелязва втория най-висок ръст на приходите - 7.1%. Въпреки че не успява да си върне лидерското място по растеж, което безапелационно заемаше предходни години, секторът продължава да е най-печелившият с комбиниран марж на нетната печалба 6% и възвръщаемост на активите 7.8%.Десет от търговците в този сектор намират място и сред най-бързо развиващите се 50 в света, сред които са и китайската JD.com и американската Wayfair, което говори за бързия растеж на този продуктов сектор. От друга страна, нещата не са розови за всички и 7 търговеца от тази ниша пък отчитат спад на приходите. Но като цяло секторът превъзхожда представянето на останалите в топ 250 по повечето показатели.