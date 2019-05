Споразуменията за споделяне на риска между здравната каса и фармацевтичните компании осигуряват достъп до новите терапии

[Shutterstock]

Д-р Славейко Джамбазов e управляващ директор на консултантската компания НТА. Той притежава международна експертиза като консултант за здравни политики, управление на мрежи от лечебни заведения, фармацевтично производство, стратегическо планиране и маркетинг. Доктор на науките в областта на оценката на здравните технологии, има МВА от Американския университет и магистратури по медицина и обществено здраве, завършен курс при проф. Портър и проф. Каплан в Harvard Business School за измерване на ползите в здравеопазването. Консултира в областта на оценката на здравните технологии, фармакоикономика, данни от реалния живот, измерване на значими за пациентите резултати. Д-р Джамбазов е ангажиран като консултант, член на борд, съветник или инвеститор в множество компании. Преподава здравен мениджмънт и оценка на здравни технологии, съавтор в книги за оценка на здравни технологии и клинични проучвания. От 2017 г. развива активна консултантска дейност в областта на развитие на здравеопазните и осигурителни системи в няколко африкански държави.

През последните 10 години бяха въведени много нови и скъпи лекарствени терапии. В процеса на въвеждането им ефективността на тези лекарства извън клиничните изпитвания често остава неизвестна. Това от своя страна създава риск за заплащащите институции, тъй като резултатът от тези лекарства в реалната клинична практика е осеян с несигурност към момента на навлизането им на пазара.

Споразуменията за споделяне на риска (

) са все по-често употребяван метод за постигане на договорености между платците и притежателите на разрешение за употреба (ПРУ)

и такива

Финансово базирани ССР

Целта на този вид споразумения за споделяне на риска е по-лесното и предвидимо управление на бюджета.

, които залягат в основата на споразумението, могат да бъдат както на ниво пациент, така и на ниво популация.

На ниво пациент финансово базираните ССР биват:

Patient Utilization Cap - ограничава броя дози на ниво пациент, над който ПРУ заплаща лечението; това може да става на принципа на тегло, body surface area , средна дозировка Price Cap - ограничава разхода на ниво пациент, например доза за пациенти до 100 кг, над която ПРУ заплаща лечението на конкретния пациент Manufacturer funded diagnostics - специфичната диагностика, която съпътства лечението на конкретните пациенти, е за сметка на ПРУ Manufacturer funded initial treatment - началното лечение е за сметка на ПРУ, например при титриране на дозата.

Market share - предоставяне на допълнителни рабати при превишаване на предварително дефиниран пазарен дял; важно е предварително да се дефинира пазарът, от който ще се изчислява пазарен дял Price-volume - ограничение на общия размер разходи за даден продукт чрез споразумение за конкретен обем Portfolio deal - когато споразумението обхваща цялото портфолио на ПРУ, което се реимбурсира от платеца.

ССР на популационно ниво водят до предвидимост на бюджетния разход, достъп до лечение и разширяване на портфолиото от налични видове лечения, както и до ограничена административна тежест за тяхното управление.

- real-world data (RWD).

Този вид споразумения за споделяне на риска

, обвързани с измерване на показатели за здравни резултати, биват:

Outcomes-guarantee - платецът не заплаща лечението при липса на ефект, т.е. ПРУ гарантира 100% ефекта от лечението (например лечение на хепатит С) Patient level - за всеки конкретен пациент, за който има данни, че лечението не е довело до ефект, ПРУ заплаща лечението на конкретния пациент (например ПРУ връща обратно на платеца сумата за лечение за остеопороза при пациент с фрактура на тазобедрена става) Population level - в този вид споразумения рискът се изчислява с епидемиологични данни, например за смъртност при конкретна диагноза, за дефинираната популация Conditional treatment initiation - когато реимбурсацията засяга само определена пациентска субпопулация от таргетната популация - например високорисковите пациенти, и изключва тези със среден и нисък риск Conditional treatment continuation - реимбурсацията продължава само за тези пациенти, които са постигнали конкретен междинен резултат.

ССР с измерване на показатели за здравни резултати от реалния живот осигуряват достъп до лечение,

, наличие на алтернативи за лечение, но, от друга страна, изискват по-сложно администриране, понякога пренастройване на информационните системи, време за обработка на данни.

Въвеждането на този вид споразумения за споделяне на риска е успешно

, когато е добре прието от клиничните лекари, но и от платеца. От голямо значение е наличието на значими клинични резултати, които могат да бъдат измерени за сравнително кратко време, в точно определен момент и са договорени с ПРУ и научните общности. Не на последно място, да се предефинират добре наличието и достъпът до източници на информация, както и въвличането на трета страна при обработката на данните.

only with or in research.

ССР притежават потенциал за смекчаване на негативното въздействие по отношение на несигурността, като същевременно осигуряват и по-бърз достъп до пазара. Всички заинтересовани страни изглеждат по-

,

, поне да преговарят и обсъждат ССР. Въпреки това има значителни предизвикателства, свързани с приложението на ССР, които е нужно да се вземат под внимание, когато се прави избор кой от различните видове споразумения да бъде приложен. Трябва да бъдат разгледани всички възможни сценарии (с плюсовете и минусите на всеки) и да бъде избрано решение за конкретния продукт, индикация, таргетна популация, което да е строго индивидуално. Това означава, че даден ПРУ може да сключи няколко вида ССР с платеца за различните си лекарствени продукти, включително общо споразумение от типа

Поради тази причина е добре да се познават в детайли всички видове споразумения. Само така ще може да бъде взето най-правилното, информирано и осъзнато решение. Изграждането на аналитични отдели с подготвени кадри, както и на информационни системи, които да улеснят процеса, биха били стъпка напред в приложението и употребата на ССР.

