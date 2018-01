Силата на асиметрията

Партенонът в Атина

Tози текст е част от специалното издание World Review на New York Times, издадено на български от "Капитал". Всички текстове по темата може да откриете тук.

От 13 до 17 септември Атинският демократичен форум – конференция, организирана от New York Times – събра глобални лидери, за да обсъдят състоянието на демокрацията и предизвикателствата, пред които е изправена по света. Текстът е редактиран откъс от закриващата реч на Роджър Коен.Преди време в Атина един приятел вметна нещо, което ме впечатли. "Знаеш ли, каза той, отклонението от стриктната симетрия е това, което пропива Партенона с пулса на живота."Човешкият пулс не е метроном. Човешката сърцевина е изкривена и от нея никога не е произлязло нещо праволинейно. Гърците разбират това. Партенонът се отклонява. Линиите и гънките на атинските скулптури са меки и затова те са живи.Дори бърз поглед назад към ХХ век показва докъде могат да стигнат нещата, ако не разбираме напълно действията си или това, което ни заобикаля. Човечеството като цяло не подлежи на усъвършенстване. И въпросът тогава е коя политическа рамка най-добре приляга на човешкия дух? Коя система на управление на земята, в истинския свят, притежава гъвкавостта да вмести увлеченията, стремителността и недостатъците на човечеството?Исая Бърлин пише в книгата си The Crooked Timber of Humanity ("Изкривеното дърво на човечеството"): "Либерална проповед, която препоръчва система, замислена да попречи на хората да си вредят един на друг твърде много, даваща на всяка човешка група достатъчно пространство да реализира собствените си присъщи, уникални, специфични цели, без да се намесва прекалено в целите на другите, не е страстен боен вик, който да вдъхнови човек към саможертва, мъченичество и героични подвизи."И все пак, пише той, тази превантивна система е крайно необходима, тъй като "няма перфектно решение, което да е не просто на практика, но и по принцип възможно в човешките дела. И всеки непоколебим опит да се произведе такова най-вероятно ще доведе до страдание, разочарование и провал."Аз лично не зная по-добър аргумент за демокрация, основана на благоразумен песимизъм за човешката природа, но вдъхновена от оптимистична вяра в плодовете на присъщото за хората стремление в условията на свобода. Така че никога не забравяйте силата на асиметрията и никога не се отказвайте от битката за нас, народа.В рамките на демокрацията най-важното нещо е пространството, което имаме, за да не се съгласяваме един с друг. А също и институциите, които да филтрират тези разногласия и, надяваме се, да ни поведат към онзи тип съгласие, което да ни позволи да се движим напред.Значителен брой хора в нашите демокрации днес се чувстват подхвърляни насам-натам от сили извън техния контрол. Никъде това не важи повече, отколкото в Гърция, където националните избори през последните години – а такива имаше многократно – разкриха почти пълно откъсване между волеизявлението на избирателя и осезаемите последствия. Какво тогава е демокрацията, нима е просто игра? В целия западен свят несигурността и тревожността растат. И те водят до усещане за нещастие. Това не е тихо нещастие. В ерата на социалните медии това е неблагозвучно, какофонично нещастие. То е също така племенно нещастие, което всеки изразява със своя предпочитан репертоар.Комбинираният ефект от Brexit и избирането на Доналд Тръмп е пробуждането на онези, които влязоха като сомнамбули в първите десетилетия на новия век, за крехкостта на нашите демократични свободи. Европа преоткри нещо от своя идеализъм и това беше печелившата карта за Еманюел Макрон. Европейският съюз е мощен магнит за мир - вероятно най-великият дар от втората половина на ХХ век за XXI век. Този така познат синьо-жълт флаг успява да накара някои сърца да бият по-бързо.Имаме нужда от интелектуално смирение. Имаме нужда от много от него. Имаше либерална арогантност в изобилие. Никой никога не е бил убеден в нещо, като е бил накаран да се чувства глупав. Моля ви, нека бъдем смирени. Нека опитаме да се слушаме един друг. Това е идеята на демокрацията. И нека опазим многоликите гънки на нашата република.