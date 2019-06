Майчино-феталната медицина цели да предотврати усложнения при рискова бременност

Д-р Мария Янкова е акушер-гинеколог, консултант по фетална медицина и председател на управителния съвет на Асоциацията по майчино-фетална медицина. Завършила е медицина в София през 2000 г., а през 2006 г. придобива специалност по акушерство и гинекология. Има магистратура по здравен мениджмънт и е защитила докторантура с тема "Управление на рисковете по време на бременност". Ученик е на проф. Кипрос Николаидес – ръководител на водещата в световен план Фондация по фетална медицина към King’s College Hospital в Лондон, където е специализирала и сертифицирана в областта на пренаталната диагностика, 1-ви триместър скрининг на бременността, фетална ехокардиография, инвазивната диагностика и др. Извършва специализирана фетална диагностика в МЦ "Св. Петка" и създава съвместно с д-р Стратиева през 2010 г. O.S.C.A.R. Clinic - One step clinic of assesment of risks. Това е първата за страната специализирана клиника за намиране и профилактика на най-честите усложнения на бременността. От 2011 г. е асистент в катедра АГ към Медицинския факултет на Софийския университет в Университетска болница "Лозенец".



Какво представлява майчино-феталната медицина?