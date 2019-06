Моля, изчакайте пред кабинета... Или как да намалим стреса и тревожността у пациентите

За пациента чакането пред лекарския кабинет често се оказва доста скучно и изнервящо, времето минава бавно, а възможностите за забавление са ограничени до няколко медицински брошури, списания отпреди пет-шест месеца и книжки за оцветяване за деца. Само по себе си очакването преди преглед може да бъде особено стресиращо както за пациентите, така и за техните придружители. Те са напрегнати, тревожни и неспокойни, от една страна, от мисълта за заболяването си, а от друга - от големите опашки пред кабинета в очакване на срещата с доктора.Именно ескалацията на стреса и тревожността у пациентите обуславят нуждата от разсейване и създаването на позитивна нагласа, а оттам и справянето с негативните последици от чакането пред кабинета.Освен с все по-съвременните си медицински услуги през последните пет години болниците и медицинските центрове в България предлагат на посетителите- над 100 хил. пациенти месечно в десетки български болници се информират от болничния информационен канал ON HEALTH, който се излъчва на специализирани екрани в чакалните пред лекарските кабинети.Докато наблюдават информационния канал, времето на пациентите минава неусетно, а те и техните близки са по-спокойни. Каналът създава топла и приветстваща атмосфера, пациентите се чувстват като у дома си пред телевизора, гледат с интерес забавните предавания, четат и обсъждат здравните съвети, като за момент стресът и притеснението от болестта и лечението остават на заден план.Проектът за болничен информационен канал ON HEALTH е единствен по рода си в България и е реализиран за пръв път в болница "Аджибадем Сити клиник Токуда" в София преди пет години от компания, специализираща в дигитални комуникации. Последната годинаи медицински центровев София, Пловдив, Стара Загора, Видин, Ямбол, Велико Търново и Варна. Но с това разширяването не спира и през следващите два месеца той ще бъде достъпен още в клиники в Бургас, Плевен и Русе. Тенденцията е каналът да се развие до над 150 екрана и да достига до повече от 160 хил. души на месец.Мисията на информационния канал ON HEALTH е да доставя специфично съдържание - информиращо, забавляващо, обучаващо. Паралелно с това съдържанието е актуално, навременно, регионално диверсифицирано и социално отговорно. Забавните и интересни материали отвличат вниманието за определен момент, което значително намалява усещането за стрес и притеснение, преди пациентът да влезе в кабинета или докато придружител изчаква приятел или роднина в чакалнята.Наред с това информацията, излъчвана на екраните, цели в някаква степен даи поведение. Това включва превантивни здравни съвети, календар за ваксинации и имунизации, отговори на често задавани здравни въпроси, съвети за предпазване от инциденти, информация за права на пациентите, здравни индекси за мигрена, артрит, грип и алергии, свързани с промени във времето, и съвети за действие.Пациентите много често са изправени пред напрежение, свързано с посещението им в клиниката. Според проучване подобен канал може да намали усещането за "загубено време" с над 35%, т.е. 30-минутно чакане пред кабинета ще се усети като 20-минутно. Подобен феномен не само намалява усещането за дългото чакане, но и спомага за това пациентите да се чувстват по-спокойни и сигурни преди срещата с лекаря.Според проучванията на ON HEALTH сред зрителите на канала те получават много нова информация и подчертават ползите от него в няколко аспекта. Първият е, чеи осигурява по-спокойна среда за работа на медицинския екип. Освен това той е изключително полезен както за посетителите, така и за болницата, защото предоставя информация за водещите специалисти и всички предлагани от болницата медицински услуги, методи и нововъведения. Според зрителите му каналът им помага със съвети и любопитни факти и ги "възпитава" в здравословен начин на живот, информира ги какви профилактични прегледи трябва да преминат и какви кампании за безплатни прегледи съществуват в момента.Не е лесно да го признаем - повечето пациенти не са доволни от опита си в здравеопазването. Те са уморени от чувството, че са само поредният номер, а не действително човешко същество. Пациентите искат по-малки срокове на изчакване или поне по-комфортно и неусетно чакане пред лекарския кабинет. Дигиталното бъдеще променя изцяло пациентското преживяване, в което каналът ON HEALTH налага нови стандарти за комуникация и взаимодействие между пациента и доставчиците на здравни услуги."В желанието си да предоставяме качествено съдържание за аудиторията на информационния канал интегрираме рубрики и публикации от най-актуалните интернет сайтове. Ние си партнираме с водещите информационни портали в България и излъчваме съдържание от тях, като това става напълно автоматизирано. Така новините са актуални и "горещи" в момента, в който ги излъчваме при нас.""В допълнение, ние предоставяме на нашите партньори възможност в лицето на този мощен инструмент да представят в своята клиника персонална информация, свързана с новостите в медицинските услуги, които предоставят, технологиите и екипа от лекари, който стои зад тях в медицинското заведение."има и още едно изключително предимство. То е за нашите партньори, които искат и рекламират в канала - рекламните спотове, излъчвани между интересното съдържание, достигат изключително ефективно и ненатрапчиво до крайната си цел – пациентите. Нашите проучвания показват, че 78% от зрителите на канала възприемат позитивно рекламните послания в него.