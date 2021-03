Новости в менюто

Макар че два милиарда души по целия свят редовно ядат насекоми, потребителите на Запад открай време ги избягват като хранителен източник. Притесненията за ефекта на хранителната промишленост върху околната среда обаче е на път да ги вкара в менюто ни: те са богати на протеини, а производството им е много по-екологично в сравнение с добива на говеждо или свинско месо.

Хранителните продукти, базирани на насекоми, вече са достъпни в много държави. Във Великобритания може да купите снаксове от щурци, в канадските супермаркети има щурци, стрити на прах, а в Германия дори се предлагат бургери от брашнени червеи. Кулинарните интереси в тази посока обаче все още остават нишови: изследване на организацията International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) сочи, че приблизително 9 млн. души в ЕС са консумирали хранителни продукти от насекоми през 2019 г., което е само около 2% от населението на съюза. И това е така не само заради фактора "отвращение". Регулаторната рамка, или по-скоро липсата й, също оказва влияние.

До 2018 г. насекомите не попадат в рамките нито една европейска регулация по простата причина, че в общия случай не се възприемат като нещо, което става за ядене. Отделни страни членки са въвели свои собствени правила, като нагласите варират в широки граници между инсектофилията и инсектофобията. Това обаче е напът да се промени с приемането на новата директива за храните на ЕС. Но въпреки че третира въпроса с насекомите, тя изисква издаване на самостоятелни разрешителни за всеки отделен вид, като първото се очаква да бъде издадено в началото на 2021 г.