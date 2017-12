Мечтаем да живеем в свободна Венецуела

След като венецуелският опозиционен лидер Леополдо Лопес е хвърлен в затвора, съпругата му Лилиан Тинтори подема каузата му и става лице на демократичното движение в страната. Тя се е срещала с чуждестранни лидери, включително бившия американски вицепрезидент Джо Байдън и папа Франциск.



© Meridith Kohut for The New York Times