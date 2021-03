Черен лебед? Не

Мишел Укър е автор на You Are What You Risk: The New Art and Science of Navigating an Uncertain World ("Ти си каквото рискуваш: Новото изкуство и наука на навигиране през несигурен свят"), Pegasus Books, април 2021, и на The Grey Rhino: How to Act and Recognize the Obvious Dangers We Ignore ("Сивият носорог: Как да разпознаваме и противодействаме на очевидните опасности, които игнорираме"), St. Martin's Press, 2016.

2020, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved