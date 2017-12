Защо имаме нужда от политически партии

Мозес Наим е старши сътрудник на Carnegie Endowment for International Peace, бивш министър на търговията и индустрията на Венецуела и автор на няколко книги, последната които е The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn’t What It Used to Be ("Краят на властта: От директорските бордове до бойните полета и от църквите до държавите, или защо да се начело вече не е каквото беше").