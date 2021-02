Трябва да се вслушаме в предупреждението на пандемията

Едно от най-големите предизвикателства при управлението на екзистенциалните рискове е, че трябва да оцелеем през цялото си бъдеще, без да падаме в тяхна жертва. Ако ни връхлети екзистенциална катастрофа, ще бъде твърде късно да учим каквито и да било уроци. Ето защо трябва да извличаме всеки възможен урок от предупрежденията, които получаваме - разминаванията на косъм като Кубинската ракетна криза от 1962 г. и катастрофите, които са тежки, но преживяеми, като пандемиите от 1346 г., 1918 г. и 2020 г.

Със сигурност ще научим уроци от COVID-19 и ще подобрим защитата си срещу подобни пандемии. А 2020 г. ще бъде нашият най-добър шанс да го направим - когато сме се възстановили достатъчно, за да погледнем към бъдещето, но шокът от миналото все още ни държи. Но без значими усилия се боя, че ще научим само очевидните уроци - онези, които може да ни помогнат да предотвратим повторение на 2020 - и ще пропуснем да се погрижим за нарастващата опасност от режисирани пандемии и плеядата останали екзистенциални рискове, пред които сме изправени. Това е рядка възможност да сменим курса, тъй като не след дълго социалните антитела от тази случваща се веднъж на век пандемия ще започнат да изчезват. Трябва да я използваме максимално.

Тоби Орд е автор на The Precipice: Existential Risks and the Future of Humanity ("На ръба на пропастта: Екзистенциалните рискове и бъдещето на човечеството"), Bloomsbury, 2020.